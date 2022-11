Elszabadultak a pezsgőfogyasztók, kiitták a készleteket a luxusipari óriásnál

De a pezsgőfogyasztóknak megnyugtatásul közölte, hogy az új év során ismét feltöltik a kínálatot.

A koronavírus-járvány első időszakában tapasztalt visszaesést követően a luxusipar legnagyobb nevei arról számolnak be, hogy valóságos vásárlási lázat tapasztalnak.

Ezt bizonyítják az LVMH legutóbbi negyedévének számai is, miszerint a cég öt stratégiai üzletágából négy esetén felülmúlták a bevételek az elemzői becsléseket. A nagy versenytárs, a Hermes International pedig nemrégiben 24 százalékos bevételnövekedésről számolt be (a devizaárfolyam változások hatásait kiszűrve) és még árat is tudtak emelni.

Bár a jómódú fogyasztók továbbra is hajlandóak megvenni a drágább árucikkeket, a gazdasági ellenszél egyre erősödik. A bizonytalanság egyik kulcseleme az infláció – mondta el a Bloombergnek a luxuscég vezetője, hozzátéve, hogy a nyersanyagköltségek emelkedése eredményeként egyes termékeknél áremelkedéseket tervez.

