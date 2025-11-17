  • Megjelenítés
Döntöttek az uniós ipari támogatásokról, Magyarország is több milliárdnak örülhet
Uniós források

Döntöttek az uniós ipari támogatásokról, Magyarország is több milliárdnak örülhet

Az Európai Bizottság több mint 600 millió eurót oszt szét alternatív üzemanyag-infrastruktúrát fejlesztő közlekedési projektekre szerte Európában, hogy gyorsítsa a szén-dioxid-mentesítést és erősítse az iparági átállást. A támogatott kezdeményezések között két magyar projekt is szerepel.
Az Európai Bizottság több mint 600 millió eurót oszt szét 70 új közlekedési projekt között, amelyek célja az alternatív üzemanyag-infrastruktúra gyors bővítése és a közlekedési ágazat szén-dioxid-mentesítése – jelentette be az uniós testület hétfőn.

A támogatások az európai TEN-T közlekedési hálózat kiemelt pontjain – városokban, kikötőkben, repülőtereken és gyorsforgalmi útvonalakon – valósulnak meg, ezzel segítve az európai ipar versenyképességét és az átállást a tiszta energiaforrásokra.

A pályázati körben több mint húsz európai kikötő kap forrást part menti áramellátási rendszerek kiépítésére, zöld kikötői üzemeltetésre, illetve ammónia-bunkeroló infrastruktúrára. Ezek a fejlesztések kulcsszerepet játszanak abban, hogy a tengeri szállítás fokozatosan átállhasson a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokra, összhangban az uniós Fenntartható Közlekedési Beruházási Tervben meghatározott prioritásokkal.

A közúti infrastruktúrát érintő projektek révén több mint 500 új helyszínnel bővül a nyilvános töltőpontok hálózata a TEN-T folyosóin.

Kiemelt szerepet kapnak a teherautók számára kiépülő nagy teljesítményű – köztük megawattos – töltők, amelyek nélkülözhetetlenek a nehézgépjárművek elektromos átállásához. A program a ReFuelEU Aviation és a FuelEU Maritime rendeletek mellett az EU egyik legfontosabb eszköze a tiszta üzemanyag-ellátás gyors ütemű fejlesztésében.

A támogatott kezdeményezések között két magyar projekt is szerepel.

Az egyik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér nagyszabású elektromosítási beruházása, amelyhez közel 6 millió euró (2,3 milliárd forint) uniós forrás érkezik.

A projekt során 16 fix földi áramellátó egységet és 16 előkondicionált levegőt biztosító rendszert telepítenek az állóhelyekhez, továbbá négy darab, 100 kW teljesítményű nagy teljesítményű töltőt helyeznek üzembe.

A másik hazai fejlesztés az MVM Mobiliti programja, amely 36 darab, egyenként 350 kW-os nagy teljesítményű töltőpontot telepít kilenc magyarországi TEN-T útvonal menti helyszínen, kimondottan nehézgépjárművek számára.

Ezekre összesen 2,2 millió euró brüsszeli támogatás érkezik.

Az Európai Bizottság egyúttal jelezte, hogy az Alternatív Üzemanyag-Infrastruktúra Eszköz (AFIF) jelenlegi pénzügyi keretei kimerültek, ezért a harmadik beadási szakaszt törlik.

Brüsszel most felméri a lehetséges visszaáramló forrásokat, és a következő hónapokban új munkaprogramot, valamint új pályázati felhívást készít elő. A cél, hogy a nagyszabású átállási beruházások ne lassuljanak, és az európai közlekedés a következő évtizedben ugrásszerűen csökkenthesse kibocsátásait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

