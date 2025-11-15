  • Megjelenítés
Az oroszok keleten nyomulnak előre, elfoglaltak egy újabb települést - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton
Az oroszok keleten nyomulnak előre, elfoglaltak egy újabb települést - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Érkeznek az új típusú siklóbombák a frontra: Oroszország  idén 500 új, nagyobb hatótávolságú változatot gyárthat ukrán értesülések szerint. Miközben Európa hatalmai a hibrid fenyegetésekre készülnek, Keleten az oroszok megindultak: pénteken nemcsak Pokrovszk és Kupjanszk került veszélybe, hanem pár lépésre kerültek a támadók az észak-donyecki Limanhoz és a Zaporizzsjában található Huljajpoléhez. Az orosz hadsereg tegnap bejelentette Oresztopil és Rih elfoglalását, szombaton egy újabb települést vettek ellenőrzésük alá, a Zaporizzsja régióban fekvő Jablukove falut. Mindeközben az orosz-ukrán határon Észak-Korea katonái dolgoznak Kurszk régió aknamentesítésén. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.
Orosz siker a fronton: újabb települést foglaltak el Ukrajnában

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint erőik elfoglalták a Zaporizzsja régióban fekvő Jablukove falut.

Jönnek az új siklóbombák, az oroszok keleten nyomulnak előre - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Európa hibrid támadás alatt: összeült öt NATO-hatalom védelmi minisztere

Öt nagy NATO-tagállam védelmi minisztere az együttműködés fokozását ígérte az úgynevezett hibrid fenyegetések, mint a kibertámadások, a drónberepülések és a dezinformáció elleni fellépésben, pénteki berlini tanácskozásuk után

Jönnek az új típusú siklóbombák – megszólalt az ukrán hírszerzés

Oroszország idén akár 120 ezer olcsó, de nagy pusztító erejű siklóbombát tervez gyártani, köztük ötszáz új, nagyobb hatótávolságú változatot, amelyek még több település elérésére képesek - közölte Vadim Szkibickij altábornagy, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési részlegének (HUR) helyettes vezetője a Reuters hírügynökségnek adott interjújában.

