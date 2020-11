Sok cégnek nem elég a Zoom, ha videómítingre kerül a sor

A home office, a vállalati rendszerek új igényekre szabása és a koronavírus miatti változások helyzetbe hozták a digitalizációs forradalom miatt egyébként is jó pozícióban lévő IT-cégeket. A Portfolio az egyre nagyobb szereplőnek számító, a Budapesti Értéktőzsdén is jelen lévő OTT-ONE elnök-vezérigazgatóját, Májer Bálintot kérdezte az online videóplatformok és az adatbiztonság területén folytatott fejlesztésekről, a társaság tőkepiaci jelenlétéről, illetve az egészségügyi beszállításokkal kapcsolatos tervekről.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az év elején több jelentős projekt indulását is bejelentették: iCsekk mobil applikáció, mesterséges intelligencián alapuló kutatásfejlesztés, egy hasonló témájú fejlesztés a HungaroControl Zrt.-nek, online oktatási platform stb. Milyen év volt eddig 2020 a cég számára? Mennyire sikerült teljesíteni a kitűzött célokat?

Egyértelmű, hogy a 2020-as év által hozott rendkívüli körülmények minden gazdasági szereplő számára újratervezést, számvetést tettek szükségessé. Annak ellenére, hogy a járvány okozta gazdasági visszaesés az IT szektort is érintette, az OTT-ONE core tevékenységére nem volt jelentősebb negatív hatással, a már folyamatban lévő fejlesztések és megrendelések tekintetében nem okozott fennakadást, azok a megállapodásoknak megfelelően haladnak.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 07. 310 milliós támogatást nyert el az OTT-One

A saját fejlesztésekre térve, a platformfejlesztés kicsit olyan, mint egy zöldmezős beruházás: sosincs vége, hiszen egy picit mindig hozzá szeretnénk még tenni. Az online oktatásban, online kommunikációs megoldásokban eddig is mélységesen hittünk, de most már látszik, hogy a piacnak is eddig nem látott mértékben van rá igénye. Úgy érzem, hogy amit kitaláltunk az online oktatás területén, arra lényegesen kevesebben lőnek a piacon, mint az általánosabb, Zoomhoz hasonló platformok megalkotására, mert jóval több fejlesztést igényel és komplexebb, de éppen ezért sokkal kevésbé kitett a nagyobb konkurenseknek.

A Microsoftnál, CISCO-nál, vagy Zoomnál a nagy, nemzetközi, központosított szolgáltatásban hisznek, amellyel minél szélesebb mértékben le lehet uralni a piacot. Nálunk az a megközelítés, hogy specializáltabban szolgáljuk ki az ügyfeleket: ez az út több fejlesztés- és supportigénnyel, illetve hosszabb és nehezebb sales folyamatokkal jár, viszont bőségesen vannak olyan ügyfelek, akiknek erre van szükségük.

Mi egy központi platform helyett személyre szabott oktatási rendszert adunk olyan intézményeknek, vállalatoknak, szervezeteknek, amelyeknek kiemelten fontos az adatbiztonság.

Ilyen lehet például egy marketingügynökség vagy egy biztosító, ahol a know-how-t, az üzleti folyamatok menetét, a partnerkezelés tudományát a világ különböző pontjain, viszonylag zárt rendszerben, személyesen adják át. A koronavírus miatt most egy merőben új helyzet állt elő, mert ezeket az infókat nem fogják elmondani Zoomon, vagy a Teams-en. Nekik egy olyan rendszerre van szükségük, ahol ezt saját, zárt hálózatban tudják megtenni, illetve, ha van rá kapacitásuk, akár forráskód szintjéig tudják ellenőrizni. Mi ezeket az ügyfeleket szeretnénk kiszolgálni.

Van olyan elérhető dobozos terméke a cégnek, amit az ügyfél igényeire lehet szabni? És vannak még olyan szereplők, akik nem találták meg a számukra megfelelő megoldást?

Mostanra szinte minden cég használ valamilyen kommunikációs platformot, de sokan csak most szembesülnek az adatvédelmi problémákkal. Már nem a gyors tűzoltást keresik a cégek, hanem elértünk abba a szakaszba, amikor az üzleti folyamatok megváltozása miatt egy biztonságos megoldásra van szükség.

