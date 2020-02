Felpörögnek Magyarországon az erdőtelepítések az EU-pénznek köszönhetően

Az elmúlt években uniós pályázaton elnyert támogatások közel 6500 hektárral növelték az erdőtelepítéseket Magyarországon, a közeljövőben pedig további 11 ezer hektárnyi telepítéshez járulhatnak hozzá a Vidékfejlesztési Program (VP) támogatásai.

Több tényező is segíti a felpörgő erdőtelepítéseket

Az Agrárminisztérium adatai szerint a VP-n belül eddig összesen 1300 támogatási kérelem érkezett az erdősítési pályázatra, az igényelt terület meghaladja a 11 ezer hektárt. A támogatói döntések folyamatosak, a felhívás pedig még napjainkban is nyitva van, így továbbra is várják azon gazdák kérelmeit, akik elkötelezik magukat e hosszú távú befektetés mellett – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Az erdőtelepítési kedvet a közelmúltban több tényező is jelentősen emelte:

Új kiválasztási kritériumot is bevezettek a közelmúltban, amely a gyengébb adottságú mezőgazdasági területek erdősítését ösztönzi. Az intézkedésekkel az volt a cél, hogy a gyenge termőképességű mezőgazdasági területeken a gazdáknak versenyképes és vonzó megoldássá tegyük az erdőtelepítéseket – közölte a tárca.

A korábbinál ösztönzőbb támogatáspolitika megvalósításába kezdett a tárca, és a jövedelempótló támogatás összegét az eddigi hektáronkénti 172 euróról 432 euróra emelték, és sikerült felhívniuk a gazdák figyelmét az ágazat kínálta lehetőségekre.

Saját forrás felhasználásával az állami erdőgazdaságok is hozzájárulnak az erdőtelepítésekhez: a tervek szerint az állami erdészetek további 550 hektárral bővítik az erdőállományt.

Mi történt eddig?

Az eddig elnyert pályázatoknak köszönhetően az elmúlt években közel 6500 hektáron valósultak meg telepítések. Ezek közel fele, nagyjából háromezer hektár Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében létesült.

Emellett Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Pest megye együttes részaránya is megközelíti a 25 százalékot. Kevés kivételtől eltekintve az ország keleti és középső része az, ahol eddig a legtöbb erdőtelepítés történt a támogatások segítségével.

Mi várható?

A tárca a lapnak arra hívta fel a figyelmet, hogy

a 2021-2027-es uniós agrártámogatások jelentős részét környezet- és klímavédelmi célokra kell majd fordítaniuk a tagországoknak.

Így 2020 után is folytatódhatnak azok a fontos támogatási programok, amelyek a környezeti és éghajlatváltozás kihívásaira adnak válaszokat. A részletek tervezése folyamatban van. Erről bővebben egy másik cikkünkben írtunk:

A lap kitért arra is, hogy Magyarország az elmúlt évszázadban összességében csaknem megduplázta erdőterületét, ami világviszonylatban is igen sikeres folyamatnak mondható. A rendszerváltozás óta mintegy 200 ezer hektár új erdőt ültettek a gazdák és a magánerdészetek, ezzel az erdősültség mára meghaladja a 21 százalékot.

A 2030-ig szóló erdőstratégia célja, hogy ez az arány 2050-re elérje a 27 százalékot. A statisztikai hivatal jelentése szerint annak érdekében, hogy ez a vállalás teljesüljön, a következő évtizedekben több százezer hektár új erdő telepítésére lesz szükség - írta a lap.