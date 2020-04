Portfolio Signature: a legfontosabb elemzések, egyedi hozzáféréssel

Célunk 21 éve változatlan: továbbra is a legmagasabb színvonalon és a lehető legátfogóbban bemutatni a hazai és a nemzetközi gazdasági folyamatokat.

Kedves Olvasóink,

a mai naptól kezdve ezzel az új jelzéssel találkozhattok több cikkünknél is:

Ezzel jelöljük a Portfolio Signature cikkeit – azokat a fontos, aktuális elemzéseinket, amelyek május 11-től csak egyedi hozzáféréssel olvashatók.

A Portfolio az elmúlt hónapokban bekerült a legolvasottabb magyar hírportálok elitmezőnyébe, a gazdasági-és médiapiaci helyzet azonban ránk is hatással van. Ezért döntöttünk úgy, hogy legfontosabb tartalmaink, legmélyebb elemzéseink ezentúl nem lesznek korlátlanul elérhetők. A Portfolio korábban is kínált már fizetős tartalmakat, angol nyelvű oldalunk évek óta hatékonyan működik, archívumunkat is így lehet elérni.

Célunk 21 éve változatlan: továbbra is a legmagasabb színvonalon és a lehető legátfogóbban bemutatni a hazai és a nemzetközi gazdasági folyamatokat.

A Signature tartalmakhoz való hozzáférés díja havonta 3490 forint, 12 hónapra pedig 34 900 forint - a fizetés egyszerűen, online bankkártyás tranzakcióval működik.

Az első 3 hónapban 50%-os díjkedvezménnyel kínáljuk olvasóinknak Signature tartalmainkat, így augusztusig a havidíj 1745 forint, az éves díj pedig 17 450 forint.