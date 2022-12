Magyarországra is jönnek a virtuális erőművek: de hogy lehet velük költséget csökkenteni?

A cseh Nano Energies energiaipari vállalat új piacokon terjeszkedik növekedési stratégiájának részeként. A társaság október elején megalapította a DES Holdingot, amely a terjeszkedésért és a magyarországi leányvállalat elindításáért is felel. A magyar cég energiarugalmassággal kapcsolatos szolgáltatásokat, valamint automatizált kiegyenlítő szabályozási szolgáltatást (aFRR) nyújt majd. Stanislav Chvala vezérigazgatót kérdeztük a vállalat terjeszkedéséről, valamint a magyar piacon elérni kívánt rövid- és hosszútávú céljaikról.

A Nano Energies egy, az energia ágazatban tevékenykedő, cseh technológiai társaság. Mivel foglalkoznak pontosabban, mik azok a szolgáltatások, amikkel a magyar piacra lépnek?

Az energiarendszerek világszerte jelentős technológiai változáson mennek keresztül, az emelkedő árak pedig globálisan is komoly kihívást jelentenek a vállalkozások számára. Ennek köszönhető, hogy az utóbbi időben előtérbe került az úgynevezett energiarugalmasság, ami a fogyasztás és a termelés folyamatos összehangolását jelenti.

Stanislav Chvála Fotó: Nano Energies

Független rugalmassági aggregátorként a Nano Energies számos kisebb-nagyobb energiatermelőt és -fogyasztót egyesít egy közös, intelligens rendszerben, amely egy nagy "virtuális erőműként" működik. A rugalmassági aggregátorok a megújulóenergia-termelés növekedésével egyre fontosabbá válnak.

Mivel az energiatermelés során ingadozások léphetnek fel, egyre nagyobb szükség van az elektromos hálózat stabilitását biztosító megoldásokra.

Szolgáltatásaink segítségével az országos hálózat kiegyensúlyozottabban, stabilabban működhet, csökkentve az áramkimaradások esélyét.

Mi is pontosan a rugalmassági aggregátor, és hogyan segíthet egy céget anyagi előnyökhöz?

Röviden, a rugalmassági aggregáció azt jelenti, hogy számos szabályozható villamos teljesítményt egy nagyobb csoportba, virtuális erőművé egyesítenek, amely erősítheti az országos hálózat stabilitását és optimalizálhatja a résztvevő vállalatok energiaköltségeit. A kisebb fogyasztók és energiatermelők jellemzően nem tudnak közvetlenül részt venni az energiapiacokon. A rugalmassági aggregátor szerepe, hogy közvetve biztosítsa ezen vállalatok piacra jutását, ahol az egyes szereplők rugalmasságát „egyesítve” optimalizálja az energiaköltségeket.

A rugalmassági aggregátorok a fenntartható energiára való átállást is felgyorsíthatják. Mi olyan pontenciális villamosenergia-forrásokhoz is hozzáférhetünk, amelyek másként kihasználatlanok maradnának. Az egyedi fogyasztási- és termelési beállításainkkal partnereink képesek akkor termelni villamos energiát, amikor az a legdrágább, és akkor fogyasztani, amikor az a legolcsóbb. Az ügyfél ezt működés közben észre sem veszi, mert minden automatikusan, egy okos rendszeren keresztül történik. Ezen folyamat során hozzájárul az országos villamosenergia-hálózat stabilizálásához anélkül, hogy újabb fosszilis erőműveket kellene csatlakoztatni. Megoldásainkkal egy vállalat akár 10-30 százalékos energiaköltség-csökkenést érhet el anélkül, hogy napi működését átalakítaná. A nap 24 órájában működő és változó energiafogyasztású cégeknél a költségmegtakarítás akár a 60 százalékot is elérheti.

Ha jól értem, a Nano Energies egyfajta közvetítő szerepet tölt be az energiaszektorban. Érezhető a működésükben egyfajta startup-szemléletmód? Ezalatt nem a vállalat méretéről, vagy magáról az induló vállalkozásról beszélek, hanem annak a legnagyobb – sokszor multinacionális – energiacégekhez való kötődéséről.

Mi egy cseh energiatechnológiai vállalat vagyunk, amely több mint 14 éve van jelen az energiapiacon, így már nem vagyunk startup. Ettől függetlenül kétségtelen, hogy az elhivatottságunk legalább olyan erős, mint cégünk alapításakor. Növekedési stratégiánk megvalósításának közepén járunk.

