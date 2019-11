Hiába az EU-s ingyenpénz, ha nincs már ember, akit fel lehetne venni?

Az őszi-téli hónapokban két olyan uniós pályázat is megnyílik, amely 60-100%-os vissza nem térítendő támogatást kínál a foglalkoztatás bővítéséhez, de egyrészt a szigorú feltételek, másrészt az akut munkaerőhiány miatt kérdéses, hogy mennyire tudják majd kihasználni ezeket a lehetőségeket a cégek.

Két uniós foglalkoztatásbővítési pályázat is nyílik nemsokára, amelyek kapcsán nehézségek mutatkoznak céges szemszögből a Világgazdaság cikke szerint. A két pályázat:

november 26-án nyílik meg a 10 milliárd forint keretösszegű Új gyakornoki program (Ginop-5.2.4), amely 100%-os támogatási intenzitást tartalmaz

várhatóan jövő január 27-én nyílik meg a Foglalkoztatásbővítés ösztönzése című 12 milliárd forintos (Ginop-5.3.2) című pályázat, amely kisvállalkozás esetén 70%-os, középvállalkozás esetén 60%-os támogatási intenzitást kínál.

A fenti első, két hét múlva megnyíló GINOP-5.2.4 pályázat főként a közepes méretű, termelő-gyártó cégeknek kedvezhetne, de az érdeklődésük egyelőre visszafogott a szabályozói keretek miatt– jegyezte meg a lapnap Tóth Ádám Ferenc. A European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet (ECC) ügyvezetője arra utalt: a gyakornoki programnak az a nehézsége, hogy az Ifjúsági garancia program irányelveinek megfelelően szigorúak a feltételek.

Egyébként is nehéz embert találni, nemhogy 25 év alattit, aki a kiírás szerint felsőfokú végzettséggel sem rendelkezhet még a munkaviszony létrejötte előtt – emelte ki. Sokakat eltántoríthat az is, hogy a munkaviszony létrejötte előtt a gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi kirendeltségein is regisztrálni kell a garanciaprogram alanyaként.

Előzmények és konkrét megkötések



A 2016-os kiírású GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című elődkonstrukcióban a Támogató közel 3000 darab támogatói okiratot bocsátott ki több mint 22 milliárd forint értékben.



A 2019-es kiírású GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb 6 fő) foglalkoztatásához valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói (két fő gyakornokonként maximum 1 fő) tevékenység ellátásához kapcsolódóan hat hónapon keresztül. Lehetőséget teremt továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy (1 fő) foglalkoztatására. A felhívás biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is, melynek költségei átalány alapú egyszerűsített költségelszámolás keretében kerülnek elszámolásra. Az átalány mértéke a gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi jellegű ráfordításainak 40%-a.



Az új gyakornoki program is az Ifjúsági Garancia rendszer részeként valósul meg, ezért a gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi kirendeltségein (Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként, még a munkaviszony létrejöttét megelőzően.



Az idei évi felhívás is hozzájárul a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban meghatározott „A gyakornoki program vagy vállalkozóvá válást támogató programok eredményeként munkatapasztalatot szerzett vagy önfoglalkoztatóvá vált résztvevők” 6800 fős, célértékének teljesítéséhez, valamint a gyakornoki, illetve vállalkozóvá válást segítő programban résztvevők 12 000 fős 2023-ra teljesítendő célértékének teljesítéséhez.

A jövőre megnyíló GINOP-5.3.2 iránt várhatóan nagyobb lesz az érdeklődés Tóth Ádám Ferenc szerint a fém-, műanyag- és faipari cégek körében a 60-70%-os támogatási intenzitás ellenére is. Amint a társadalmi egyeztetésre kitett verzió alapján megírtuk: a munkaerő tartalékok miatt csak 4 vidéki régióban lehet pályázni erre a forrásra (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország) és legalább 3, legfeljebb 15 főt kell felvenni. Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a lehet kisvállalkozás esetén, illetve 60%-a lehet középvállalkozás esetén.

Az ECC szakértője szerint nagyobb lehetne az érdeklődés, ha nemcsak ezekben a régiókban lehetne pályázni, hiszen a nyugat-dunántúli és közép-dunántúli részen is lenne erre igény, ahonnan sokan mehetnek Ausztria irányába, ha nem fizetik meg őket. Az is növelné a cégek mozgásterét, ha az új foglalkoztatotti határokat 2-50 főre tágítanák és ha mód nyílna kis összegű eszközbeszerzésre is. Előremutatónak értékelte a kiírás tervezetében azt, hogy a cégméret szerinti támogatási intenzitást összehangolták a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációját segítő pályázattal (GINOP-1.2.10) , hiszen számottevő átfedés lehet a kedvezményezettek között.