Ha egy könnyen megfogható hasonlattal kellene élnem, azt mondanám, hogy nekünk igazából egy legókészletünk van, amiből az egyedi igényeket könnyen össze tudjuk rakni. Nem akkor kezdjük el tervezni a formákat, amikor az első igény jön. Ezzel nagyon jól testre tudjuk szabni az igényeket nemcsak a dizájnban meg a menüszerűen választható funkciókban, hanem integrálni tudjuk egy meglévő vállalatirányítási rendszerhez, HR-szoftverhez, biztonsági layerekhez. Tervben van olyan projektünk, amiben azt a megoldást kellett megvalósítanunk, hogy ha x részleg y alkalmazottja nem végzi el a kötelező képzést, akkor a nap végén a belépőkártyája ne legyen érvényes a kritikus üzemi területekre. Ezeket soha nem fogja hozni egy Teams vagy egy Zoom.

Mennyiben érintette a cég mindennapi működését a járványhelyzet?

Természetesen minket is kihívások elé állított a pandémia, de egyes folyamatokat üzleti szempontból az előnyünkre tudtunk fordítani. Arra használtuk ezt az időszakot, hogy átértékeljük, melyik üzletág hová tart, melyik tervünket hova súlyozzuk át. Ugyanakkor rengeteg kitettséget is hozott a vírushelyzet. Volt kolléga, aki karanténba került, volt, aki koronavírusos lett, teljesen más a fejlesztés dinamikája, amikor minden otthonról zajlik.

A beszállítói késlekedések is okoztak kisebb problémákat, az ügyfelek részéről is némileg változott a fizetési hajlandóság ebben a helyzetben. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ezeket a negatívumokat, jelentősen tudta ellensúlyozni a termékeink iránt megnövekedett igény. Mivel a járvány által bizonyos életvitelbeli tendenciák – a távmunka, illetve az online oktatás térnyerése – tovább gyorsultak, így a fejlesztéseink minden eddiginél aktuálisabbak, ahogy azt a megkeresések száma is tükrözte.

Melyik volt a legjobban teljesítő és a legkevésbé sikeres üzletág?

Alapvetően két fő irányt kell látni, az egyik az online videózás, legyen szó munkáról vagy oktatásról, a másik, ezzel párhuzamosan az adatbiztonság: rengeteg vállalat, szervezet kényszerült kilépni az addig biztonságosnak ítélt környezetéből és kiengedni információkat, folyamatokat. A hackereknek több a támadási célpont, így az adatok védelme felértékelődött, legalábbis a fejekben tudatosabbá vált az, ami nekünk eddig is triviális volt. De természetesen időbe telik, hogy ez számszerűen is megjelenjen és látható pénzügyi eredménye legyen. Ráadásul ezért a megnövekedett keresletért meg kell küzdeni az ágazati szereplőkkel, a piaci verseny erősödik.

Az idei év folyamán hangsúlyossá vált az egészségügyi szektor kiszolgálása is. Az már a korábbi években is bebizonyosodott számunkra, hogy az IT, azon belül is a mesterséges intelligencia és a biztonságtechnika területén végzett fejlesztéseink az egészségügyben, orvosi területen is hasznosíthatók – ennek keretében például a Pécsi Tudományegyetemmel is együttműködést kötöttünk. Ezt a szinergiát a jövőben még hangsúlyosabban kívánjuk megjeleníteni tevékenységünkben: úgy gondoljuk, hogy az említett üzletágaink ilyen módon történő ötvözése több egészségügyi folyamat jelentős fejlesztését jelentheti.

Célunk az egészségügyi beszerzéseinkhez kapcsolódóan egy komplett szolgáltatáscsomag kiépítése, amely segítségével az eszközök, illetve fejlesztéseik support tevékenységét is el tudjuk látni.

