Már 3 ezerrel nőtt a bölcsődei férőhelyek száma az EU-s tízmilliárdok hatására

A 2018-as 48 ezerről mostanra közel 51 ezerre nőtt országszerte a bölcsődei férőhelyek száma és a növekedés hónapról-hónapra folyamatos – jelezte az M1 aktuális ma reggeli adásában Kovácsné Bárány Ildikó miniszteri biztos. Ez nem véletlen, hiszen csak idén mintegy 104 milliárd forintnyi, döntően EU-s támogatás áll rendelkezésre bölcsődefejlesztésre, és közben a kormány jelentős béremelésre is készül 2020-2021-ben az ágazatban dolgozó szakképzett munkaerő megtartása érdekében. Ezek mellett szeptember óta már elérhető a szülők számára a havi 40 ezer forintos bölcsődei díjtámogatás is, szintén döntően EU-s pénzből.

Folyamatosan nő a férőhelyek száma

A kormány korábbi bejelentése szerint 2020-ra 60 ezer, 2022-re 70 ezer bölcsődei férőhelyet kíván létrehozni. Kovácsné Bárány Ildikó miniszteri biztos a műsorban azt jelezte, hogy jelenleg már közel 51 ezernél járnak az országos összesítés szerint, a szám pedig a jelentős, csak idén 104 milliárd forintnyi uniós és hazai fejlesztési forrásnak köszönhetően folyamatosan emelkedik.

Tekintettel arra, hogy jelenleg közel 90 ezer gyermek születik egy évben Magyarországon, és nemsokára 70 ezer bölcsődei férőhely lesz országszerte, így

a következő években a bölcsőde érett gyermekek jelentős részét tudják majd a szülők elhelyezni ezekben az intézményekben.

Egyúttal a kisgyermekes anyák körében nőhet a (részmunkaidős) dolgozók aránya, csökkentve az országot sújtó munkaerőhiányt is - ami szintén célja a kormányzati támogatásoknak.

A miniszteri biztos utalt rá, hogy a támogatások részben az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP), részben pedig a Pest megyei célzott alapból érkeznek és elmondása szerint lényegében országszerte mindenütt sok új bölcsődei férőhely jön létre (a bölcsődefejlesztési források áttekintését lásd alább).

Tájékoztatása szerint nagyon népszerűek a mini vagy családi bölcsődék, most a fejlesztési forrásból jelentésen nőt a mini bölcsődék iránti igény, illetve tavaly volt egy családi bölcsődék fejlesztésére szolgáló kiírás is hazai forrásból.

Kétlépcsős béremelés indul

A beszélgetésben szó esett arról is, hogy a kormány 2020-2021-ben jelentős, átlagosan 30%-os béremelést hajt végre a bölcsődei szakképesítéssel rendelkező dolgozók között. Ennek részleteit az elmúlt hetekben már bejelentették.

A bérfejlesztés két lépésben történik, amelynek során végzettségtől és munkatapasztalattól függően 2020-ra minimum bruttó 18 ezer, maximum bruttó 73 ezer, 2021-re pedig legalább bruttó 24 ezer, legfeljebb bruttó 161 ezer forinttal nő majd a bölcsődei dolgozók fizetése. A miniszteri biztos jelzése szerint

átlagosan nettó 65 ezer forint béremelés lesz két év alatt. a bölcsődei dajkák átlagosan 36 ezer, a felsőfokú végzettségűek átlagosan 60 ezer forinttal vihetnek majd haza többet havonta.

A bölcsődében valamennyi szakdolgozót érinti a fejlesztés, tehát a bölcsődékben dolgozók 83%-át érinti a bérfejlesztés. Az is lényeges, hogy a bölcsődei pótlék is emelkedik, illetve a speciális nevelési igényű gyermekek ellátott számától függően a gyógypedagógiai pótlék is.

Harmadik ágon is lesz előrelépés

Nemcsak a bölcsődei férőhelyek számában, illetve az ott dolgozók fizetésében lesz előrelépés a következő években, hanem abban is, hogy idén szeptembertől elindult a gyermeküket bölcsődébe járató szülők számára a legfeljebb havi 40 ezer forintos díjtámogatás is, amely szintén döntő részben EU-s pénzből valósul meg.

