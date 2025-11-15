Extrém geomágneses vihar érte el a Földet: mutatjuk a reakciókat

A hét folyamán rengeteg látványos felvétel látott napvilágot a különösen sok helyről megfigyelhető sarki fényről. A héten a Földet elérő intenzív napkitörés által okozott jelenség Magyarországról is megfigyelhető volt. Mivel a szakemberek már előre jelezték, hogy az intenzív naptevékenység látványos fényeket fog eredményezni szerte az északi féltekén, sokan érdeklődtek a jelenség iránt és figyelték azt meg akár szabad szemmel is. A Google Trends adatai alapján azt vizsgáltuk meg, hogy az inernetezőket mennyire foglalkoztatta világszerte a sarki fény témája.

Sarki fény ragyogott Magyarország felett is

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a héten az előrejelzéseknek megfelelően erős geomágneses vihar érte el a Földet, aminek hatására

világszerte több régióban, köztük Magyarországon is látványos sarki fény volt megfigyelhető az éjszakai égbolton.

A passenger captured an incredible timelapse of the Northern Lights while on a flight from Denver to Philadelphia this week. pic.twitter.com/IOzdijtM58 https://t.co/IOzdijtM58 — AccuWeather (@accuweather) November 13, 2025

Az eredetileg G4-es erősségűre becsült vihar végül a G3-as szint közelében tetőzött. A geomágneses aktivitást jelző Kp-index a csúcson elérte a 9-es értéket, amely már a skála extrém tartományának számít. Ilyen szintnél nemcsak látványos égi jelenségekre van kilátás, hanem technológiai következményekre is: zavar keletkezhet a műholdas rendszerek működésében, romolhat a GPS pontossága és a navigációs eszközök megbízhatósága, valamint fennakadások léphetnek fel a műholdas hálózatokban, például a Starlink rendszerében is.

A napkitörés okozta extrém körülmények miatt egy fontos űrküldetés indítását is halasztani kellett: a Blue Origin New Glenn űrrakéta első éles bevetésének indítását többször is eltolták, míg nem helyi idő szerint csütörtökön megtörtént a felbocsátás.

Világszerte a ritka lehetőségre figyeltek

Ha a Google Trends leginkább felkapott témákat mutató felületén az Egyesült Államokban

a negyedik helyen állt a sarki fény témája, a keresési mennyiség tekintetében.

Kép forrása: Google Trends

Magyarország keresési adatait nézve az elmúlt 30 napban, látványos kiugrást produkált a héten a "Sarki fény", valamint a jelenséget előidéző folyamatok, a "Geomágneses vihar" és a "Napkitörés" témaköre.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt hét adatainak térképes eloszlása alapján látható, hogy

legnagyobb arányban Budapesten érdeklődtek a jelenség iránt Magyarországon,

a fővárost pedig Baranya, Csongrád-Csanád, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye követi e tekintetben.

Kép forrása: Google Trends

A kiugrás

az elmúlt 12 hónap keresési adataihoz képest is jelentősnek mondható, ugyanis az elmúlt egy évben most volt a legintenzívebb az érdeklődés a téma iránt.

Az alábbi grafikonon a szaggatott vonal arra utal, hogy a keresés intenzitás még mindig erős, így a Google nem képes még biztos számadatokat rendelni a témákhoz.

Kép forrása: Google Trends

Globális szinten a téma hasonlóan nagy kiugrást generált a keresésekben, azonban megfigyelhető, hogy

a "Sarki fény" témakör mozgatta meg leginkább az internetezőket.

Ez nem véletlen, ugyanis a napkitörések kapcsán ez a jelenség figyelhető meg szabad szemmel a Földről.

Kép forrása: Google Trends

Térképen nézve a globális adatokat egyértelműen

az északi országok vannak túlsúlyban a keresések tekintetében.

Izlandon egyébként is fontos turisztikai látványosságnak számítanak az országban gyakran látszódó sarki fények, a második helyen álló Egyesült Államokban pedig a hét folyamán különösen sok helyszínen lehetett észlelni a jelenséget. Előbbi két országon túl Norvégiában, Kanadában, valamint Finnországban volt még intenzív az érdeklődés a jelenség iránt.

Kép forrása: Google Trends

Ugyan a mostani, különösen erős napkitörés hatására sok régióban vált megfigyelhetővé a sarki fény, a jelenség nem nevezhető példa nélkülinek. Az elmúlt 5 év kereséseit vizsgálva látszik, hogy tavaly jóval nagyobb érdeklődést generált az interneten a a sarki fény témaköre.

Kép forrása: Google Trends

