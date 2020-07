Felújításra ment a háztartások nyaralási pénze a karantén alatt

A dél-magyarországi régióban legaktívabb – de országos franchise hálózattal együttműködő – építőanyag kereskedő Akker-Plus Kft. jól reagált a koronavírus hozta gazdasági helyzetre, áruházai polcain megjelentek a fertőtlenítőszerek és védőeszközök, a karantén miatti felújítási hullám és a cég gyors reagálása a kommunikációs és pénzügyi területeken pedig nemcsak, hogy ellensúlyozta az építőipari leállásokat, hanem több mint 20 százalékos forgalomnövekedést hozott - a gazdaságot egyébként megbénító – korona-válság idején.A Portfolio cikksorozatában olyan kkv-kat mutatunk be, amelyek az elmúlt hónapok viszontagságai között is tudtak növekedni, és úgy tűnik, igazi válságálló céggé formálódtak. A cikksorozat médiatámogatója a Budapest Bank.

Nyaralás helyett felújítás

„Az emberek otthon maradtak, elkezdtek rendezkedni, átgondolni a lehetőségeiket és mivel akkor még úgy tűnt, hogy idén nyaralni nem fognak tudni menni, belevágtak olyan átalakításokba, felújításokba, amelyek normális esetben nem biztos, hogy megtörténtek volna. Egy áruházunkba egy nap átlagosan 150-160 vevő fordul meg, ebben az időszakban ez a szám felugrott 200-220-ra” – mondta el a Portolio-nak az elmúlt hónapok tapasztalatait Endrődi Ferenc Pál, az Akker-Plus Kft. ügyvezető-tulajdonosa.

Az építőanyag-kereskedelemmel foglalkozó cég 5 településen, 6 telephelyen működik 170 fő alkalmazotti létszámmal. Első barkácsáruházuk Kiskőrösön nyílt, ahol a csillártól kezdve a kerti eszközökön keresztül minden gépészet kapható, de ma már egy franchise rendszer részeként, a HufBau Csoport tagjaként működik.

„Ha szétbontom a vevői igényeket, akkor ezek az alapozásnál, betonozásnál kezdődnek és a kertépítéssel fejeződnek be. Nem véletlen, hogy 2018-ban vettünk egy betonüzemet is. Jó döntés volt, mára tisztán látszik, hogy jól vizsgázott. Fontos, hogy ha az építkezési folyamat alatt valamivel nem tudjuk kiszolgálni, akkor elveszítjük a vevőt” – indokolja az ügyvezető-tulajdonos, hogy miért bővítették ki az évek során az alapvető építő – és szigetelőanyagok körét nyílászáróktól kezdve a konyhai bútorkon és gépeken át kertépítési eszközökig, most legutóbb fertőtlenítőszerekkel, kesztyűvel és maszkkal megfejelve a kínálatot.

Az építőanyagnál mindegyik terméktípus értékesítése alaposan megugrott, de a festék, épületgépészeti és burkolóanyagok is kiemelkedően nőttek.

Ezek azok a termékek, amelyek a felújításhoz kellenek, amihez nem is kell kivitelező, házilag elvégezhető. Ehhez még behoztuk a vírus elleni védekezéshez kapcsolódó termékeket, fertőtlenítőszereket, maszkot, kesztyűt” – mondta Endrődi.

Bár az építőipar is megsínylette a koronavírus miatti gazdasági leállást, az akasztói székhelyű cégnél sikerült jól alkalmazkodni a változásokhoz. Ebben Endrődi szerint nagy szerepe volt a vevői diverzifikációnak: a kiskereskedelem és a nagykereskedelem mellett a projektpiacot is két részre bontották, mert mind a kettőben fontos szerepet játszik a szakkivitelező.

Bevétel szempontjából nagyjából egyenlő mértékben osztoznak az üzletágak, „a nagykernél kevesebb a profit, de egy-egy terméknél a volumen támogatja a cég pozícióját a beszállítóknál. A projekt és kisker üzletágról pedig nem lehet lemaradni. Ott kell lenni a meghatározó szakkivitelezőknél, mert ők befolyásolják a vevőket, hogy kitől vásároljanak” – tette hozzá az ügyvezető.

De Endrődi szerint annak talán még nagyobb szerepe volt abban, hogy az elmúlt hónapokban több mint 20 százalékot nőtt a cég forgalma, hogy az első megfertőződések hírére a cég nem zárta be a telephelyeket, nem szűkítette a kapcsolatokat a vevőkkel. Sőt! Áruházainak csapatait azonnal A és B műszakra osztotta. Bevont egy egészségügyi szakértőt, hogy az egészségügyi kockázatokat minimálisra csökkenthesse.

A külső és a belső kommunikációt megerősítette. Kollégáit chatboton keresztül napi szinten tájékoztatta a változásokról és belső videókkal motiválta. A vezetőkkel pedig naponta telefonos konferenciát tartottak és folyamatosan monitoringozták többek között a forgalmat és a fizetési fegyelmet. De partnereinek is heti hírlevelet küldött a helyzet és a készletek alakulásáról.„Volt olyan piaci versenytárs, aki nem szolgálta ki azt, akinek lejárt tartozása volt. Rengetegen megijedtek. Mi beszéltünk minden partnerünkkel, adtunk időt a 30 napon túli lejárt követeléseknek is, megbeszéltük, hogy mikor fizet, összeraktuk, hogy ki miért felel” – mondta az ügyvezető.