Voltak olyan tevékenységek és termékek is, amelyek esetében a "leselejtezés" mellett döntöttünk. Például az e-sporttal nem foglalkoztunk, előtte sem volt core biznisz, egyszerűen nem juthat mindenre idő és energia. Illetve voltak olyan megkezdett fejlesztések, termékek, amikre azt mondtuk, hogy ezt most le kell értékelni, félre kell tenni. De vannak olyan megkezdett beruházások is, amelyek a régi világban voltak eladhatók, és nem tudjuk, hogy az a világ visszatér-e egyáltalán.

Ezeket fontos pénzügyileg megfogni, hiszen nem vagyunk multi: nem bír el bármilyen mellékvágányt a működésünk, itt sokkal precízebb tervezést igényelnek a folyamatok.

Az OTT-ONE márciusban, a koronavírus járvány tavasz berobbanásának idején jelentette be, hogy kínai partnereivel 500 darab lélegeztetőgép gyártására és szállítására szerződött le, a lélegeztetőgépek megvásárlására a Külgazdasági és Külügyminisztérium szerződést írt alá, nettó 4,7 milliárd forint értékben. Ez a piac eddig meglehetősen távol állt a cég profiljától: miért vágtak bele ebbe az üzletbe, és honnan jött az ötlet?

Távolról nézve ez egy rendkívül egyszerű történet, amely korábbi kapcsolatainkon és befektetéseinken alapszik. Már tavalyelőtt elkezdtünk egy nagyon komoly üzleti kapcsolatot kiépíteni Kínában, ennek kapcsán többször jártunk az országban konferenciákon, kialakult egy működő és élő üzleti kapcsolatrendszerünk. Amikor tavasszal megjelent a vírus, érzékelhető volt, hogy nincs beszerzési forrás, mindenki kapkod, mi pedig láttuk, hogy ebben a helyzetben részesei lehetünk a folyamatoknak, elsősorban a kapcsolatrendszerünkre építkezve.

Amikor felkerestük a kínai partnereinket, hallottuk, ahogyan közben egyeztetnek a különböző országok követségeivel is, mindenki próbálta lefoglalni az óráról órára dráguló kapacitásokat. Mivel addigra biztosak voltunk benne, hogy elérhető a lehetőség számunkra, felajánlottuk a segítséget a kormányzatnak. Kiderült, hogy a másik fél számára ez egy unikális lehetőség, mert nem volt egyértelmű, hogy egyáltalán be lehet-e majd szerezni ezeket az eszközöket. Persze utólag minden egészen másnak tűnhet, de aznap, amikor aláírtuk a megállapodást a Külügyminisztériummal, ugyanattól a gyártótól a londoniak 14 ezer darabot rendeltek. Ha mi nem adjuk le a rendelést egy órával korábban, akkor nincsenek gépek. Ez egy háborús helyzet volt.

Amellett, hogy fontos szempont volt, hogy részt vegyünk a koronavírus elleni védekezésben, a megrendeléseknek köszönhetően erősödött a társaság nemzetközi kapcsolatrendszere, illetve tovább diverzifikálódott szolgáltatási portfóliója, amely hosszú távon, illetve befektetői szempontból különösen nagy előnyt jelenthet.

Nyári bejelentésük szerint 2 millió eurós beruházással bővítik szerverkapacitásaikat: mennyire nagy beruházást jelent ez az OTT-ONE életében, miért volt erre szükség? Várhatóak még hasonló fejlesztések?

Ez egy hatékonyságnövelő, a tevékenységünkhöz szorosan és aktívan kapcsolódó beruházás, amelyet a beszélgetés elején említett üzletágaink, a streaming és az online oktatás fókuszba kerülése indokolt. Mindkét üzletág esetében kulcsfontosságú tényező az adatbiztonság, ezt pedig a szerverközpont révén tudtuk biztosítani.

Az a meglátásunk, hogy muszáj fejleszteni, pláne a technológiai piacon, ahol nagyon gyorsan változnak a termékek, a szolgáltatások, illetve az igények is formálódnak. Ha egy cég elveszi az üzemanyagot a rakétából, az előbb-utóbb beáll egy statikus pályára, és csak idő kérdése, hogy mikor kezd el lefelé menni. A technológiai szektorban, annak érdekében, hogy mindig felfelé tudjunk menni, vagy legalább a szintet tartani, folyamatosan kell az üzemanyag a fejlesztéshez.

