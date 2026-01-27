  • Megjelenítés
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja

Portfolio
Folytatódik az OPUS Global Nyrt. 2024-ben meghirdetett sajátrészvény-vásárlási programja. Az újabb mérföldkő a január 29-i Budapesti Értéktőzsde tranzakció, 
amelyben önkéntes alapon vehet részt minden olyan befektető, aki a végrehajtás időpontjában Opus-törzsrészvénnyel rendelkezik, és felajánlása legalább az 50 millió forintos értékhatárt eléri. A háttérről és a kapcsolódó gyakorlati tudnivalókról kérdeztük Dr. Németh Krisztián társaságirányitási vezérigazgató-helyettest, akinek segítségével azt is megvizsgáltuk, hogy mindez hogyan illeszkedik a vállalat hosszú távú elképzeléseibe.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Az epizódot az Opus Global Nyrt. támogatta.

