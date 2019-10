Brexit: nincs még reális brit terv, esti ultimátumot kapott Johnson az EU-tól

Bár biztató híreket kaptam az ír miniszterelnöktől a brit miniszterelnökkel folytatott tegnapi egyeztetés után, ezidáig London nem nyújtott be reális és működőképes új Brexit-javaslatot – hűtötte le a kedélyeket az Európai Tanács elnöke a Reuters tudósítása szerint.

A ciprusi látogatáson tartózkodó Donald Tusk azt is kijelentette: mivel szorít az idő, így ha a britek ma estig nem állnak elő egy reális és működőképes javaslattal, akkor esélytelen, hogy a jövő heti EU-csúcson szentesíthessék az esetleges módosított kilépési megállapodást.

Tusk szerint mindezek fényében nincs garancia arra, hogy összejön az EU-brit alku a Brexit módosított paramétereiről, így kvázi arra sincs garancia, hogy megállapodással tud kilépni az Egyesült Királyság az EU-ból.

A tegnapi ír-brit miniszterelnöki találkozó pozitív üzenetei (van ösvény, ami elvezethet az új megállapodásig) kéthetes csúcsra erősödött estére a font a dollárral szemben 1,2470-nél, majd Tusk első üzenetei hatására hirtelen esett, aztán gyorsan tovább erősödött. Jelenleg már 1,2530-nál jár a font a dollárral szemben, ami háromhetes csúcsot jelent. A piacok a jelek szerint bíznak abban, hogy a háttérben, a mai újabb brüsszeli egyeztetésen igenis összejöhet egy módosított brit kilépési megállapodás, igaz ennek tartalma egyelőre teljesen homályos. Ma találkozik a brit és az EU Brexit-ügyi főtárgyalója a részletek pontosítása érdekében, illetve az EU-tagállamok nagykövetei is összeülnek egyeztetni a friss fejleményekről.

Azt, hogy továbbra is benne van a levegőben a megállapodás nélküli brit kilépés, Franciaország Európa-ügyi minisztere a France Inter rádióban is elmondta ma. Az MTI tudósítása szerint a Brexittel kapcsolatban Amélie de Montchalin úgy vélte: ezen a ponton valószínűnek tűnik Nagy-Britannia megállapodás nélküli kilépése abban az esetben, ha London nem törekszik a kompromisszumra. Hozzátette: még mindig van esély megállapodásra, és Michel Barnier, az EU főtárgyalója és a londoni kormányt képviselő Stephen Barclay pénteken is folytatja a lehetőségek feltérképezését.

Amélie de Montchalin hangsúlyozta, hogy az unió nem fog engedni azokból az elvekből, amelyeket két és fél évvel ezelőtt rögzített a Brexittel kapcsolatban.

Békét akarunk Írországban, meg akarjuk védeni a vállalatainkat a tisztességtelen versenytől, és kiegyensúlyozott kapcsolatokat szeretnénk Nagy-Britanniával

- fejtette ki a francia miniszter. De Montchalin szerint az október 31-i kilépési határidő továbbra is életszerű, és nem lát arra elfogadható okot, hogy miért kellene még több időt adni Londonnak a kiválásra.

Címlapkép forrása: Andrew Parsons - Pool/Getty Images