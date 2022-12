Te fel vagy készülve a 2023-as év IT-kihívásaira? Töltsd ki rövid kutatásunkat!

Visszatekintés és jövőkép az IT-ban címmel indított kutatást a 4iG Nyrt. és a Portfolio: arra vagyunk kíváncsiak, hogy a magyar cégek számára mi jelenti a legnagyobb kihívást, hol vannak a legnagyobb hiányosságok az informatika területén.

VISSZATEKINTÉS ÉS JÖVŐKÉP AZ IT-BAN



A Portfolio és a 4iG rövid kutatása azt méri fel, hogyan élték meg a vállalatok a 2022-es év IT-kihívásait és mit várnak a jövő évtől. KATTINTS, és töltsd ki!

Olvasóinktól azt is kérdezzük, mik voltak a 2022-es év legfontosabb feladatai, és mire számítanak 2023-ban a céges IT területén?Szükséges esetleg költségcsökkentés? És ha igen, akkor hol? Például a kiberbiztonság területén vagy a fejlesztéseknél? Kutatásunkból ez is kiderülhet.

KATTINTS, és töltsd ki!

A cikk megjelenését a 4iG Nyrt. támogatta.

Címlapkép: Getty Images