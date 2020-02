A volt német EU-biztost is kinevezte Orbán Viktor egy magyar testület élére

Február 5-től 3 éves időtartamra kinevezte a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnökévé Günther Oettingert, az Európai Bizottság költségvetésért felelős volt német biztosát Orbán Viktor kormányfő – derült ki a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból.

A határozat röviden felsorolja az MTA kutatóhálózatának átvétele után felálló új tudományos testület tagjait. Az egyik társelnök Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, a másik pedig Oettinger lesz (ketten fenti képünkön együtt láthatók). Ők egyébként 2018 őszén, a 2021-2027-es uniós költségvetésre való felkészülés jegyében közösen tartottak sajtótájékoztatót Budapesten.

Korábban Oettinger az energiaügyekért is felelős uniós biztos volt, amikor a Bizottság végül kiadta a szükséges engedélyt Paks2 ügyében is. A CDU vezető politikusaként Oettinger egyébént soros szövetségese Angela Merkel német kancellárnak is.

2018 őszén Oettinger Budapesten az EU költségvetési biztosaként amellett kardoskodott a Palkovics Lászlóval tartott közös sajtótájékoztatón, hogy az EU-s kifizetéseket igenis jogállamisági feltételekhez kell kötni, a Brexit-lyukat pedig részben többlet tagállami befizetésekből, részben a kohéziós támogatások csökkentéséből kell betömni. utóbbit az ilyen pénzek fő haszonélvezői erősen elleneztek a tanácskozáson. Azóta a fő kép nem sokat változott, igaz az Oettinger által prezentált 1,114%-nál kisebb, 1,074%-os GNI-arányos költségvetési plafont javasolt legutolsó ajánlatként az Európai Tanács elnöke, ami szintén 24%-os vágást jelentene Magyarország számára reál értelemben.

Oettinger egyébként korábban nagy visszhangot kiváltó kijelentést is tett az EU-pénzek keleti tagállamokban való felhasználásáról, amikor kimondta, hogy azokból a megrendeléseken keresztül jócskán profitálnak a német cégek is, így tehát a kohéziós politika működtetése Németországnak valójában nettó haszonélvezői státuszt biztosít. Ez annyira üdvös kijelentés volt a magyar kormánynak, hogy azóta is rendszeresen használja ezt az érvelést a minél több kohéziós támogatás kiharcolása érdekében.

Kapcsolódó cikkünk 2017. 02. 28. Óriási ütőkártyát kapott az Orbán-kormány az EU elleni támadásokhoz

A tudományos testület többi tagjának az alábbi személyeket nevezte ki Orbán Viktor:

Birkner Zoltánt, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét,

Jakab Rolandot, az Ericsson Magyarország Kft. regionális igazgatóját,

Krausz Ferencet, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatóját,

Lovász Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét,

Orbán Gábort, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatóját,

Pakucs Jánost, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökét,

Varga Mihály pénzügyminisztert,

Világi Oszkárt, a MOL Nyrt. Csoportszintű Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások ügyvezető igazgatóját, valamint

Závodszky Péter nyugalmazott egyetemi tanárt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó: Bruzák Noémi