Az OTP húzta a magyar tőzsdét

Erős napot zárt a magyar tőzsde, főként az OTP remek teljesítményének köszönhetően.

Ma a BUX-index 1,1 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, az OTP árfolyama 2,3 százalékos pluszban van, a Richter árfolyama stagnál, a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékos mínuszban van.

Míg a Mol árfolyama 0,8 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, az Opus és a BIF vezette a sort 10,2 illetve 3,0 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Rába állt 2,3 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 24,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Delta és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

