Donald Trump 5 milliárd dollárra perel egy elhibázott videó miatt

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy várhatóan már a jövő héten akár 5 milliárd dollárra is beperli a BBC-t a 2021. január 6-i beszédéből hibásan szerkesztett videó miatt.

Trump pénteken jelentette be a lépést, miután a brit közszolgálati média elismerte, hogy

a beszédéből készült egyik videót hibásan szerkesztette meg, ugyanakkor vitatta a kereset jogalapját.

A British Broadcasting Corporation (BBC) évtizedek óta nem látott válságba került: a héten két vezetője, Tim Davie főigazgató és Deborah Turness hírigazgató lemondott, miután elfogultságot és szerkesztési hibákat róttak fel a csatornának, köztük a Trump-beszéd megvágását.

Trump ügyvédei korábban péntekig adtak határidőt a BBC-nek a kifogásolt dokumentumfilm visszavonására, ellenkező esetben "legalább" 1 milliárd dollár értékű pert helyeztek kilátásba. A Reuters által látott levél szerint bocsánatkérést és kártérítést követeltek az "elsöprő hírnévromlás és pénzügyi kár" miatt. A BBC csütörtökön személyes bocsánatkérést küldött Trumpnak, a vágást "ítélőképességbeli hibának" nevezte, közölte azonban, hogy nem sugározza újra a filmet, és elutasította a rágalmazási igényt.

Trump az Air Force One fedélzetén azt mondta újságíróknak, hogy

valószínűleg a jövő héten 1 és 5 milliárd dollár közötti összeget követelve perelnek.

Állítása szerint egy "szép nyilatkozatot" tett, amit a BBC eltorzított. Úgy véli, a "fake news" kifejezés sem elég erős; az anyag szerinte nemcsak hamis, hanem korrupt. Hozzátette, hogy a csatorna bocsánatkérése nem elegendő, mert két, közel egyórás különbséggel elhangzott részletet vágtak egymás mellé, így azt a benyomást keltették, mintha egy agresszív beszéd vezetett volna zavargásokhoz.

A vitatott dokumentumfilm a BBC zászlóshajójának számító Panorama műsorában került adásba. Három részletet fűztek össze Trump beszédéből, ami a vád szerint azt a látszatot keltette, hogy ő szította a 2021. január 6-i zavargást. Trump jogi csapata ezt "valótlan és rágalmazó" állításnak minősítette.

Trump közölte, hogy az ügyről eddig nem beszélt Keir Starmer brit miniszterelnökkel, akivel állítása szerint jó kapcsolatot épített ki, de a hétvégén felhívja. Azt is hozzátette, hogy Starmer próbálta elérni, és az eset "nagyon kínosan" érinti.

A botrány a közszolgálati médium legsúlyosabb válságává nőtte ki magát évtizedek óta. Starmer szerdán a parlamentben leszögezte, hogy támogatja az "erős és független BBC" működését, de a csatornának "rendbe kell tennie a saját háza táját".

A 1922-ben alapított, döntően kötelező televíziós engedélydíjból finanszírozott BBC-vel kapcsolatban felmerült az is, hogy közpénzből rendezhető-e Trump esetleges kártérítési igénye. John Whittingdale volt médiahivatalnok szerint "komoly felháborodást" váltana ki, ha az engedélydíjat fizetők pénzéből fedeznék a kártérítést.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images