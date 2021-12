Lehet, hogy kapkodva digitalizáltak a vállalatok, de hosszú távon így is kifizetődik

A pandémia egyik következménye, hogy még fontosabb lesz a jövőben az adatalapú működés, a digitalizáció fejlesztése - mondta a Portfolio-nak Pintér Szabolcs, az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. A szakember úgy látja, hossz útávon a vállalatok profitálni fognak a most akár kapkodva elindított digitális törekvésekből is, az SAP-tól pedig egyre inkább azt várják a felhasználói, hogy a karbonlábnyom mérésére is adjanak megoldást.

Amikor legutóbb nyilatkozott a Portfolio-nak, a járvány első hullámának közepén jártunk. Akkor azt jósolta, hogy a digitalizációra jótékony hatással lesz a járvány, és hogy az innovációnak is lökést ad. Sok dolog változott azóta, immár a chiphiány, a várttól elmaradó növekedés és az inflációs aggodalmak vezetik a híreket. Fenntartja az optimizmusát?

Azt gondolom, hogy ebben a témában nagyon fontos szétválasztani a társadalmi és a gazdasági folyamatokat. Emberileg valószínűleg mindannyiunkat jogosan megvisel, hogy még mindig része az életünknek egy bizonyos fokú folyamatos bizonytalanság és szinte hetente érkeznek olyan hírek, amik miatt még mindig nem látjuk igazán a fényt az alagút végén. Én igyekszem úgy tekinteni erre, hogy meg kell tanulnunk együtt élni ezzel a helyzettel, hiszen akár évekig is eltarthat a teljes felszámolása.

Emiatt is gondolom azt, hogy a következő időszakban az adatalapú működés, tehát a digitalizáció fejlesztése még fontosabb lesz.

Bizakodásra adhat okot, hogy a folyamatok szintjén a járvány kezelésére megvannak már a bevett módszerek. Ha át kell szerveznünk az életünket, akkor átszervezzük. Van már ebben tapasztalata az emberiségnek és az elmúlt időszak folyamatos változásai miatt egyre több és jobb forgatókönyvei és eszközei vannak ilyen helyzetekre a gazdasági szereplőknek is. A magunk mögött hagyott lassan közel két év tapasztalatának birtokában azt gondolom, hogy okunk van az optimizmusra, és én a saját iparágunk eredményeit látva továbbra is hiszek abban, hogy hosszú távon a vállalatok profitálni fognak a most akár kapkodva elindított digitális törekvésekből.

Az IT-szektor sokak szerint a járvány egyik nagy nyertese. Mit gondol erről, megalapozza a magabiztosságot?

Valóban, ha csak a számokat nézzük, akkor úgy tűnhet, hogy jó helyzetben vagyunk, hiszen a járvány ellenére mi továbbra is nőni tudtunk nemzetközileg és Magyarországon is. A budapesti irodákban jelenleg több mint 1350-en dolgozunk, csak idén 170 embert vettünk fel, és jelenleg is több mint 100 pozíció vár betöltésre, miközben a fluktuáció minimális. Ez többek között annak is köszönhető, hogy a távolságtartási kényszerre adott vállalati válaszok itthon és globálisan is jelentős részben informatikai beruházásokat indukáltak, de túlzás lenne azt mondani, hogy az ölünkbe pottyant ez a szerencse.

A vállalatok működésének helyfüggetlen, valós idejű áttekintése és tervezése iránti igényt nem a pandémia szülte,

bár azt én is látom az eredményeinken, hogy az elmúlt időszak minden bizonnyal felgyorsította a cloud transzformációt. Az elmúlt tíz év felvásárlásainak és organikus fejlődésének köszönhetően globálisan közel 237 millió felhasználója van a felhőben futtatott SAP-technológiáknak és alkalmazásoknak és szerencsére elmondhatjuk, hogy itthon is folyamatosan keresik ezeket a megoldásokat. A versenyképességüket őrizni kívánó és gazdaságilag erős vállalatok ennek előnyeit tehát a járványtól függetlenül már korábban felismerték. Inkább a KKV-szektorban látjuk azt, hogy ez az üzleti környezeti kihívás volt az utolsó csepp a pohárban, hogy beindítsák cégüknél a digitális transzformációt.

