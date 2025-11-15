Hamarosan távozhat az Apple éléről a legendás vezér, Tim Cook

Tim Cook akár már jövőre távozhat az Apple vezérigazgatói posztjáról – írja a Financial Times (FT).

A Financial Times pénteki értesülései szerint

az Apple felgyorsította az utódlási terv kidolgozását, mivel Cook már a következő évben átadhatja a vezetést.

A hardvermérnöki részlegért felelős szenior alelnök, John Ternus számít a legesélyesebb utódnak – több, az egyeztetéseket ismerő forrás szerint.

Az Apple nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.

A lap által idézett, a vállalaton belüli megbeszéléseket ismerő források szerint az igazgatótanács és a felső vezetés nemrég fokozta az előkészületeket Cook, több mint 14 év után várható visszavonulására.

Az FT úgy tudja, hogy az Apple várhatóan nem nevez meg új vezérigazgatót a január végére eső következő eredményközlés előtt.

Cook 2011-ben lett vezérigazgató, miután a Szilícium-völgy legendája, Steve Jobs lemondott. Ezzel lezárult Jobs korszaka annál a technológiai óriásnál, amelyet társalapítóként egy garázsból indított.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

