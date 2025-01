Határozottan cáfolja az uniós szerv a magyar korrupciós vádakat

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) Culture & Creativity egyik pályázati kiírásának visszavonása vitát váltott ki, amelyben a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) aggályokat fogalmazott meg a döntés hátterével kapcsolatban, valamint a magyar fél korrupciós vádakat is megfogalmazott. Az uniós szerv viszont a Portfolio-nak cáfolta és visszautasította a felmerült vádakat.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) tegnap arról számolt be, hogy egy magyar vállalkozás is sikeresen szerepelt egy visszavont pályázaton, amelynek folyamata már lezárult, és a nyerteseket értesítették. Az MFOI szerint az EIT hónapokig nem adott tájékoztatást a szerződések megkötéséről, majd többször is elhalasztotta az aláírás időpontját, mielőtt végül 2024 decemberében indoklás nélkül visszavonta a kiírást. Továbbá az MFOI állítja, hogy egy ellenőrző jelentés összeférhetetlenséget tárt fel a bírálók és a nyertes projektek között, ami korrupciós aggályokat vet fel.

Megkerestük az EIT-et az ügyben, amely hivatalos válaszában hangsúlyozza,

a pályázati felhívás visszavonása az EIT Culture & Creativity Felügyelő Bizottságának döntése volt, amely az uniós források megfelelő kezelését tartotta szem előtt.

Mint nekünk küldött válaszukban írták, fontos megjegyezni, hogy az EIT Tudás- és Innovációs Közösségek (TIT-ek) az EIT-től független, különálló jogi személyek, amelyek mind a köz-, mind a magánfinanszírozást kezelik. Az EIT felelőssége a TIT-ek teljesítményének ellenőrzése annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek az uniós finanszírozási szabályoknak.

Az EIT pontosan ezt tette e pályázati felhívás során, és ezzel biztosította az uniós források védelmét

– közölték a Portfolio-val az ügy kapcsán.

Az EIT kiemelte, hogy semmilyen támogatási szerződést nem írtak alá egyetlen projekttel sem az érintett ügyben, továbbá nem osztottak szét uniós forrásokat a pályázat során. A szervezet visszautasítja az összeférhetetlenséggel kapcsolatos vádakat, hangsúlyozva, hogy a pénzügyi szabályok betartása mindig prioritás.

Azt is közölték, hogy az EIT csak biztosítékként felügyeli a Tudás- és Innovációs Közösségek munkáját, de maga nem kezel pályázatokat.

„Megértjük, hogy a felhívás törlésében érintett pályázók csalódottak. Az ETI számára azonban az uniós források biztosítása az elsődleges feladat” – tették hozzá a Portfolio-nak adott válaszukban. Hozzátették, az EIT továbbra is teljes mértékben elkötelezett az európai kulturális és kreatív ágazatokban és iparágakban tevékenykedő innovátorok és vállalkozók támogatása mellett,

így az EIT Kultúra és Kreativitás hamarosan új felhívást tesz közzé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images