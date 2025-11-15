Donald Trump 5 milliárd dollárra perel egy elhibázott videó miatt

Trump pénteken jelentette be a lépést, miután a brit közszolgálati média elismerte, hogy
a beszédéből készült egyik videót hibásan szerkesztette meg, ugyanakkor vitatta a kereset jogalapját.
A British Broadcasting Corporation (BBC) évtizedek óta nem látott válságba került: a héten két vezetője, Tim Davie főigazgató és Deborah Turness hírigazgató lemondott, miután elfogultságot és szerkesztési hibákat róttak fel a csatornának, köztük a Trump-beszéd megvágását.
Trump ügyvédei korábban péntekig adtak határidőt a BBC-nek a kifogásolt dokumentumfilm visszavonására, ellenkező esetben "legalább" 1 milliárd dollár értékű pert helyeztek kilátásba. A Reuters által látott levél szerint bocsánatkérést és kártérítést követeltek az "elsöprő hírnévromlás és pénzügyi kár" miatt. A BBC csütörtökön személyes bocsánatkérést küldött Trumpnak, a vágást "ítélőképességbeli hibának" nevezte, közölte azonban, hogy nem sugározza újra a filmet, és elutasította a rágalmazási igényt.
Trump az Air Force One fedélzetén azt mondta újságíróknak, hogy
valószínűleg a jövő héten 1 és 5 milliárd dollár közötti összeget követelve perelnek.
Állítása szerint egy "szép nyilatkozatot" tett, amit a BBC eltorzított. Úgy véli, a "fake news" kifejezés sem elég erős; az anyag szerinte nemcsak hamis, hanem korrupt. Hozzátette, hogy a csatorna bocsánatkérése nem elegendő, mert két, közel egyórás különbséggel elhangzott részletet vágtak egymás mellé, így azt a benyomást keltették, mintha egy agresszív beszéd vezetett volna zavargásokhoz.
A vitatott dokumentumfilm a BBC zászlóshajójának számító Panorama műsorában került adásba. Három részletet fűztek össze Trump beszédéből, ami a vád szerint azt a látszatot keltette, hogy ő szította a 2021. január 6-i zavargást. Trump jogi csapata ezt "valótlan és rágalmazó" állításnak minősítette.
Trump közölte, hogy az ügyről eddig nem beszélt Keir Starmer brit miniszterelnökkel, akivel állítása szerint jó kapcsolatot épített ki, de a hétvégén felhívja. Azt is hozzátette, hogy Starmer próbálta elérni, és az eset "nagyon kínosan" érinti.
A botrány a közszolgálati médium legsúlyosabb válságává nőtte ki magát évtizedek óta. Starmer szerdán a parlamentben leszögezte, hogy támogatja az "erős és független BBC" működését, de a csatornának "rendbe kell tennie a saját háza táját".
A 1922-ben alapított, döntően kötelező televíziós engedélydíjból finanszírozott BBC-vel kapcsolatban felmerült az is, hogy közpénzből rendezhető-e Trump esetleges kártérítési igénye. John Whittingdale volt médiahivatalnok szerint "komoly felháborodást" váltana ki, ha az engedélydíjat fizetők pénzéből fedeznék a kártérítést.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hamarosan jön az új vasúti menetrend, erre kell készülni
Itt a téli-tavaszi menetrend.
Hamarosan távozhat az Apple éléről a legendás vezér, Tim Cook
A társaság felgyorsította az utódlási terv kidolgozását.
Jön az európai fizetési mesterterv: fájdalmas rejtett költsége lehet a bankoknál
Elszállhatnak a hitelkamatok is.
Hihetetlen átalakulás: így lett a világ egyik legszegényebb országából gazdasági nagyhatalom
De ez nem maradt áldozatok nélkül.
Tűzveszély miatt hívja vissza a Tesla a népszerű otthoni akkumulátorát
Az eszközök túlmelegedhetnek, kigyulladhatnak.
Maradt még horvát kuna érméd otthon? Már nem sokáig lehet beváltani!
Év végéig van idő.
Elkapkodták az Apple 76 ezer forintos hordható telefontokját
Úgy tűnik, van rá kereslet.
Zuhan a bitcoin, ez már medvepiac
Elemzők szerint a bitcoin kilátásai továbbra is kedvezőtlenek.
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.