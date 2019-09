Brexit: jogellenes volt a brit parlament öthetes felfüggesztése

A brit Legfelsőbb Bíróság ezekben a percekben zajló ítélethirdetése szerint jogellenes volt Boris Johnson brit kormányfő azon döntése, hogy a szokásos 3-4 hetesnél hosszabb időre, csaknem öt hétre függesztette fel a brit parlament működését, és mindezt a Brexit-vita hevében, azaz rendkívüli körülmények között tette meg, ráadásul el sem magyarázta kellőképpen a társadalomnak a hosszú beszüntetés indokoltságát. A fontot tépni kezdték a bejelentésre.

A Legfelsőbb Bíróság döntésének egyik legkényesebb része, hogy a testület szerint érvényteleníteni kell II. Erzsébetnek a brit parlament felfüggesztéséről szóló határozatát (amelyet Johnson kérésére hozott meg), de egyúttal a parlamenti házelnök dolga, hogy a mai bírósági döntés alapján összehívja-e újra a parlamenti ülést, vagy sem.

John Bercow alsóházi házelnök rögtön közölte is, hogy haladéktalanul össze fogja hívni a képviselőket, hogy folytatódhasson a parlamenti munka.

A Legfelsőbb Bíróság jelzése szerint Boris Johnson jogi képviselője jelezte, hogy elfogadják a bírósági döntést, amely a kormányfő számára újabb súlyos (reputációs) csapás és egyúttal jelentősen nő a nyomás rá, hogy mondjon le, mert akár a királynőt is félrevezethette akkor, amikor embereivel elmagyarázták II. Erzsébetnek a felfüggesztés indokait. Johnson jelenleg New Yorkban tartózkodik az ENSZ éves közgyűlésén és már a bírósági döntés előtt is jelezte egy interjúban, hogy ha elmarasztaló lesz az ítélet, akkor sem mond le kormányfői pozíciójáról, mert szerinte az emberek mindenképpen azt várják tőle, hogy hajtsa végre a Brexitet.

Címlapkép forrása: Drew Angerer/Getty Images