Itt van a terv: Európa legerősebb hatalma megerősíti a légvédelmét a ballisztikus rakéták ellen

A Globes izraeli napilap információi szerint Németország tárgyalásokat folytat az Israel Aerospace Industries (IAI) vállalattal további Arrow 3 légvédelmi elfogó rakéták beszerzéséről. A lépés Berlin azon törekvésének része, hogy többrétegű rakétavédelmi hálózatot építsen ki. Ez a fejlemény a 2023 augusztusában megkötött első Arrow 3 beszerzési szerződés folytatása, amely

3,5 milliárd dollár értékével Izrael történetének legnagyobb védelmi exportja volt.

A megállapodással Németország lett az első nemzetközi üzemeltető, amely használhatja az Izrael és az amerikai Rakétavédelmi Ügynökség által közösen fejlesztett rendszert.

Az eredeti szerződés keretében Németország indítóállásokat, irányítóközpontokat, EL/M-2080S Super Green Pine radarrendszert és egy első elfogórakéta-készletet szerzett be. Ezeket a rendszereket várhatóan 2025 végéig telepítik a német légierő bázisain, és már folyamatban van a NATO szélesebb rakétavédelmi architektúrájába történő integrálásuk. A jelenlegi tárgyalások célja Németország elfogórakéta-készletének bővítése és az Arrow 3 rendszer műveleti készenlétének növelése olyan helyzetekben, amikor telítettségi vagy ismétlődő rakétatámadásokkal kell szembenézni. Ez a törekvés összhangban van

Berlin vezető szerepével az Európai Égbolt Pajzs Kezdeményezésben (ESSI), amely egy többrétegű, kontinentális rakétavédelmi hálózat létrehozására irányul.

Az Arrow 3 rendszert légkörön kívüli elfogásra tervezték, és képes a ballisztikus rakétákat a világűrben, 100 kilométer feletti magasságban semlegesíteni. Közvetlen becsapódással, nem pedig robbanófejjel semmisíti meg célpontját. A rendszer állítólag akár 2400 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, így messze az országhatárokon túl is védelmet nyújt. A megállapodás véglegesítése esetén bővített gyártási fázis indulna az IAI rakétagyártó létesítményeiben, a Boeing pedig várhatóan növelné az amerikai gyártású alkatrészek, például a hajtóművek és a megsemmisítő egységek termelését. Az üzlet elmélyítené a kétoldalú védelmi együttműködést Németország és Izrael között, és megnyithatná az utat más európai nemzetek számára is az Arrow 3 programhoz való csatlakozáshoz.

