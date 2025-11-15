  • Megjelenítés
Vége a YouTube és a Walt Disney háborújának
Befektetés

Vége a YouTube és a Walt Disney háborújának

Portfolio
A Google tulajdonában lévő YouTube és a Walt Disney megállapodott: visszakerülnek a Disney-csatornák a YouTube TV kínálatába, véget vetve a több millió előfizetőt érintő vitának.

Pénteken a felek közölték, hogy megállapodtak

a Disney tulajdonában álló hálózatok – köztük az ESPN és az ABC – visszaállításáról a YouTube TV kínálatában.

A patthelyzet miatt előfizetők milliói maradtak nélkülözhetetlen műsorok és nagy élő sportesemények nélkül. A csatornák visszakapcsolása már megkezdődött a YouTube TV előfizetőinél.

A vita a továbbítási díjakról szólt: ezek azok az előfizetőnként fizetendő összegek, amelyeket a terjesztők a földfelszíni és kábeles csatornák hordozásáért fizetnek. Ennek következtében október 30-án a Disney csatornái elsötétültek az Egyesült Államok egyik legnagyobb fizetős tévészolgáltatóján. Az új megállapodás pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.

Még több Befektetés

A Tesla szokatlan fegyverrel ront neki a kínaiaknak

Hamarosan távozhat az Apple éléről a legendás vezér, Tim Cook

Hatalmas rakétabeszerzésre készül Európa egyik legnagyobb hatalma

Kapcsolódó cikkünk

50%-kal emeli osztalékát a Disney, miközben súlyos bevételkiesés fenyegeti a vállalatot

Itt a feketeleves: jön a nagy drágulás a Netflixnél?

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Hihetetlen átalakulás: így lett a világ egyik legszegényebb országából gazdasági nagyhatalom
Jön az európai fizetési mesterterv: fájdalmas rejtett költsége lehet a bankoknál
Zuhan a bitcoin, ez már medvepiac
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility