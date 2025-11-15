Extrém geomágneses vihar érte el a Földet: mutatjuk a reakciókat

Sarki fény ragyogott Magyarország felett is
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a héten az előrejelzéseknek megfelelően erős geomágneses vihar érte el a Földet, aminek hatására
világszerte több régióban, köztük Magyarországon is látványos sarki fény volt megfigyelhető az éjszakai égbolton.
A passenger captured an incredible timelapse of the Northern Lights while on a flight from Denver to Philadelphia this week. pic.twitter.com/IOzdijtM58 https://t.co/IOzdijtM58— AccuWeather (@accuweather) November 13, 2025
Az eredetileg G4-es erősségűre becsült vihar végül a G3-as szint közelében tetőzött. A geomágneses aktivitást jelző Kp-index a csúcson elérte a 9-es értéket, amely már a skála extrém tartományának számít. Ilyen szintnél nemcsak látványos égi jelenségekre van kilátás, hanem technológiai következményekre is: zavar keletkezhet a műholdas rendszerek működésében, romolhat a GPS pontossága és a navigációs eszközök megbízhatósága, valamint fennakadások léphetnek fel a műholdas hálózatokban, például a Starlink rendszerében is.
A napkitörés okozta extrém körülmények miatt egy fontos űrküldetés indítását is halasztani kellett: a Blue Origin New Glenn űrrakéta első éles bevetésének indítását többször is eltolták, míg nem helyi idő szerint csütörtökön megtörtént a felbocsátás.
Világszerte a ritka lehetőségre figyeltek
A Google Trends adatai alapján nemrég megvizsgáltuk, hogy a Louvre már-már filmbe illő kirablása, valamint a Sziget Fesztivál körül kialakult bizonytalanságok hogyan hatottak a keresési hazánkban és nemzetközi szinten. Legutóbba cikkünkben pedig azzal foglalkoztunk, hogy az amerikai Demokrata Párt számára nagy sikereket hozó voksolások idején milyen keresési tendenciák voltak megfigyelhetőek a Google-ben.
Ha a Google Trends leginkább felkapott témákat mutató felületén az Egyesült Államokban
a negyedik helyen állt a sarki fény témája, a keresési mennyiség tekintetében.
Magyarország keresési adatait nézve az elmúlt 30 napban, látványos kiugrást produkált a héten a "Sarki fény", valamint a jelenséget előidéző folyamatok, a "Geomágneses vihar" és a "Napkitörés" témaköre.
Az elmúlt hét adatainak térképes eloszlása alapján látható, hogy
legnagyobb arányban Budapesten érdeklődtek a jelenség iránt Magyarországon,
a fővárost pedig Baranya, Csongrád-Csanád, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye követi e tekintetben.
A kiugrás
az elmúlt 12 hónap keresési adataihoz képest is jelentősnek mondható, ugyanis az elmúlt egy évben most volt a legintenzívebb az érdeklődés a téma iránt.
Az alábbi grafikonon a szaggatott vonal arra utal, hogy a keresés intenzitás még mindig erős, így a Google nem képes még biztos számadatokat rendelni a témákhoz.
Globális szinten a téma hasonlóan nagy kiugrást generált a keresésekben, azonban megfigyelhető, hogy
a "Sarki fény" témakör mozgatta meg leginkább az internetezőket.
Ez nem véletlen, ugyanis a napkitörések kapcsán ez a jelenség figyelhető meg szabad szemmel a Földről.
Térképen nézve a globális adatokat egyértelműen
az északi országok vannak túlsúlyban a keresések tekintetében.
Izlandon egyébként is fontos turisztikai látványosságnak számítanak az országban gyakran látszódó sarki fények, a második helyen álló Egyesült Államokban pedig a hét folyamán különösen sok helyszínen lehetett észlelni a jelenséget. Előbbi két országon túl Norvégiában, Kanadában, valamint Finnországban volt még intenzív az érdeklődés a jelenség iránt.
Ugyan a mostani, különösen erős napkitörés hatására sok régióban vált megfigyelhetővé a sarki fény, a jelenség nem nevezhető példa nélkülinek. Az elmúlt 5 év kereséseit vizsgálva látszik, hogy tavaly jóval nagyobb érdeklődést generált az interneten a a sarki fény témaköre.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
