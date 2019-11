A második bölcsődefejlesztési EU-s projekt is befejeződött Budakeszin

Miután júliusban zárult a Mosolyvár Bölcsőde 177 millió forintos EU-forrásból megvalósított bővítése Budakeszin, a napokban befejeződött a Budakeszi Bölcsőde épületének felújítása, energetikai korszerűsítése is.

A november 25-i projektátadóról küldött önkormányzati közlemény emlékeztet rá, hogy a 41,24 millió forintos összköltségű európai uniós támogatásnak köszönhetően - amelynek elszámolható költségei 100%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozta - Budakeszi Város Önkormányzata megvalósíthatta a Budakeszi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztését.

A bölcsőde épületének felújítása több okból is szükséges és elkerülhetetlen volt. Az épület energiahatékonyságának javításához megfelelő homlokzati- és padlásfödém szigetelésre, a nyílászárók teljes körű cseréjére, továbbá az épület akadálymentesítésére volt szükség.

A beruházás keretében a mai kornak megfelelő szigetelést, nyílászárókat és tetőfedést alakítottak ki. Az akadálymentesítés keretében egyrészt mozgáskorlátozottak által is használható WC helyiséget alakítottak ki, továbbá az épület főbejárati előlépcsője megszűnt, helyette rámpák épültek

- emeli ki a közlemény.

A bölcsőde játszókertje is bővült egy, a korosztálynak megfelelő mászókával, mely mellett csúszdázni és bújócskázni is lehet, továbbá egy gumilemezes esésvédő burkolatú „rugós ló” játékeszközt is telepítettek. A gyermeköltöző közel 30 éves bútorzata is megújult és több játékkészletet lehetett újra cserélni az elnyert forrásból.

A felújított intézmény megfelel a hosszú távú fenntarthatóság követelményének, mind kialakításánál, mind működtetésénél fogva. Az önkormányzat kiemelt gondot fordított az egészséges, és inspiratív életterek kialakítására is, mely a gyermekeknek a kreatív fejlődés lehetőségét biztosítja a jövőben – zárul a projektzáró közlemény.

Júliusban zárult a Mosolyvár Bölcsőde bővítése

A mostani fejlesztést megelőzően júliusban lezárult a Mosolyvár Bölcsőde bővítésével kapcsolatos projekt is. Ennek a fejlesztésnek az volt az előzménye, hogy Budakeszin az utóbbi években egyre fokozottabb igény mutatkozott a bölcsődei ellátás iránt, így a nagy létszámú férőhelyhiány miatt a VEKOP-6.1.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése tárgyú felhívás keretében a város pályázatot adott be és azon 176,86 millió forintos európai uniós támogatást nyert el. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozta.

A fejlesztéshez Budakeszi Város Önkormányzata a projekt elszámolható költségein felül 109,15 millió forint többletforrást biztosított a beruházás teljes körű megvalósítása érdekében. A forrásnak köszönhetően 4 csoportszobával és a hozzájuk tartozó udvari térrel bővült a Mosolyvár Bölcsőde épülete. Az infrastrukturális fejlesztéssel 15 munkahely létesült.

A júliusban lezárt beruházásnak köszönhetően Budakeszi Város Önkormányzata akkortól kezdve a Budakeszin élő, bölcsődébe jelentkező valamennyi gyermek ellátását tudja már biztosítani, melynek eredményeként a kisgyermekek a mai kornak megfelelő szakmai fejlesztésben is részesülhetnek.

