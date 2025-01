EU-s pénzből fegyverkezne az oroszok miatt az uniós tagállam

Litvánia jelentősen növeli védelmi kiadásait az orosz agresszió miatt – jelentette ki Dovilė Šakalienė védelmi miniszter, aki a Politico szerint azt is hangsúlyozta, hogy az európai hadiipar fejlesztése mellett elengedhetetlen az amerikai fegyverek vásárlása is, hogy a transzatlanti kapcsolatok erősek maradjanak. Ráadásul ehhez az uniós forrásokat is jobban becsatornáznák.