Az, hogy ennek alkalomadtán haszonélvezői vagyunk, együtt jár azzal a ténnyel, hogy évtizedek óta invesztálunk ebbe, kutatjuk, gyűjtjük a visszajelzéseket. Sok esetben akviráljuk a legjobb új megoldásokat – mint amilyen a Qualtrics vagy az Emarsys a közelmúltból – amikkel egy modern vállalkozás tökéletesítheti működését, ügyfélkiszolgálását. A lelkiismeretünk pedig azért is tiszta, mert a járvány kitörésekor elsők között tettünk ingyenessé olyan megoldásokat, ami kiutat mutat a káoszból, rendszert vihet a vírus elleni harcba, kezeli a cégek, állami intézmények vagy akár civil szervezetek működési folytonosságait.

Az imént említette a közelmúlt legnagyobb akvizícióit. Terveznek hasonlókat a következő évben?

Minket hagyományosan „német szoftvercégként” emleget a gazdasági sajtó, és a tortaszeletes kimutatásokban a vállalatirányítási rendszerek (ERP) kategóriájához sorolnak. Ugyanakkor az SAP már messze több, mint vállalati erőforrások menedzselése, számos olyan megoldásunk van, amivel segíteni tudjuk az ügyfeleinket a digitális eszközökkel elért hatékonyság vagy automatizáció útján.

Ahogy korábban említettem, az elmúlt években a növekedésünk folyamatos volt és ennek részét képezték a felvásárolt cégek is. Folyamatosan figyeljük a piacot és keressük a lehetőségeket a terjeszkedésre, az új szolgáltatások elindítására, hogy egyre inkább elszakadjunk a piac fejében is attól a képtől, hogy főként a vállalatirányítási rendszerekben vagyunk kiemelkedők.

Az SAP által képviselt tudás sokkal inkább abban rejlik, hogy végtelen mennyiségű adatból a döntéshozók számára fontos – akár üzleti, akár civil – folyamatok működtetéséhez kiemeljük és szemléltetjük a számukra leginkább hasznos következtetéseket. Ezek alapján döntéseket hozhatnak, módosításokat vihetnek véghez, vagy ezekről bátran el is feledkezhetnek, mert számos esetben ezek a folyamatok automatizálhatók a megoldásaink segítségével. Rendszert, szabályokat, következtetéseket tudunk hozni ezekkel a káoszba, egy pandémia leküzdéséhez – vagy a következményeinek a menedzseléséhez – pedig pont erre van szükség.

A járvány első hullámai rövid időre háttérbe szorították a ’20-as évek másik nagy globális kihívását, a klímaváltozást. Aztán most a Glasgow-i klímacsúcs kapcsán ismét felmerült a kérdés: elégséges-e 2025-re, 2030-ra, 2050-re tett ígéretekkel reagálni a helyzetre. Mennyire várják el az ügyfelek, hogy az SAP ebbe az irányba is fejlesszen?

Mi nagyon sokféle céggel vagyunk napi kapcsolatban, kőolajfinomítótól gyógyszer-nagykereskedőig. Évekkel ezelőtt kezdődött, mostanra pedig már napi szintű igény, hogy a hagyományos erőforrás- vagy munkaerő-menedzsmenten túl

adjunk arra is megoldást, miként mérhető a tevékenységük karbonlábnyoma.

Ezért is fejlesztettünk olyan szoftvert is, amivel számszerűsíthetők a felhasznált gépek, nyersanyagok, üzemanyagok externáliái, de ebbe a rendszerbe akár integrálhatók a beszállítók környezeti hatásai is, hogy teljes képet kapjanak az ezt alkalmazó vállalatok a karbonlábnyomukról. Az iparvállalatok vezetői is tisztában vannak felelősségükkel. A közkeletű cinikus hiedelemmel ellentétben nem úgy keresik az informatikai beszállítóikat, hogy adjanak nekik javaslatot látványos „greenwashing” megoldásra. Onnantól, hogy látnak számokat, látják a CO2-egyenértékes megtakarítást, látják, hogy kisebb-nagyobb változtatásokkal jót tesznek, és keresik a további hatékonyságjavító megoldásokat.

Én azt látom magam körül, hogy ez a jó értelemben vett megszállottság sokakat kerít hatalmába. A villanyautó-használat jó példa erre egyébként: ahogy egyre több van belőlük az SAP-nál és egyre több kollégánk használja őket, folyamatosan érkeznek olyan visszajelzések, hogy figyelik vezetés közben a megtehető távot, a motor hatékonyságát, a megspórolt litereket, sokan emiatt takarékosabban, szabályosabban is vezetnek.

