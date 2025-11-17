Döntöttek az uniós ipari támogatásokról, Magyarország is több milliárdnak örülhet

Az Európai Bizottság több mint 600 millió eurót oszt szét alternatív üzemanyag-infrastruktúrát fejlesztő közlekedési projektekre szerte Európában, hogy gyorsítsa a szén-dioxid-mentesítést és erősítse az iparági átállást. A támogatott kezdeményezések között két magyar projekt is szerepel.

Az Európai Bizottság több mint 600 millió eurót oszt szét 70 új közlekedési projekt között, amelyek célja az alternatív üzemanyag-infrastruktúra gyors bővítése és a közlekedési ágazat szén-dioxid-mentesítése – jelentette be az uniós testület hétfőn.

A támogatások az európai TEN-T közlekedési hálózat kiemelt pontjain – városokban, kikötőkben, repülőtereken és gyorsforgalmi útvonalakon – valósulnak meg, ezzel segítve az európai ipar versenyképességét és az átállást a tiszta energiaforrásokra.

A pályázati körben több mint húsz európai kikötő kap forrást part menti áramellátási rendszerek kiépítésére, zöld kikötői üzemeltetésre, illetve ammónia-bunkeroló infrastruktúrára. Ezek a fejlesztések kulcsszerepet játszanak abban, hogy a tengeri szállítás fokozatosan átállhasson a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokra, összhangban az uniós Fenntartható Közlekedési Beruházási Tervben meghatározott prioritásokkal.

A közúti infrastruktúrát érintő projektek révén több mint 500 új helyszínnel bővül a nyilvános töltőpontok hálózata a TEN-T folyosóin.

Kiemelt szerepet kapnak a teherautók számára kiépülő nagy teljesítményű – köztük megawattos – töltők, amelyek nélkülözhetetlenek a nehézgépjárművek elektromos átállásához. A program a ReFuelEU Aviation és a FuelEU Maritime rendeletek mellett az EU egyik legfontosabb eszköze a tiszta üzemanyag-ellátás gyors ütemű fejlesztésében.

A támogatott kezdeményezések között két magyar projekt is szerepel.

Az egyik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér nagyszabású elektromosítási beruházása, amelyhez közel 6 millió euró (2,3 milliárd forint) uniós forrás érkezik.

A projekt során 16 fix földi áramellátó egységet és 16 előkondicionált levegőt biztosító rendszert telepítenek az állóhelyekhez, továbbá négy darab, 100 kW teljesítményű nagy teljesítményű töltőt helyeznek üzembe.

A másik hazai fejlesztés az MVM Mobiliti programja, amely 36 darab, egyenként 350 kW-os nagy teljesítményű töltőpontot telepít kilenc magyarországi TEN-T útvonal menti helyszínen, kimondottan nehézgépjárművek számára.

Ezekre összesen 2,2 millió euró brüsszeli támogatás érkezik.

Az Európai Bizottság egyúttal jelezte, hogy az Alternatív Üzemanyag-Infrastruktúra Eszköz (AFIF) jelenlegi pénzügyi keretei kimerültek, ezért a harmadik beadási szakaszt törlik.

Brüsszel most felméri a lehetséges visszaáramló forrásokat, és a következő hónapokban új munkaprogramot, valamint új pályázati felhívást készít elő. A cél, hogy a nagyszabású átállási beruházások ne lassuljanak, és az európai közlekedés a következő évtizedben ugrásszerűen csökkenthesse kibocsátásait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images