Gyakran kapjuk meg egy-egy fejlesztéshez kapcsolódóan a kérdést: mikor lesz befejezve a fejlesztés, mikor nem kell már rá többet költeni? Szerintem soha nincs ilyen. Nincs olyan technológiai termék, amire ne kellene költeni folyamatosan, pláne, ha egy rendkívül jövedelmező termékről van szó.

Hogy értékelik a cég tőkepiaci jelenlétét az idei évben? Mire számítanak a következő hónapokban?

Érzékeltük, hogy nehéz időszak volt ez a tőkepiaci jelenlétünk szempontjából, hiszen nagyon kevés információt oszthattunk meg a befektetőinkkel, amely erősen hatott a piaci hangulatra. Ez elsősorban azért történt, mert rendkívül erős korlátozás vonatkozott a kommunikációnkra ebben az időszakban, gyakorlatilag nem oszthattunk meg semmiféle információt a tranzakció státuszáról. Ugyanakkor társaságunk core tevékenységére, illetve mindennapi működésére nem volt hatással a tőkebevonás meghiúsulása, az azonban tény, hogy a növekedési elképzeléseinket át kellett terveznünk.

Jelenleg a jövő fejlesztéseinek az újragondolása zajlik. Meg kell néznünk, mi az, amibe bele tudunk vágni, illetve mi az, amit mindenféleképpen meg fogunk tartani a jelenlegi terveinkből. A cég a 2019 novemberében a nyilvános tranzakcióhoz kapcsolódó összevont tájékoztató elutasítása ellenére nem tett le a tőzsdei forrásbevonási szándékáról: a jövőben az észszerűség és üzleti racionalitás szabta keretek közt messzemenően törekedni fogunk azon tényállások és egyéb körülmények kiküszöbölésére, illetve jogviszonyok orvoslására, amelyek miatt az MNB megtagadta a tájékoztató jóváhagyását.

Ugyanakkor egyértelmű, annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági sokkot követően a tőkepiacok hamar visszakapaszkodtak, a járvány előtti szint elérése egy hosszabb folyamat, amelynek okán számítanunk kell rá, hogy a tőkebevonás folyamata is nehezebbé válik. A mi feladatunk, hogy a terveinket ehhez igazítsuk, illetve feltárjuk a további finanszírozási lehetőségeket is.

Szeptember elején elindult társaságunk értékpapírjainak elemzése a Budapesti Értéktőzsde elemzés-árjegyzési programjának keretén belül: azt gondolom, hogy az MKB Bank által készített rendszeres elemzésekkel, illetve a programban való részvétellel, a társaságunk által közzétett pénzügyi beszámolók gyakoriságának növekedése útján növekedni fog a befektetői bizalom is, illetve még átláthatóbbá válhat működésünk a befektetők számára.

Árbevételünk a tavalyihoz képest mintegy négyszeresére nőtt, a tervek szerint ez a tendencia folytatódni fog. Természetesen hozzá lehet tenni, hogy ez egy egyszeri tranzakció eredménye, de a nemzetközi kapcsolatrendszer erősödése és a szolgáltatásportfólió bővülése miatt egy hosszú távú lehetőség is a cégnek. Az első félév eredményének csökkenése egy tudatos profiltisztításra vezethető vissza: gyakorlatilag „leselejteztük” mindazon termékeinket, amelyek nem tartoznak szorosan a core tevékenységünkhöz. Tény, hogy ebből következett az, hogy az első féléves eredményeink látszólag nem meggyőzőek, a mostani értékcsökkenés támogatni fogja, hogy a jövőben a core tevékenységeinkre koncentráljunk.

Általánosan elmondható, hogy nem rövid távon gondolkodunk: folyamatosan azon dolgozunk, hogy a lehető legideálisabb pillanatokban nyúljunk bele az innovációs trendekbe, unikális szolgáltatásokat kínáljunk az ügyfeleknek, bővítsük az ügyfélkört, és beruházásokkal tegyük stabilabbá működésünket.

A cikk megjelenését az OTT-ONE Nyrt. támogatta.