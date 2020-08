Kiegészítő termékből a legkeresettebb árucikk: jól jött ki a járványhelyzetből a magyar cég

Mozgalmas hónapokat tudhat maga mögött az 1991-ben alapított, orvostechnikai eszközök gyártásával, forgalmazásával és javításával foglalkozó REX-SAN Kft. A járvány berobbanásával szélsőségesen kettős volt a termékek iránti kereslet változása: sok termék forgalma szinte teljesen megállt, míg másoké – köztük a védőfelszereléseké – sosem látott mértékben megugrott. Ennek köszönhető, hogy idén áprilisban a cég közel 30 évének a legjobb hónapját zárta. A cégvezető a Portfolio-nak többek között arról beszélt, milyen kihívások elé állította a vállalkozást az új helyzet, és hogyan befolyásolják a cég jövőjét az elmúlt hónapok tapasztalatai.A Portfolio cikksorozatában olyan kkv-kat mutatunk be, amelyek az elmúlt hónapok viszontagságai között is tudtak növekedni, és úgy tűnik, igazi válságálló céggé formálódtak. A cikksorozat médiatámogatója a Budapest Bank Business.

Január végén Hidasi Péter, az 1991-ben alapított családi tulajdonú cég, a REX-SAN Kft. ügyvezetője Dubajban képviselte a vállalkozást egy orvostechnikai kiállításon.

"Odajöttek a kínai partnerek a standunkhoz és érdeklődtek, hogy vissza tudnák-e vásárolni tőlünk a készleteinket. Nagyjából akkor kezdtem el érezni, hogy mekkora probléma lesz az ellátással, akár begyűrűzik a vírus Magyarországra, akár nem: az biztos, hogy nem lesz elég a készlet" – mondta Hidasi a Portfolio-nak. Az, hogy viszonylag korán fel tudta mérni a helyzetet, nagyban segítette, hogy márciusban és áprilisban a REX-SAN Kft. ki tudta szolgálni partnereit.

Az orvostechnikai segédeszközök gyártásával, forgalmazásával és javításával foglalkozó cég kínálatában korábban a védőfelszerelések – maszkok, védőruhák, gumikesztyűk – kiegészítőként szerepeltek.

"A járvány berobbanásával nagyon kettős volt a termékek iránti kereslet változása, mivel sok árucikk forgalma szinte teljesen megállt, míg másoké - elsősorban a védőfelszereléseké - soha nem látott mértékben megugrott.

Ennek olyannyira éreztük a hatását, hogy áprilisban a cég közel 30 évének a legjobb hónapját tudtuk zárni, miközben a piacon lévő vállalkozások többsége inkább bezárni kényszerült, és embereket bocsátott el

– mondta az ügyvezető, hozzátéve, idővel egyre több vállalat állt rá a maszkgyártásra, viszont ők teljes portfóliót kínáltak: például védőruhát és plexi arcpajzsot, így meg tudták tartani a lendületet.

"Szó szerint hadiállapot uralkodott a nemzetközi védőeszköz kereskedelemben és a légi fuvarozásban. Különböző országok katonái járták a kinti gyárakat, és dupla pénzt fizettek azonnal annak, aki eladta nekik a másnak már legyártott védőeszközöket. Nem irigyeltem a logisztikai partnercégünket, akik magángépekkel, a megszigorított kínai vámon keresztül is haza tudták hozni nekünk a gyártónktól a termékeket időben" – mondta a cégvezető.

A tömeges felvásárlás tehát az ő helyzetüket is megnehezítette, Hidasi pedig nem szeretné, ha ilyesmi a jövőben előfordulhatna, ezért, hogy ki tudják szolgálni a partnereiket – egészségügyi szolgáltatókat, nagykereskedéseket, állami és magánkórházakat, önkormányzatokat, szeretetszolgálatokat –, a varrodájukban, ahol korábban túlnyomórészt ortéziseket gyártottak, átálltak maszkok és védőruhák készítésére. Próbálkoztak mosható, többször használatos textil maszkokkal is, azonban ezekkel nem arattak átütő sikert.

