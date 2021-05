Komoly kedvezményeket kapnak az autóvásárlók: a legnagyobb importőrt kérdeztük a pályázat hatásairól

Az autóvásárlók mellett a piaci szereplők is régóta vártak arra, hogy megjelenjenek az elektromos autók új támogatási programjának részletei. Hétfőn ez meg is történt, az új kiírásban vannak olyan elemek is, amiket vélhetően a korábbi évek tapasztalataira alapozva építettek be a döntéshozók. A Portfolio a legnagyobb hazai elektromosautó-importőrt, a Porsche Hungaria-t kérdezte arról, mire számít a június közepétől életbe lépő pályázati kiírás kapcsán.

Május 17-én jelentek meg az elektromos autók új támogatási programjának részletei. A legfontosabb, hogy az új kiírásban is marad a sávos támogatási rendszer, viszont a sávok módosultak: az 1 és 12 millió forintos autóbeszerzési ár között akár 2,5 millió forintos támogatás is járhat, a 12 és 15 millió forintos vételár között 1,5 millió forintos támogatást kaphatnak a vásárlók, 15 millió forint felett pedig nincs támogatás ezúttal sem. Új eleme a programnak a hét vagy többszemélyes elektromos járművek megvásárlásához biztosított állami támogatás sávos rendszere, amellyel az autóbeszerzési ár függvényében 1,5 vagy akár 2,5 millió forintos támogatás is elérhető lesz.

A pályázatok benyújtására június 14-én 8:01 perctől szakaszosan, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség.

Tovább növekedhet az e-autók száma a magyar utakon

Több fontos változásra is érdemes figyelni az új pályázati rendszerben – mondta el a Portfolio-nak Bujáki Zsolt, a Porsche Hungaria kommunikációs igazgatója, aki szerint határozottan fejlődött a rendszer a korábbi évekhez képest, és a jelek szerint a döntéshozóknak sikerült beépíteniük a korábbi tapasztalatokat a 2021-es kiírásba.

Az már most biztosnak látszik, hogy tovább fog növekedni az elektromos autók iránti érdeklődés, sok új vásárló is megjelenik, ezáltal pedig egyre több ilyen jármű lesz majd a magyar utakon. Ebből következik, hogy a szükséges infrastruktúra fejlesztése is megalapozott, így például a töltőhálózat tovább fog terjeszkedni, de az otthoni töltési lehetőségek iránt sem fog csökkenni az érdeklődés – tette hozzá Bujáki Zsolt.

A piac egyértelműen pozitívan fogadta az idei pályázati kiírás új elemét, a szakaszos pályáztatást: abban bíznak a kereskedők, hogy így el tudják kerülni a tavaly tapasztalt hatalmas rohamot, és az is elkerülhetőnek látszik, hogy egyszerre rengeteg pályázat zúduljon rá a rendszerre. Bujáki Zsolt ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy

nem érdemes kivárni a pályázással:

aki úgy dönt, hogy a támogatási program segítségével szeretne elektromos autót vásárolni, annak érdemes minél hamarabb felkeresnie a kiválasztott autókereskedőt – akár e-mailen is kaphat segítséget, de a szalonok is üzemelnek, a biztonsági előírások mellett.

Ösztönző lehet, hogy emelték a sávokat

Az egyik legfontosabb változás, amire A Porsche Hungaria kommunikációs igazgatója szerint érdemes figyelni, hogy a korábbi kiíráshoz képest 1 millió forinttal megtoldották azt a sávot, amelyen belül jár a maximális állami támogatás, vagyis immár nem 11, hanem 12 millió forintos összeghatárig választhatnak elektromos autót azok, akik szeretnék a legnagyobb, 2,5 millió forintos kedvezményt igénybe venni.

Az elmúlt időszakban számos olyan tényező volt, amelyek drágították az új autókat: ilyen volt például a forint árfolyama, vagy a koronavírus miatti gyártási nehézségek. Az összeghatár megemelése így egyértelműen pozitív lépésként értékelhető, amely nagyban egyszerűsíti majd a folyamatot.

Ehhez érdemes viszonyítani azt az újdonságot is, hogy a 12 és 15 millió forintos sávba tartozó elektromos autók megvásárláshoz most már 1 millió forinttal több, vagyis 1,5 millió forintos állami támogatás érhető el. Ez a félmillió forintos emelés is bővíti a vásárlási lehetőségeket, egyértelműen előnyt jelent a vevők számára.

Bujáki Zsolt kiemelte: az új kiírás a nagycsaládosoknak is kedvez (a hét- vagy annál több üléses elektromos járművek vásárlói is kapnak támogatást), ugyanakkor ebben a kategóriában jelenleg még meglehetősen szűk az autóválaszték, a magyar és a nemzetközi piacon egyaránt.

A pályázati kiíráshoz kapcsolódik az is, hogy a taxisok is jelentős kedvezményeket kapnak elektromos autó vásárlásánál: az általunk megkérdezett iparági szakértő úgy látja, a 3 milliárd forintos keretösszeg és a 45 százalékos támogatás (egy legfeljebb 15 millió forintos autónál) sok személyfuvarozó számára lehet vonzó. Az ugyanakkor kérdéses, hogy az ágazat a tavaly március óta tartó turisztikai visszaesés hatására mennyire rendelkezik most kellő tőkével egy ilyen beruházáshoz. A kereskedők és a pénzintézetek (akár közösen is) azonban különféle hitelkonstrukciókat kínálnak: érdemes a taxisoknak ezekről is érdeklődni az autószalonokban.

