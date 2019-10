Hatalmas fordulat a Brexitben: Johnson halasztást kérhet

Bár eddig minden létező fórumon az ellenkezőjét ígérte, de most egy bírósági beadványban lényegében azt írta le Boris Johnson brit miniszterelnök, hogy ha október közepéig nem sikerül a kilépési keretekről megállapodnia az EU-val, és nincs más lehetőség, akkor hajlandó a Brexit harmadik halasztását is kezdeményezni.

Kiderült a kettős beszéd

A BBC által megszerzett másik brit kormányzati kommunikációs papír viszont azt is jelzi, hogy mást kell kifelé kommunikálni, mint amit az EU-nak szűk körben már elmondtak. Ebben a kommunikációs stratégiában egyébként az is benne, hogy a Brexit halasztására kötelező törvényt ki lehet kerülni és így mégis október végén szűnne meg az Egyesült Királyság uniós tagsága.

A péntek délutáni fejlemények legnagyobb újdonsága, hogy Boris Johnson egy bírsági beadvány szerint valójában igenis hajlandó lenne a Brexit harmadik halasztására, ha az nagyon muszáj. Márpedig a BBC információi szerint maga a brit kormány is csak minimális esélyt ad annak, hogy október közepéig, az EU-csúcsig meg lehetne állapodni egy alternatív kilépési megállapodásról.

Miből derült ki a halasztási szándék?

Pénteken ismertté vált kormányzati dokumentumok szerint Boris Johnson brit miniszterelnök kezdeményezné az Európai Uniónál a brit EU-tagság október 31-én esedékes megszűnésének (Brexit) elhalasztását, ha a közbeszédben csak Benn-törvénynek mondott jogszabályban előírt határidőig nem születik új megállapodás a Brexit feltételrendszeréről. Ezt a brit kormány által a polgári peres ügyekben illetékes legfőbb skóciai bíróság elé beterjesztett jogi dokumentáció tartalmazza - írja az MTI.

Az Edinburghban ülésező Court of Session pénteken kezdett tárgyalni egy keresetet, amelynek benyújtói azt kívánják kimondatni a bírósággal, hogy a kormányfőt jogi eszközökkel kényszeríteni lehet a Brexit halasztására, ha nincs megállapodás az EU-val a kilépési feltételekről.

A londoni alsóház a múlt hónapban elfogadott egy törvényt (Benn-törvény), amelynek alapján ha október 19-ig a brit parlament nem járul hozzá egy új Brexit-megállapodáshoz, és ahhoz sem, hogy a brit EU-tagság megállapodás nélkül szűnjön meg, Johnsonnak kezdeményeznie kell az EU-nál a kilépés elhalasztását 2020. január 31-ig.

Boris Johnson az elmúlt hetekben számtalan fórumon elmondta, hogy még a Benn-törvény ellenére sem hajlandó a Brexit újabb, immár harmadik halasztását kérni, inkább meghal, mint hogy ilyet tegyen, mert szerinte a népakarat egyértelműen az, hogy végre lépjen ki az ország az EU-ból, akár megállapodás nélkül is. Ehhez képest a valóság az, hogy Johson igenis meghajolna a Benn-törvény előtt és hajlandó kérni az EU-tól a Brexit halasztását, igaz a Downing 10 kommunikációs stratégiája azt is hangsúlyozza: látnak még kibúvót is a Benn-törvény előtt, hogy ne kelljen a Brexit további halasztását kérni.

Egyelőre tehát a Brexit harmadik halasztása nem vehető biztosra akkor, ha október közepéig nincs meg a módosított kilépési megállapodás az EU-val, csak valószínű forgatókönyv. Az, hogy a Johnson-kormány továbbra is látja a jogi mozgásteret arra, hogy a Benn-törvény alól kibújjon és október végével ratifikált megállapodás nélkül lépjen ki az EU-ból, feltehetőent továbbra is idegesíti a befektetőket és ezzel magyarázható az is, hogy a pénteki bírósági beadvány szövege ellenére nem erősödik a font, sőt: még tobább is gyengült a dolláral szemben a kora délutáni 1,2340-ről 1,2270-ig.

