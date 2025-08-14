Hernádi Zsolt, Surányi György, Mátrai Károly: alakul az őszi gazdasági csúcskonferencia előadóinak listája

Fokozatosan jelentjük be a tizenötödik Budapest Economic Forum konferencia előadóit, azt már korábban elárultuk, hogy velünk lesz a Marriott Hotelben Harold James történész-közgazdász, a Princeton Egyetem professzora, aki rendszeresen publikál geopolitikai és világgazdasági témában. Az is biztos már, hogy a vezető magyar gazdaságpolitikusok közül előadást tart Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, a vállalatvezetőket pedig többek között Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója képviseli.
Most
újabb nevek válnak véglegessé a programban.
Az elmúlt években megszokott volt, hogy az őszi gazdasági csúcskonferencián tartja nagy hatású előadását Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, aki a sorozatot folytatva idén is velünk tart a konferencián. Az üzletember 2024-ben az európai ipar kilátásairól beszélt, kiemelte többek között, hogy a szuverenitás fenntartása mellett erősebb együttműködésre van szükség a kontinensen gazdasági kérdésekben. Arra számíthatunk, hogy Hernádi Zsolt szavai idén is nagy figyelmet kapnak majd a konferencián, illetve azt követően is gyakran idézzük majd a meglátásait.
2024-ben nagy sikert aratott a programban a neves hazai közgazdászok panelbeszélgetése, mely a terveink szerint megismétlődik majd október 7-én. Velünk lesz ugyanis Surányi György professzor is, aki egy éve arról beszélt, hogy 2020 előtti évek egy túlhevített, fenntarthatatlan gazdaságot mutattak Magyarországon, szerinte a belföldi kereslet felpörgetésével a jövőben sem érhető el 1-2%-nál nagyobb GDP-növekedés a következő években.
Maradva az energiaszektornál: nem csak a Mol vezére vesz részt az idei Budapest Economic Forumon, hanem velünk lesz Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója is. De nem csak ők képviselik a nagyvállalati szegmenst, hiszen számítunk Rékasi Tibor részvételére is, aki a Magyar Telekom jövőképét vázolhatja fel a közönségnek.
Címlapkép forrása: Portfolio
