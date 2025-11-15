A Tesla szokatlan fegyverrel ront neki a kínaiaknak

A Wall Street Journal értesülései szerint a Tesla arra kérte beszállítóit, hogy az Egyesült Államokban gyártott autókba ne építsenek Kínában készült alkatrészeket.

A lap pénteki cikke szerint a vállalat és partnerei már több kínai gyártmányú komponenst más forrásból származó egységekre cseréltek.

A helyzetet ismerő források szerint

a Tesla a fennmaradó elemeket is egy-két éven belül Kínán kívül gyártott alkatrészekre váltaná.

A Reuters a hírt egyelőre nem tudta függetlenül megerősíteni.

Ahogy arról októberben beszámoltunk, a Tesla ugyan rekordot döntött, de a kínai BYD negyedik negyedéve sorozatban több elektromos autót adott el, mint az amerikai autógyártó, és először éves szinten is megelőzheti Elon Musk vállalatát.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