Jelenleg négy piacon vagyunk jelen az Európai Unióban: Csehországban, Szlovákiában, Horvátországban és mostantól Magyarországon is, illetve jelenleg is dolgozunk a piacra lépésen Romániában.

A cég tavaly 116 millió eurós árbevételt ért el, és jelenleg 130 magasan képzett szakembert foglalkoztat, köztük IT-szakértőket és fejlesztőket, matematikusokat és megújulóenergia-szakértőket is.

Mik a tervei a vállalatnak a magyar piacon? Kik lehetnek a potenciális ügyfelek?

Független rugalmassági aggregátorként kiemelt célunk, hogy a jövő évtől jelenlegi szolgáltatásaink mellett automatizált kiegyenlítő szabályozási szolgáltatásokat (aFRR) is nyújtsunk ügyfeleinknek.

Fotó: Nano Energies

Általánosságban elmondható, hogy vásárlóink két főbb kategóriából érkeznek. Az első kategóriába tartoznak a szabályozható teljesítményű energiatermelők, mint a tartalék energiatermelő egységek vagy a kisebb erőművek, például a városi távfűtőművek, illetve a tárolók. A második kategóriába az olyan nagy villamosenergia-fogyasztók tartoznak, mint a hűtőházak, üvegházak vagy adatközpontok. A felsorolt példák mindegyikében a villamosenergia-felhasználás a hálózatban rendelkezésre álló energia elérhetőségének függvényében változtatható. Fontos kiemelni, hogy minden ügyfél vállalkozása egyedi, éppen ezért a konkrét megoldást mindig az adott ügyfél igényeihez igazítjuk.

Milyen hasonlóságok és főbb különbségek vannak a leányvállalataik és a fő piacaik munkájában? Vannak-e sajátosságok a magyar piacon, például a szabályozásban?

Csehországban és Szlovákiában a Nano Energies a helyi jogszabályi előírások alapján szolgáltatásait villamosenergia-ellátással kapcsolja össze. Magyarországon és Horvátországban pedig független aggregátorként működik, ami azt jelenti, hogy rugalmas szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára, akik szabadon választhatják meg a villamosenergia-szolgáltatójukat.

Mindkét esetben hozzájárulunk ahhoz, hogy felhasználói működésük során költséget takarítsanak meg, vagy további bevételhez jussanak profitrészesedés vagy garantált bevételek formájában.

Hogyan látja a megújuló energiaforrások jövőjét Magyarországon és a régióban? Elképzelhető, hogy Magyarországon lassabb a lesz ez a fejlődés? Mi a véleménye a fotovoltaikára és az akkumulátorokra vonatkozó új magyar jogszabályról?

Magyarország energiatermelésének jelentős része jelenleg atomerőműből származik. Ugyanakkor az ország törekszik arra, hogy a következő években napenergiából szintén jelentős mennyiségű energiát állítson elő. Ennek a tervnek köszönhető, hogy Magyarország a régió egyik első szén-dioxid-semleges országa lehet, és mi ezt az átmenetet kívánjuk támogatni szakértelmünkkel.

A magyar piac nemrégiben megnyílt a független aggregáció előtt, ez pedig lehetőséget kínál arra, hogy hatékonyan alakítsunk ki rugalmassági szolgáltatásokat új ügyfélkategóriák számára, épp ezért ragadtuk meg a lehetőséget, hogy szolgáltatásainkkal belépjünk a magyar piacra is.

Fotó: Nano Energies

Magyarország célja, amely szerint a következő években jelentősen növeli napenergia-termelését, egyben hatalmas kihívást is jelent. Mivel a napenergia a napfénytől és az időjárás változásától is függ, egyre nagyobb szükség lesz tárolóhálózat működtetésére és a hálózat kiserőművekkel történő kiegyensúlyozására. Szolgáltatásaink segíthetnek kiaknázni a napenergiában rejlő lehetőségeket, miközben a hálózatot egyensúlyban tartjuk. Több mint 14 éves tapasztalatunkat a helyi szabályozásokhoz és feltételekhez alkalmazkodva ennek a fontos célnak az elérése érdekében használjuk Magyarországon.

