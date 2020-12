Izgalmas ötletekkel indulnak a nemzetközi piacokon a magyar egészségügyi startupok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

December közepén bejárta a hír a magyar sajtót, hogy cukorbeteg gyerekeket segítő eszközzel nyert nemzetközi innovációs díjat a Pécsi Tudományegyetem csapata. Az izgalmas fejlesztés mögött jelentős, több éve hatékonyan működő, az egészségügyi ötletek megvalósítását segítő rendszer áll. Az egyetemen tanuló négy brazil diákból álló csapat az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) működő Transzdiszciplináris Kutatások Intézete (Institute of Transdisciplinary Discoveries, továbbiakban ITD) és az EIT (Europen Institute of Innovation and Technology) Health által szervezett verseny nemzetközi döntőjében értek el dobogós helyet a cukorbeteg tamagotchi koncepciójával. De hogy működik pontosan a rendszer, és milyen esélyei vannak a magyar egészségügyi startupoknak a nemzetközi piacokon?