Az elmúlt hónapok legnagyobb tapasztalata az ügyvezető számára tehát az, hogy érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a saját gyártásra, ezért már tervezés alatt áll a cég saját gyártósora, hogy egy újabb vészhelyzet esetén a lehető legkisebb mértékben legyen csak szükséges külső beszerzéstől függeni a hazai egészségügyi szolgáltatók kiszolgálásakor. Mint mondta, igyekeznek a maszkok alapjául szolgáló anyagot is maguknak előállítani.

Ez anyagi szempontból is előnyös, hiszen a koronavírus-kirobbanása után az egész világon felborult kereslet-kínálat sosem látott mértékben feltolta a védőfelszerelések árát, a beszerzési árak rekordokat döntöttek, és a dollár-, valamint az euró-forint árfolyam is nehéz helyzetet teremtett.

"Több száz millió forintot kellett előre kifizetnünk a gyártóinknak, nem betervezetten, egyik napról a másikra, amely a bankunk nélkül nem lett volna lehetséges. A Budapest Bank rugalmasságával és segítségével tényleg néhány nap alatt sikerült lepapírozni a home office és a karantén bevezetésének közepén, személyes találkozások nélkül egy olyan keretrendszert, amiben kellően nagy anyagi mozgásterünk lett, és így több millió darabos megrendeléseket is gond nélkül ki tudtunk szolgálni, a nehéz helyzetben lévő vevőink helyett nagyrészt megelőlegezve" – mondta Hidasi, hozzátéve, igyekeztek minimális profittal terhelni az egyébként is őrületes árakat, mivel úgy gondolkodtak, hogy több hasznot hajt majd a cégnek hosszútávon, ha azonnal tud segíteni a bajban, mintha nyerészkedni próbálna.

Így aztán kettős volt az áremelés: óriási mértékben emeltük az árakat, mert ennyivel nőttek a költségek is, de keresni csak a volumen növekedés miatt tudtunk rajta

– tette hozzá. Nehézséget jelentett az elmúlt hónapokban az is, hogy a termékhiányt látva sok kókler jelent meg a piacon, akik maszkgyártásba kezdtek, de Hidasi megjegyezte, könnyű rányomtatni egy maszkra, hogy FFP3, de megfelelni a szabvány szerinti kritériumoknak már nem annyira.

Nehéz elhinni, hogy hirtelen Kínában százával jelentek meg olyan gyártók, akik előző héten még számítástechnikai alkatrészeket gyártottak, és tökéletesen tisztában vannak az előírásokkal és a bevizsgálásokat is volt idejük elvégeztetni

– mondta. Arról is beszélt, hogy most, hogy Magyarországon csökken az aktív fertőzöttek száma, az emberek pótolják az elmaradt vizsgálatokat, így megugrott az érdeklődés a hagyományos portfóliójuk iránt, azonban véleménye szerint a kereslet hamarosan visszaáll a járvány előtti szintre.

"Mi vagyunk az ország egyik legnagyobb kerekesszék-forgalmazója, a legmagasabb minőséget képviselő egyedileg készülő aktív kerekesszéktől elkezdve a legkülönlegesebb elektromos eszközökkel is foglalkozunk. Biztos vagyok benne, hogy sokan, akiknek szüksége lett volna új eszközre a járvány alatt, elhalasztották az új termék beszerzését, és most fognak újra érdeklődni irántuk. Mi igyekeztünk hasznosan tölteni az elmúlt hónapokat és mivel a cég végig nyitva volt a járvány alatt a védőfelszerelések kiszolgálása miatt, a szakértő kollégák eközben azon dolgoztak, hogy bővíthessük a meglévő portfóliót a hagyományos kínálatunk tekintetében is" – tette hozzá.