Egy-két termék esetében akadtak gondok a beszerzésnél, a határok lezárása nehéz helyzetet eredményezett az importtermékeknél, de ott is találtak megoldást. Az Akker-Plus a veszélyhelyzet kihirdetésének pillanatában megnövelte készleteit 15%-kal, hogy az esetleges gyárleállások vagy késések se okozzanak gondot a folyamatban lévő építkezéseknél.

A versenytársak közül sokan bezártak vagy egyszerűen az alkalmazottak nem voltak hajlandóak bemenni dolgozni, ezért az ő forgalmuk egy része is az Akkernál csapódott le, így az elmúlt két hónapban az összforgalom több mint 20 százalékkal növekedett, miközben máshol teljesen leállt az élet.

A cég egyik első intézkedései között volt, hogy a dolgozókat külön csapatokba osztották, akik soha nem dolgoztak egy műszakba, hogyha megfertőződés történik az egyik csapatban, akkor a másik még mindig bevethető legyen.

„Egyik nap A csapat, másik nap B dolgozott, ami kemény kihívás volt, ugyanakkor csapatépítő is, mindenki felfogta, hogy az állása megmaradásáért harcol, ha kellett, ott maradtak egy órával tovább, amikor elment a vevő, feltöltötték a polcokat, mert a törvény 3 óráig engedélyezte a nyitva tartást. 5-ig mindig volt munka, árajánlat-készítés, árufeltöltés stb.” – emlékezett vissza Endrődi.

A vállalat összességében a tulajdonosi kör és a vezetőség elhivatottságának illetve a gyors és megfelelő reakcióknak köszönheti, hogy sikeresen vette az akadályt. Egy vállalkozás számára az egyik legfontosabb erény a rugalmasság, amely mind az ügyfélkiszolgálásban, mind a szervezeti működésben, de a partneri viszonyokban is kulcsfontosságú.

A Budapest Bank is ezért került előtérbe a vállalat pénzügyi partnerei közül. Míg más pénzintézetek kevéssé voltak rugalmasak és nyitottak bizonyos kérdésekben, addig a Budapest Bank igyekezett mindenben az ügyfél igényeit szem előtt tartani. Mivel a cég nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt években és számos beruházás történt, amely a regionális versenyképességet erősítette, fontos volt a megfelelő likviditás és pénzügyi háttér fenntartása. A Budapest Bank már 10 éve az Akker-Plus Kft. pénzügyi partnere, az évek során először folyószámlahitellel, később nagyobb állomány átvételével és kiváltásával, illetve egyéb eszközökkel segítette a vállalat céljainak elérését.

A nagy projektek munkaerő hiányában befagytak

Ugyanakkor nem minden üzletág teljesített olyan fényesen, mint a kiskereskedelem, a nagyobb projektek esetében visszaesést hozott a vírus, mert a munkaerő meghatározó részét külföldiek adják, akik a karantén miatt otthon maradtak. „Lelassultak az építkezések, az állami, önkormányzati projektek. A kisebbekkel, ahol magyar munkaerőt alkalmaztak kevésbé volt gond, csúszások biztosan lesznek, de ezek a projektek megvalósulnak” – tette hozzá.

Mindent összevetve a cégnél nem várnak rossz évet, mert a támogatási politika, az uniós források is segítik a szinten tartást. Tavaly érzékelték, hogy elindult egy csökkenés a piacon, tégla, szigetelőanyag kevesebb fogyott, mint az előző években. A cégvezető szerint a boom tavaly év közepén volt. „Tudtuk, hogy ez már nem lesz olyan év, tavaly 13,5 milliárdos forgalmunk volt, idénre 14 milliárdot céloztuk meg, de a vírus felülírta a terveket. Bár eddig sikerült jól kijönni belőle, jósnak kell lenni ahhoz, hogy lássuk, mit hoz a második félév” – mondta az ügyvezető.

A céget egyébként éppen egy szervezeti átalakítás közben érte a koronavírus, eddig a különböző telephelyek külön gazdasági egységként bonyolították a beszerzést, marketinget stb.

„Az utóbbi időben akkorát nőttünk, hogy ez már ilyen struktúrában fenntarthatatlanná vált. Teljesen centralizált lesz minden, az értékesítési csapat, a projektes csapat, a nagykeres csapat, a beszerzési csapat, a logisztika, az ellátó csapat, a vevőszolgálat. Most is fenn akarom tartani azt a kultúrát, sikert, amit ez a cég kihozott a piacból, de nagyon rapid lett a világunk, és gyors reagálásra van szükség, amit ebben a formában jobban fogunk tudni teljesíteni” árulta el a cégvezető, aki maga is egy kicsit háttérbe vonul, és részben átalakítja a menedzsment-struktúrát.

