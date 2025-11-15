Vlagyimir Putyin és Benjamin Netanjahu Gázáról egyeztetett

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök telefonon egyeztettek a közel-keleti helyzetről, különös tekintettel a gázai fejleményekre és a tűzszünet végrehajtására. A két vezető az iráni nukleáris programot és a szíriai stabilizáció kérdéseit is áttekintette, írja a TASZSZ.

A Kreml közleménye szerint Vlagyimir Putyin és Benjamin Netanjahu részletes megbeszélést folytatott a közel-keleti helyzet alakulásáról, köztük a Gázai övezetben zajló folyamatokról.

A felek értékelték a tűzszüneti megállapodás végrehajtását és a fogvatartottak cseréjének állását.

A beszélgetés kitért Irán nukleáris programjára és a szíriai helyzet stabilizálására is, amelyek Oroszország és Izrael biztonsági érdekei szempontjából egyaránt meghatározóak. A háttérben október elején Izrael és a Hamász között közvetítők segítségével zajló tárgyalások, valamint Donald Trump amerikai elnök béketervének első szakaszáról szóló, október 9-én aláírt megállapodás áll, amelynek nyomán október 10-én életbe lépett a gázai tűzszünet.

A mostani Putyin és Netanjahu közötti egyeztetés egy hosszabb folyamat újabb állomása. Október elején Izrael és a Hamász ismét tárgyalásokba kezdett Egyiptom, Katar, az Egyesült Államok és Törökország közvetítésével. Október 6-án indultak újra az indirekt egyeztetések, amelyek célja a gázai harcok lezárása és egy olyan keret kialakítása volt, amelyben a felek közelíteni tudnak egymáshoz. Néhány nappal később, október 9-én Izrael bejelentette, hogy életbe lépett a tűzszünet, amelynek része volt a foglyok cseréjét érintő megállapodás is. A megállapodás fontos előrelépés volt, de a helyzet továbbra is törékeny maradt, és október közepén a fegyvernyugvás többször is bizonytalanná vált.

A mostani orosz izraeli telefonbeszélgetés logikusan illeszkedik abba a közvetítési és stabilizációs erőfeszítésbe, amelyet a térség több szereplője folytat a gázai tűzszünet fenntartása és a politikai rendezés érdekében.

