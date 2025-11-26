Jó a hangulat a tőzsdéken, történelmi csúcson az OTP

A magyar blue chipek közül egyedül az OTP van pluszban ma délután, de ez is elég ahhoz, hogy a BUX-ot pluszban tartsa. A hazai részvényindex 0,5 százalékos pluszban van a bankpapír 1,5 százalékos emelkedésének köszönhetően.

Az OTP ezzel egyben új történelmi csúcsra is ment.

A többi nagypapír lefelé húzza az indexet, a Mol 0,8 százalékot, a Richter 0,6 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1,1 százalékot esett.

A kisebb papíroknál is komoly mozgások vannak ma, a Delta Group árfolyama reggel több mint 20 százalékot ugrott (jelenleg +1,3%), most pedig az Opust találták meg a befektetők, amely 9 százalékos raliban van.