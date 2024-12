Hiába a belpolitikai válságok, német–francia dominancia marad Brüsszelben

A második Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság új kabinetfőnöki pozícióinak elosztása nem minden országnak kedvezett. Német és francia tisztviselők dominálnak úgy is a brüsszeli végrehajtó testületnél, hogy mind a két országban belpolitikai válság van, míg Olaszország és Spanyolország alulreprezentáltak maradtak.

Az Európai Bizottság új vezetői pozícióinak elosztása során Németország és Franciaország továbbra is domináns szerepet tölt be. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett négy másik biztos kabinetfőnöki posztját német tisztviselők töltik be, és további öt helyen német helyettesek dolgoznak – írja a Politico.

Francia tisztviselők kevésbé vannak jelen kabinetfőnökként, de hét helyettesi pozícióval így is kiemelkedő szerepet játszanak.

Ezzel szemben Spanyolország és Olaszország, az EU másik két nagy tagállama, csupán néhány pozíciót tudott megszerezni.

A hátrányos helyzet okáról több diplomatától is hasonló magyarázatokat kapott a lap: egy elmélet szerint az olaszok Giorgia Meloni választásának, Raffaele Fitto kinevezésének köszönhetően veszítettek pozíciót, míg a spanyolok Teresa Ribera parlamenti meghallgatásának nehézségei miatt maradtak alul. Az érintett országok a kulcspozíciókért folytatott alkuk helyett főként a kinevezett jelöltek megerősítésére fókuszáltak.

Ursula von der Leyen vezetésével ma tartja első ülését az új Bizottság. Az értekezleten a biztosok munkáját és a bizottsági transzparenciát szabályozó új irányelvek kerülnek terítékre.

Emellett a végrehajtó testület egy keretmegállapodás kidolgozását is megvitatja, amely az Európai Parlamenttel való kapcsolatot szabályozza.

Bár a Parlament célja a hatáskörök bővítése, a Tanács hevesen ellenzi ezt az irányt.

Az új Bizottság emellett különböző munkacsoportok létrehozását is tervezi. Az egyik fő fókusz a dezinformáció elleni küzdelem lesz, míg más munkacsoportok az energiagazdaságra és az innovációs start-upokra összpontosítanak. Az EU versenyképességének növelésére vonatkozó Draghi-jelentés végrehajtása körüli tervek azonban több tagállamból ellenállásba ütköztek.

