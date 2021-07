Milyen költségei vannak a felhő alapú szoftvermegoldásoknak?

Dezsényi András Cikk mentése Megosztás

A felhő alapú szoftvermegoldások igénybe vevője sokszor nem tulajdonosa a szoftvernek és nem is birtokolja azt, hanem hozzáférést kap a szoftverhez és akkor használja, amikor szüksége van rá. Egyre többen vannak ilyenek a világban és Magyarországon is, az erre fordított kiadások drasztikusan emelkednek. Az ilyen szolgáltatások igénybevétele több elszámolási problémát felvet, és a költségek méretét tekintve egyáltalán nem mindegy, hogy ezek hogyan kerülnek be a könyvekbe. Ehhez ad összefoglaló betekintést Dezsényi András, a KPMG szenior menedzsere, IFRS szakértője.