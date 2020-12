Kisszobás rendelőből nőtt ki az ország egyik vezető magánegészségügyi szolgáltatója

Kisszobás irodából nőtt az egyik vezető magánegészségügyi szolgáltatóvá a Doktor24, mindössze másfél évtized alatt. A kezdetbeli foglalkozásegészségügyi tevékenységet járóbeteg ellátással bővítették ki. Ma már a saját kórházukat építik.

Lancz Róbertet, a Doktor24 alapító-vezérigazgatóját a 2000-es évek közepén egy üzemorvos ismerőse kérte fel, hogy vegye át és fejlessze profi céggé az akkor csupán pár milliós árbevételű, friss vállalkozását. Bár akkoriban a majdnem telített foglalkozásegészségügyi piacon már több ezer szereplő volt, a szolgáltatások színvonala alacsony volt, hiszen a cégek inkább csak letudták ezt a törvényi kötelezettségüket. Az akkor még WorCare néven futó vállalat tehát itt nyújtott többet: informatikával, bejelentkezési rendszerrel segítették a partnereiket, a telefont jól kommunikáló és segítőkész asszisztensek vették fel. Mivel a hírük gyorsan elterjedt, organikusan egyre nagyobbra nőttek az évek során.

Már az elejétől más fókuszt próbáltak behozni. Lancz Róbert üzleti és informatikai, a vele a céget közösen építő felesége Lancz Ildikó pedig jelentős egészségügyi tapasztalattal rendelkeztek, amit be is vetettek a céges folyamatok optimalizálására. Emellett fontosak voltak a kényelmi funkciók, amivel a HR részlegeket lehetett segíteni a velük kapcsolatba kerülő cégeknél, és bővült a szolgáltatások palettája is.

Nagy mérföldkő volt a 2014-es év a cég életében, amikor már 200-250 millió forint éves árbevételnél tartottak, és közel 30 ezer munkavállalót láttak el. Innen már nem akartak kis lépésekben haladni tovább, és némi kockázatot bevállalva két akvizíciót is végrehajtottak egymás után. Az egyik az 1990-ben alapított Oxivit Kft. volt, amely a foglalkozás-egészségügyön kívül a járóbetegellátásban is tevékenykedett, majd egy évre rá a Medicina BM Kft.-t vették meg. Mindkettő nagyobb cég volt náluk, így a saját célpiacukon egy csapásra piacvezetők lettek, és 2015-ben árbevételük már meghaladta a bűvös egymilliárd forintot, az ellátott munkavállalók száma pedig a 100 ezer főt.

Ekkoriban egyre inkább a magánszolgáltatók felé tolódott a hangsúly, amit a reálbérek emelkedése is segített. A Doktor24 időben alkalmazkodott a piac alakulásához.

Elkezdték fokozatosan előtérbe helyezni a járóbeteg-ellátásokat, ezzel nyitva a lakosság felé, és szépen bővült a magánszolgáltatások köre.

2019-ben csoportszinten már a kétmilliárd forintot közelítette az árbevétel, amelynek csak elhanyagolhatóan kicsi része közfinaszírozás. Ekkor keresztelték át magukat Doktor24re is, érzékeltetve, hogy már nem csak foglalkozás-egészségügyben utaznak.

Az utóbbi években tehát lendületesen haladtak előre, de az eddigi legnagyobb változás éppen az idén történt a cég életében. Miután március 19-én lezárták eddigi legkomolyabb tőkebevonásukat, egy tízmillió eurós befektetői tranzakciót, március 23-tól bezártak – szolgáltatásik 80 százalékát szüneteltetni kellett a járvány miatt. „Izgalmas tavaszunk volt. A tranzakció lezárása mutatta, hogy a befektetők mennyire hisznek ebben a sztoriban, mert sokan mondták volna ekkor, hogy inkább várjunk vele” – kommentálta Lancz Róbert.

