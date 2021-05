Általános tudnivalók technikai elemzéseinkről

A technikai elemzés a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat vizsgálatával foglalkozik. Ennek során többek között az árfolyamok alakulásának jellegét, a piaci szereplők által a jelek alapján fontosnak vélt szinteket, a volatilitást, forgalomalakulást, piaci hangulatot, és relatív erőt analizáljuk. Az elemzések ezen ága ugyanakkor külön nem feltétlenül foglalkozik a fundamentális háttérrel, szektorelemzéssel, a monetáris és fiskális politika hatásaival, politikai és társadalmi összefüggésekkel. A pénzügyi piacok egy sok szereplős, dinamikus, nem lineáris, visszacsatolásokkal teli, nem zárt, kollektív jellegű rendszert alkotnak, amelyben az összefüggésen nem determinisztikusak, hanem sztochasztikusak. Mit jelent ez az elemzésekre nézve?

A pénzügyi piacok a technikai elemzés szempontjából az alábbi főbb általános jellemzővel bírnak:

Sokszereplős rendszer. Csak az Egyesült Államokban és csak a részvénypiacon 140 millió egyéni befektető van, és akkor még szó sem volt más piacokról, intézményi befektetőkről, algoritmusokról, továbbá a világ más részeiről. Nyilvánvaló, hogy egy ennyire sok szereplős rendszerben a jövőbeni árfolyamalakulás forgatókönyveinek száma csillagászati mértéket vehet fel.

Mindezek miatt a technikai elemzéseink kifejezetten a döntések támogatására, megsegítésére, a kockázatok jobb azonosítására valók, és semmiképpen sem az egyéni befektetői döntések helyettesítésére, illetve az ehhez szükséges információk kizárólagos beszerzésére szolgálnak.



Hogyan kell értelmezni a technikai elemzéseinkben írtakat?

Az egyes eszközök előtt egy-két bekezdéses szöveges bemutatást és elemzést írunk, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az adott eszköz sajátosságaira, egyedi kockázataira, és az árfolyamalakulás fontosabb eseményeire és következményeire.

Az elemzések végén általában - de nem feltétlenül minden esetben - az alábbi négy adatot jelenítjük meg külön kiemelve:

Támasz szintek (a grafikonon pirossal jelölve). Ezeken a szinteken esés során az árfolyam nagyobb valószínűséggel áll meg, és ha ezek alá esik, nő a valószínűsége a további esésnek.

(a grafikonon pirossal jelölve). Ezeken a szinteken esés során az árfolyam nagyobb valószínűséggel áll meg, és ha ezek alá esik, nő a valószínűsége a további esésnek. Ellenállás szintek (a grafikonon zölddel jelölve). Ezeken a szinteken emelkedés során az árfolyam nagyobb valószínűséggel áll meg, és ha ezeket áttöri, nő a valószínűsége a további emelkedésnek.

(a grafikonon zölddel jelölve). Ezeken a szinteken emelkedés során az árfolyam nagyobb valószínűséggel áll meg, és ha ezeket áttöri, nő a valószínűsége a további emelkedésnek. Beárazott Volatilitás. Külön jelezve, hogy ez a piac tekintetében a medián értékhez képest alacsony, átlagos, magas értéknek tekinthető. Ez egy kiindulópont lehet az adott eszköz kockázatának megértéséhez. Ha egy eszköznek nincs opciós piaca, akkor a statisztikai volatilitást vesszük figyelembe.

Külön jelezve, hogy ez a piac tekintetében a medián értékhez képest alacsony, átlagos, magas értéknek tekinthető. Ez egy kiindulópont lehet az adott eszköz kockázatának megértéséhez. Ha egy eszköznek nincs opciós piaca, akkor a statisztikai volatilitást vesszük figyelembe. Értékelés. Ez egy 0 és 100 közötti értékű mutató, amely 50 felett inkább pozitív, alatta pedig inkább negatív a jövőbeni árfolyam alakulás lehetőségeiről a véleményünk. Ehhez külön is adunk egy-két szavas szóbeli értékelést (negatív, semleges, pozitív). Az érték az alábbi tényezőkből áll össze:

Ez egy 0 és 100 közötti értékű mutató, amely 50 felett inkább pozitív, alatta pedig inkább negatív a jövőbeni árfolyam alakulás lehetőségeiről a véleményünk. Ehhez külön is adunk egy-két szavas szóbeli értékelést (negatív, semleges, pozitív). Az érték az alábbi tényezőkből áll össze: Az árfolyam elhelyezkedését sávon belül (lényegében K% full stochastic) 10, 50 és 200 napos időtávon (összesen 55%-os súllyal).



