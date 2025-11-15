Bejelentésre készül Orbán Viktor - Hétfőn sajtótájékoztatót tart

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hétfő délelőtt közös sajtótájékoztatót tart. Az eseményről élőben tudósítunk.

2025. november 17-én, vagyis jövő hét hétfőn közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az esemény után sajtó-háttérbeszélgetés is várható, melyen részletesebb információk is elhangozhatnak majd a kormány és az iparkamara együttműködésének aktuális kereteiről.

Mivel a miniszterelnök a kamara elnökével közösen tesz bejelentést, ezért nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy

a kkv-kat érintő könnyítő csomag lesz terítéken.

A múlt héten a kormányzat részéről több megnyilvánulás is volt azzal kapcsolatban, hogy a napokban új lépéseket jelenthet be a kormány a kisvállalkozásoknak. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter múlt hétfői nyilatkozatából az is tudható, hogy a kisebb vállalati adókat csökkentő, valamint adminisztrációs terheket enyhítő intézkedéscsomag költségvetési egyenlegrontó hatása valahol 80 milliárd forint körül lehet.

A találkozó nem az első közös megjelenésük, október 4-én Nagy Elekkel együtt Orbán Viktor bejelentette, hogy a kis- és középvállalkozásoknak 150 millió forintos értékhatárig fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelkonstrukció indul. Emellett október 6-i hatállyal több gazdaságpolitikai célról, így a kata-rendszer jövőjéről, vállalkozói adózási kérdésekről is közösen nyilatkoztak.

A mostani sajtónyilatkozat a vállalkozások helyzetét, vállalkozói támogatásokat, illetve a munkaerő- és bérhelyzetet érintő döntéseket érintheti, és illeszkedhet az elmúlt hónapokban tető alá hozott kormány-kamara együttműködéshez.

Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images