Korrupciós botrány Ukrajnában: nagytakarítás jön az energetikában

A tanácskozáson arra reagálva határozták meg a teendőket, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóságok a héten nyilvánosságra hozták, hogy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyleteket tártak fel az ország energetikai szektorában.
Az államfő közölte, hogy
az intézkedések főként az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatomot, a Naftohaz gázvállalatot, a vízerőművekért felelős Ukrhidroenerhót és az ukrán gázszállító rendszert (HTSZ) fenntartó vállalatot érinti.
Zelenszkij kiemelte, hogy az Enerhoatom esetében egy héten belül minden feltételt biztosítani kell az új szakmai felügyelőtanács kialakításához. Az Ukrhidroenerhónál késlekedés nélkül kiírják a pályázatot az új vállalatvezető pozíciójára, valamint a felügyelőtanács kiegészítésére. A HTSZ esetében ugyancsak ki kell egészíteni a felügyelőtanácsot, és mihamarabb kiírni a pályázatot a vezérigazgatói posztra - tette hozzá.
A Naftohaz felügyelőtanácsi tagjainak szerződése januárban lejár, így a pályázatot úgy kell kiírni és lebonyolítani, hogy az új összetételű tanács a jövő év elején már munkába is állhasson.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a többi nagy állami energetikai vállalatnál is változtatni kell az állami képviselők személyén a felügyelőtanácsokban. Utasította a kormánytagokat, hogy maradjanak folyamatosan kapcsolatban a jogi és korrupcióellenes szervekkel.
A vállalatoknál feltárt bármilyen korrupciós mechanizmusra gyors és igazságos választ kell adni, és ezt is fogjuk tenni. Az energiatermelési folyamatok teljes átláthatósága és tisztasága abszolút prioritást élvez
- szögezte le az államfő.
Mit ahogy arról a héten beszámoltunk, az IMF bejelentése szerint küldöttséget indítanak Kijevbe, hogy az ukrán állami finanszírozási igényeket és egy lehetséges új, négyéves hitelezési program feltételeit tárgyalják, eddig Ukrajna ebből a programból 10,6 milliárd dollárt kapott meg a korábbi 15,5 milliárd dolláros keretből. A közlemény külön hangsúlyozta, hogy az ukrajnai energetikai ágazatban feltárt korrupciós ügyek világosan rámutatnak a szükséges korrupcióellenes struktúrák hiányára és az állami intézmények átláthatóságának megerősítésére. Az IMF szóvivője kiemelte, hogy a háborús helyzetben lévő országban “szilárd korrupcióellenes struktúrára” van szükség a közpénzek védelme, a versenyfeltételek javítása és a befektetések vonzása érdekében, és ez immár a donorok egyik fő követelményévé vált Ukrajnával szemben.