A volatilitást 10 és 50 napos időtávok közötti eltérését (25%-os súllyal).



Azon napok arányát az elmúlt 20 napban, amikor akkumuláció, vagy disztribúció történt, ez jellemzően 30% feletti forgalomnövekményt jelent, darabszám alapon (12%-os súllyal).



Felső és alsó árnyékok nagyságának az arányát a maximum és minimum között az egyes napokon (8%-os súllyal).

A grafikonokon jellemzően az alábbi színeket alkalmazzuk:

Zölddel jelöljük a grafikonon, vagy a kapcsolódó indikátorokon a jövőbeni árfolyam emelkedésre utaló jeleket.

jelöljük a grafikonon, vagy a kapcsolódó indikátorokon a jövőbeni árfolyam emelkedésre utaló jeleket. Pirossal a jövőbeni árfolyamcsökkenésre utalókat.

a jövőbeni árfolyamcsökkenésre utalókat. Feketével a semlegeseket.

Maguk az indikátorok, mozgóátlagok, grafikonok ettől függetlenül is lehetnek piros, zöld, fekete vagy egyéb színűek, a fenti jelzések az árfolyamszintekre, alakzatokra, résekre, bekarikázásokra, jelölésekre, nyilakra vonatkoznak.

Elemzéseinkben rendszeresen hivatkoztunk három időtávra, amelyek az itt szereplő időintervallumokat jelentik:

Rövid táv: 1-23 kereskedési nap

1-23 kereskedési nap Középtáv: 1-6 hónap

1-6 hónap Hosszútáv: 6 hónap felett

A grafikonokon jellemzően napi bontású, japán gyertya grafikonokat mutatunk, de ettől történhet eltérés ha a piaci szituáció miatt más tényezőkre is szeretnénk rávilágítani. Minden egyes nap, akár a grafikonon, akár a leírásban egy kereskedési napot jelöl, ha csak nem jelezzük külön az ettől való eltérést.

az elemzői vélemény minden esetben a megjelenés időpontjában aktuális, és az idő előrehaladtával változhat, elsősorban az újabb piaci események hatására.

Mivel a pénzügyi piacokon több ezer szóba jöhető eszköz van, és ezeknek csak egy töredékét van kapacitásunk elemezni, ezért a korábban megírt cikkekben lévő értékelések frissítése sem feltétlenül történik meg az elemzői vélemény változásakor. Így ha például egy részvénnyel kapcsolatban optimisták voltunk, ez bármikor negatívra változhat anélkül, hogy erről egy külön cikk vagy értesítés születne.

Természetesen mi is emberek vagyunk, ezért a fentiektől függetlenül is hibázhatunk, például véletlenül hibás adatot írunk le valahol, vagy mert mi is rossz információkat kapunk egy-egy adatszolgáltatótól, tőzsdétől. Ezek nagyon-nagyon ritkán fordulnak elő, és az észlelést követően javítjuk is, de nem tudjuk garantálni, hogy mindig minden adat és vélemény minden pillanatban pontos.

Mindezek alapján kérjük, hogy:

Ne tekintsék befektetési tanácsnak elemzéseinket, sokkal inkább egy döntéstámogató eszköznek, amely segít behatárolni a jövőbeni forgatókönyveket, kulcsszinteket és kockázatokat. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

sokkal inkább egy döntéstámogató eszköznek, amely segít behatárolni a jövőbeni forgatókönyveket, kulcsszinteket és kockázatokat. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Kérjük olvassák el a teljes oldalra vonatkozó Jogi Nyilatkozatunkat is.

Tapasztalat, idő és lehetőségek függvényében bármilyen döntés előtt használják fel a fundamentális elemzések nyújtotta képet, makroszintű tényezőket és minden más releváns faktort is.

Fontos továbbá, hogy a befektetési döntéseket előre meghatározott, egyéni lehetőségekre szabott kockázatkezelési rendszer keretein belül érdemes meghozni, különös tekintettel az esetlegesen felhasznált tőkeáttétel hatásaira.

keretein belül érdemes meghozni, különös tekintettel az esetlegesen felhasznált tőkeáttétel hatásaira. Elemzéseink olvasásán túl jöjjenek el online előadásainkra, amelyeket hetente kétszer tartunk, és rengeteg elméleti, gyakorlati információt adunk, továbbá igyekszünk a felmerülő kérdésekre is választ adni.

Címlapkép: Getty Images