A cél a munkába visszatérés támogatása, illetve az, hogy ahol amíg nincs megfelelő bölcsődei kapacitás, ott segítsék a szülők magánbölcsis költségeit ezzel a hozzájárulással. Utóbbi nyilván keresleti oldalon erősíti az új magánkapacitások kiépülését is. A havi 40 ezres bölcsődei támogatás igénylésének részleteiről bővebben itt és itt írtunk.

Az elmúlt évek bölcsődefejlesztései EU-s és magyar költségvetési pénzből

A 2007-2013 közötti uniós fejlesztési ciklusban a regionális operatív programok (ROP-ok) keretében megvalósított bölcsődefejlesztéseket (mintegy 28 Mrd forintból több mint 6.000 új bölcsődei férőhely és több mint 5.000 meglévő férőhely is felújításra került és közel 1.000 új munkahely is létrejött) egészítették ki a TÁMOP 2.4.5- 12/1,2 és 2.4.5-12/3,4 pályázatok, melyek a családi napközik létrehozását támogatták összesen 5,1 Mrd Ft forrással. A konstrukciók eredményeként összesen 1702 férőhely került létrehozásra 3 éven aluli gyermekek számára és 516 szolgáltatást nyújtó személy foglalkoztatására került sor.A kormányzati célkitűzés az, hogy a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 2020-ig elérje a 60 ezret, 2022-ig a 70 ezret, amelyből 2018 telén mintegy 48 ezer volt csak meg és ezért a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklusban markáns támogatási döntéseket hozott. Új intézmények, szolgáltatások létrehozására, férőhelyek bővítésére összességében mintegy 110 milliárd Ft fejlesztési forrás áll rendelkezésre. Ennek kisebb része a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programhoz (VEKOP), döntő része pedig két Terület- és Településfejlesztési Operatív Programbeli, azaz TOP-os pályázathoz kapcsolódik. Utóbbiak keretösszegét egyébként a nyáron emelte kilencszeresére, 96 milliárd forintra a kormány, amelynek hatására 7700 férőhely jöhet létre országszerte. A TOP-6.2.1-19 kódszámú, "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című pályázat keretösszege a korábbi 3,867 milliárd forintról 25,507 milliárd forintra ugrott; ezzel párhuzamosan pedig az ugyanilyen című, de TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázat keretösszege 6,515 milliárdról 70,586 milliárd forintra "szárnyalt". A legtöbb férőhely várhatóan a nyugati megyékben jön majd létre: Győr-Moson-Sopron megyében több mint 780, Fejér megyében pedig majdnem 750 férőhely.Az említett 110 milliárd forintos keretből 2018. július 5-éig 99,178 Mrd Ft támogatás megítélésével 803 db támogatott projekt összesen 4 830 db újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyet hoz létre, 11 075 db bölcsődei férőhelyet fejleszt, valamint 3 187 db új óvodai férőhelyet létesít és 58 040 db óvodai férőhelyet fejleszt. Az azóta eltelt másfél évben az elnyert támogatások és a cserébe vállalt bölcsődei férőhelyek száma tovább nőtt.Az uniós források kiegészítéseként első alkalommal 2017-ben a központi költségvetés mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására biztosított forrást a 10 000 lakos alatti, 20 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok részére és legfeljebb 10 millió forintot nyerhettek el az önkormányzatok (69 önkormányzat részesült támogatásban 656,1 millió forint összegben, melynek köszönhetően 483 db új bölcsődei férőhely is létrejön). 2018-ban mintegy 10 Mrd Ft állt rendelkezésre a központi költségvetésben bölcsődefejlesztésre, melyből várhatóan további 1500 új bölcsődei férőhely valósul meg.Szintén az uniós források kiegészítéseként a Pest megyének szóló fejlesztési alapból is kiírtak 2018-ban egy bölcsődefejlesztési pályázatot. Ennek a kiírásnak idén nyáron volt az eredményhirdetése, miszerint 53 támogatási igényt hagytak jóvá az eredetileg tervezett 4,5 milliárd forintos keret helyett 9,2 milliárd forintnyi forrással. Ezzel 1260 új, korszerű bölcsődei férőhely létesül és így mintegy 27 százalékkal megemelve az eddig Pest megyében rendelkezésre álló férőhelyszámot. Emellett több mint 400, már meglévő bölcsődei férőhelyet korszerűsítenek az épület felújításával, a szükséges eszközök beszerzésével. Ezen felül augusztus végén nyílt az újabb 2,5 milliárd forintos keretösszegű bölcsődefejlesztési pályázat Pest megyében.