A tőkebevonás indoka az utóbbi években induló piaci konszolidáció, amelynek következtében közel 10-12, egymilliárd forint árbevétel feletti nagy szereplő lett a meghatározó a magyar magánegészségügyi szektorban. A piaci versenyben a Doktor24 sem szeretne lemaradni, amelyhez jó alapot biztosít a tőkebevonás. A friss tőkéből két akvizíciót hajtottak végre, megvették a Svábhegyi Gyermekgyógyintézetet, amely Magyarország legnagyobb magán gyermekgyógyászati ellátócentruma, és a Tatai Kastélypark Klinikát, amely a legnagyobb sport- és végtagsebészeti ellátást nyújtó magánkórháza. Emellett

most szerelik fel az idén épített kórházukat is a kelenföldi városközpontban, négy műtővel, 35 ágyas kórtermi résszel, amely a legjelentősebb folyamatban lévő beruházásuk.

A járvány alatti időt arra használták, hogy integrálták a csoport tagjává vált cégeket és nyitottak a telemedicina felé is. Elsők között vezették be a távkonzultációt, több mint 3000 videóhívásuk volt két és fél hónap alatt, ami igazolta, hogy van rá igény. Bár az integrálással és a technikai újítással hatékonyan használták fel a járvány miatt kialakuló kényszerleállást, ennek negatív hatásai a céget is érintették: pár százmillió forint időarányosan kiesett a zárvatartás miatt a csoportszinten majdnem ötmilliárd forintra várt árbevételből.

Jelenleg a Doktor24-nél összesen 430 közreműködővel dolgoznak, azaz olyan orvosokkal, akik egy héten legalább kétszer rendelnek. Közülük több mint kétszázan főállású munkavállalók. Évi 300 ezer orvos-beteg találkozóval akkora forgalmuk van, mint egy közepes méretű kórháznak. Ebből 120-130 ezer a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, és több mint 2000 műtétet végeznek, a fennmaradó orvos-beteg találkozó szűréshez és járóbeteg-ellátáshoz kapcsolódik. A fekvőbeteg-ellátás jelenleg Tatán történik, melyet később a kelenföldi kórházban szeretnének kibővíteni a mozgásszervi- és sportsebészeten túl, egynapos sebészeti beavatkozásokkal. Tervük az, hogy pár év múlva a bonyolultabb műtétek vállalása mellett sürgősségi ellátást is tudjanak majd nyújtani.

Különlegességük a magánegészségügyi szolgáltatók között, hogy multidimenzionális a tevékenységük. Ez azt jelenti, hogy minden korosztályban lefedik a szolgáltatások teljes körét: alapellátással, szűréssel, járó- és fekvőbeteg-ellátással is foglalkoznak, és ezekben dobogós helyen állnak a magyar piacon. A magánegészségügyi szektorban a foglalkozás-egészségügy és gyermekgyógyászat terén pedig piacvezetők, és nekik van az egyik legnagyobb rendelőkapacitásuk és ellátói létszámuk is.

Lancz Róbert szerint az egészségügy előtt álló egyik nagy kihívás az orvosok kiöregedése, amit az innovatív eszközök elterjedésével, az ellátási folyamatok újragondolásával lehet kezelni.

Magyarországon általában túl hosszú az orvos-beteg találkozó, valamint az adminisztrációs folyamat, míg ezek az USA-ban például csak pár percig tartanak. Ez nem jelenti, hogy kevésbé alaposan látnák el a beteget, csak jobbak a folyamataik, a képzett szakdolgozók adminisztrálnak. Úgy látja, egy hosszú, de szükséges folyamat lesz majd itthon a pácienseket a rövidebb vizsgálatokhoz szocializálni.

A jövőben további ambiciózus tervei vannak a Doktor24-nek. Az akvizíciókon keresztüli bővülés mellett országosan is terjeszkednének, így belátható időn belül a magyar piacon egyedülálló, évi 15-20 milliárd forintos árbevételű, tőzsdeérett magánegészségügyi szolgáltatóvá fejlődhetnek, így középtávon a tőzsdei megjelenés is reális alternatíva lehet a számukra.

A cikk eredetije a Budapesti Értéktőzsde kiadványában, a BÉT50-ben jelent meg. A BÉT50 médiatámogatója a Portfolio Csoport.