2 millió eurós támogatást nyert el a BME kutatója az Európai Kutatási Tanács pályázatán

A Horizon Europe keretrendszerbe tartozó Európai Kutatási Tanács pályázatán azok a kutatók nyerhetnek el támogatást, akik már saját kutatócsoporttal és kiemelkedő sikerekkel rendelkeznek, melyek folytatása újabb világszínvonalú eredményeket ígér. Három hónap alatt már a második műegyetemi pályázat nyert el több millió euró értékű támogatást, a közel 1,3 milliárd forintnyi kutatási forrást bizonyos kvantumkémiai kísérletek virtuális modellezésének fejlesztésére, valamint a mai számítógépektől radikálisan eltérő elven működő új, ultragyors számítógépek létrehozására fordítják.

Az egyetem a most induló projektben olyan technikákat fog kidolgozni és alkalmazni, amelyek gyökeresen újak a kvantuminformatika és szilárdtestfizikai kutatás területén. Ezek erősen kötődnek a BME-hez, ahol nagy hagyománya van mind az elektron közötti kölcsönhatás, mind mágneses és szupravezető anyagok vizsgálatának kísérleti és elméleti szinten is, illetve ezek a kutatásokat a fizikus hallgatók képzésébe is folyamatosan beépülnek, hogy a hallgatók a legnaprakészebb tudáshoz juthassanak hozzá. - tájékoztatta az egyetem közleményében a Portfolio-t.

Makk Péter, a BME Természettudományi Kar Fizikai Intézet Fizika Tanszékének docense a 2 millió eurós támogatás mellett 2021-ben az MTA Lendület-programjának támogatását is elnyerte, amelynek keretében megalapíthatta a MTA-BME Lendület Korrelált van der Waals Struktúrák Kutatócsoportot. A most elnyert forrásoknak köszönhetően a kutatócsoport bővítése és a legkorszerűbb laboratóriumi eszközök beszerzése is megvalósulhat.

Tavaly november végén a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának projektje is hozzájutott 1,2 millió eurónyi Horizon Europe pályázati forráshoz, amellyel kémiai anyagok és folyamatok nagy pontosságú modellezését és ez alapján, azok tudás alapú fejlesztésére alkalmazható, kvantumkémiai számítási eljárások kidolgozását fejlesztik tovább.

