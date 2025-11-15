  • Megjelenítés
Hamarosan távozhat az Apple éléről a legendás vezér, Tim Cook
Befektetés

Hamarosan távozhat az Apple éléről a legendás vezér, Tim Cook

Portfolio
Tim Cook akár már jövőre távozhat az Apple vezérigazgatói posztjáról – írja a Financial Times (FT).

A Financial Times pénteki értesülései szerint

az Apple felgyorsította az utódlási terv kidolgozását, mivel Cook már a következő évben átadhatja a vezetést.

A hardvermérnöki részlegért felelős szenior alelnök, John Ternus számít a legesélyesebb utódnak – több, az egyeztetéseket ismerő forrás szerint.

Az Apple nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.

Még több Befektetés

Hatalmas rakétabeszerzésre készül Európa egyik legnagyobb hatalma

Zuhan a bitcoin, ez már medvepiac

Jelentős tőkeemelést hajt végre a Shopper Park

A lap által idézett, a vállalaton belüli megbeszéléseket ismerő források szerint az igazgatótanács és a felső vezetés nemrég fokozta az előkészületeket Cook, több mint 14 év után várható visszavonulására.

Az FT úgy tudja, hogy az Apple várhatóan nem nevez meg új vezérigazgatót a január végére eső következő eredményközlés előtt.

Cook 2011-ben lett vezérigazgató, miután a Szilícium-völgy legendája, Steve Jobs lemondott. Ezzel lezárult Jobs korszaka annál a technológiai óriásnál, amelyet társalapítóként egy garázsból indított.

Kapcsolódó cikkünk

Tim Cook: annyira kelendő lett az új iPhone, hogy nem tudtak eleget gyártani

Kínába látogatott az Apple vezére és fontos ígéretet tett

Trump: minden chipgyártó vámot kaphat, aki nem ruház be az USA-ba

Történelmi pillanat: tech-milliárdosok kaptak meghívást a Fehér Házba, de egy kulcsfigura nem lesz ott

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Visszahúzták a forintot
Esés lett a vége Amerikában, a bitcoint is ütötték
Zuhan a bitcoin, ez már medvepiac
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility