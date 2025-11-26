  • Megjelenítés
Itt van a terv: Európa legerősebb hatalma megerősíti a légvédelmét a ballisztikus rakéták ellen
Globál

Itt van a terv: Európa legerősebb hatalma megerősíti a légvédelmét a ballisztikus rakéták ellen

Portfolio
Németország újabb Arrow 3 elfogó rakétákat vásárolna Izraeltől, hogy megerősítse légvédelmi képességeit. A tervezett beszerzés a 2023-as, történelmi jelentőségű 3,5 milliárd dolláros szerződés folytatása lenne - írja az Army Recognition.

A Globes izraeli napilap információi szerint Németország tárgyalásokat folytat az Israel Aerospace Industries (IAI) vállalattal további Arrow 3 légvédelmi elfogó rakéták beszerzéséről. A lépés Berlin azon törekvésének része, hogy többrétegű rakétavédelmi hálózatot építsen ki. Ez a fejlemény a 2023 augusztusában megkötött első Arrow 3 beszerzési szerződés folytatása, amely

3,5 milliárd dollár értékével Izrael történetének legnagyobb védelmi exportja volt.

A megállapodással Németország lett az első nemzetközi üzemeltető, amely használhatja az Izrael és az amerikai Rakétavédelmi Ügynökség által közösen fejlesztett rendszert.

Az eredeti szerződés keretében Németország indítóállásokat, irányítóközpontokat, EL/M-2080S Super Green Pine radarrendszert és egy első elfogórakéta-készletet szerzett be. Ezeket a rendszereket várhatóan 2025 végéig telepítik a német légierő bázisain, és már folyamatban van a NATO szélesebb rakétavédelmi architektúrájába történő integrálásuk. A jelenlegi tárgyalások célja Németország elfogórakéta-készletének bővítése és az Arrow 3 rendszer műveleti készenlétének növelése olyan helyzetekben, amikor telítettségi vagy ismétlődő rakétatámadásokkal kell szembenézni. Ez a törekvés összhangban van

Még több Globál

16 évre emelné az EU a közösségimédia-használat alsó korhatárát

Hatalmas tűz ütött ki az ázsiai világvárosban

Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Berlin vezető szerepével az Európai Égbolt Pajzs Kezdeményezésben (ESSI), amely egy többrétegű, kontinentális rakétavédelmi hálózat létrehozására irányul.

Az Arrow 3 rendszert légkörön kívüli elfogásra tervezték, és képes a ballisztikus rakétákat a világűrben, 100 kilométer feletti magasságban semlegesíteni. Közvetlen becsapódással, nem pedig robbanófejjel semmisíti meg célpontját. A rendszer állítólag akár 2400 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, így messze az országhatárokon túl is védelmet nyújt. A megállapodás véglegesítése esetén bővített gyártási fázis indulna az IAI rakétagyártó létesítményeiben, a Boeing pedig várhatóan növelné az amerikai gyártású alkatrészek, például a hajtóművek és a megsemmisítő egységek termelését. Az üzlet elmélyítené a kétoldalú védelmi együttműködést Németország és Izrael között, és megnyithatná az utat más európai nemzetek számára is az Arrow 3 programhoz való csatlakozáshoz.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas erősítés érkezik a lengyel haditengerészethez: zöld utat kaptak az A26-osok

Asztalra csapott Európa erős embere: "Putyinnak meg kell értenie, hogy nincs esélye megnyerni ezt a háborút!"

Címlapkép forrása: 2003 Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Amerika közölte Zelenszkij elnökkel: Ukrajna gyakorlatilag elvesztette a háborút
Vörös vonalat lépett át a béketerv: az oroszok szerint ez lesz a következő háború oka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility