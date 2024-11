Eltűnhet a határ Magyarország és Románia között – itt az uniós döntés

Románia és Bulgária 2007-es uniós csatlakozásuk óta várnak arra, hogy teljes jogú tagjai legyenek a schengeni övezetnek. A két ország állampolgárai számára a belépés nemcsak szimbolikus jelentőséggel bírna, hanem a szabad mozgás alapvető előnyét is biztosítaná.

Most azonban az Európai Unió Tanácsának soros magyar elnöksége szerdán bejelentette, hogy az uniós tagállamok nagyköveteiből álló Állandó Képviselők Bizottsága

előkészítette a Bulgáriával és Romániával közös szárazföldi belső határokon folytatott ellenőrzések 2025. január 1-jétől történő megszüntetéséről szóló tanácsi határozatot.

Amint arról beszámoltunk, a múlt héten Budapesten tartott miniszteri találkozón Magyarország, Bulgária, Románia és Ausztria határvédelmi csomagról állapodott meg, amely elősegítette a mostani döntés megszületését.

Ódor Bálint, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének vezetője mérföldkőnek nevezte a döntést, amely különleges jelentőséggel bír Magyarország számára.

