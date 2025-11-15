Vége a YouTube és a Walt Disney háborújának

A Google tulajdonában lévő YouTube és a Walt Disney megállapodott: visszakerülnek a Disney-csatornák a YouTube TV kínálatába, véget vetve a több millió előfizetőt érintő vitának.

Pénteken a felek közölték, hogy megállapodtak

a Disney tulajdonában álló hálózatok – köztük az ESPN és az ABC – visszaállításáról a YouTube TV kínálatában.

A patthelyzet miatt előfizetők milliói maradtak nélkülözhetetlen műsorok és nagy élő sportesemények nélkül. A csatornák visszakapcsolása már megkezdődött a YouTube TV előfizetőinél.

A vita a továbbítási díjakról szólt: ezek azok az előfizetőnként fizetendő összegek, amelyeket a terjesztők a földfelszíni és kábeles csatornák hordozásáért fizetnek. Ennek következtében október 30-án a Disney csatornái elsötétültek az Egyesült Államok egyik legnagyobb fizetős tévészolgáltatóján. Az új megállapodás pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.

Forrás: Reuters

