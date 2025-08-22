  • Megjelenítés
Itt a hét egyik legjobban várt eseménye - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Itt a hét egyik legjobban várt eseménye - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Portfolio
Jerome Powell ma tartotta utolsó beszédét Jackson Hole-ban, az amerikai jegybankelnök szavaiból az vehető ki, hogy végre elkezdődhet a Donald Trump által is erősen sürgetett  kamatvágás az Egyesült Államokban. Erre azonnal jött is a reakció a piacokon: esik a dollár, ugranak a tőzsdék és emelkedik az arany árfolyama.
Eséssel zárt a magyar tőzsde

A nap végére lefordult a magyar tőzsde, a BUX végül 0,6 százalékos mínuszban fejezte be a napot. A blue chipek közül az OTP 0,5 százalékkal emelkedett, a Mol 1,3 százalékot esett, a Magyar Telekom 0,4 százalékot, a Richter pedig 0,2 százalékot esett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.
Mit csinál a Csodálatos Hetes?

Ahogy ilyenkor lenni szokott, a kamatkörnyezet alakulására legérzékenyebb technológiai szektor vezető vállalatainak árfolyamai reagáltak a leghevesebben Powell beszédére. Az igazi"nagyágyúk", azaz a Csodálatos Hetes részvények között az alábbi elmozdulásokat láthatjuk:

  • Apple: 1,6%
  • Microsoft: 0,9%
  • Alphabet (Google anyavállalata): 2%
  • Amazon: 1,8%
  • Nvidia: 0,9%
  • Meta Platforms (Facebook anyavállalata): 1,5%
  • Tesla: 4,2%
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása
A kriptopiac is meglódult

A kamavágás esélyének növekedése mitatt a tőzsdéken felül a kriptodevizák piacán is heves mozgásokat láthatunk: a bitcoin 3 százalékkal került feljebb, az ethereum viszont már 9 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása
Bréking: végre elindulhat a kamatcsökkentés az USA-ban!

Az amerikai gazdaságot értékelve Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke arra utalt, hogy a kockázatok az árstabilitás felől a munkaerőpiac felé tolódtak el, amely indokolttá teszi a monetáris politikai megközelítés módosítását. Mindez azt jelenti, hogy hosszú évek után végre elkezdődhet a politika által is erősen sürgetett  kamatvágás az Egyesült Államokban. Powell a Jackson Hole-i beszédében nem utalt időpontra, de elég valószínűnek tűnik, hogy akár már szeptemberben megindulhat a monetáris lazítás, ami a tőkepiacokra is nagy hatással lehet.

Tovább a cikkhez
Bréking: végre elindulhat a kamatcsökkentés az USA-ban!
Feljebb tették a vezető részvényindexeket

Az amerikai jegybankelnök beszéde közben ralizni kezdtek a vezető amerikai tőzsdék, a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq 1,4-1,5-1,7 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása
Ütöttek egyet a dolláron, ugrik az arany

Jerome Powell beszédét az amerikai gazdaság értékelésével kezdte. Az elnök értékelése szerint az amerikai gazdaság 2025-ben összességében ellenállónak bizonyult, de a kockázatok egyre inkább eltolódnak. Jelenleg a munkanélküliség alacsony, miközben a kamatszint enyhén korlátozza a gazdaságot.

A felülvizsgált kilátásokat ismertetve Powell kijelentette, hogy a kockázatok eltolódása indokolttá teszi a monetáris politikai stratégia módosítását, ami egyértelműen erősíti a szeptemberi kamatvágásról szóló várakozásokat.

Jerome Powell beszédével párhuzamosan nagyot gyengült a dollár a többi devizával szemben,

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.

ezzel párhuzamosan az arany ára emelkedni kezdett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása

Megszólalt Powell, rögtön begyújtotta a rakétát a forint

A nap első felében még folytatódott a forint botladozása, de aztán hamar magára talált a magyar deviza. A befektetők Jerome Powell Fed-elnök szavaira vártak, majd az előadása kezdetekor rögtön megmozdult a piac.

Tovább a cikkhez
Megszólalt Powell, rögtön begyújtotta a rakétát a forint
Jön a várva várt beszéd

A Federal Reserve elnöke, Jerome Powell nemsokára tartja éves beszédét a jegybank jackson hole-i szimpóziumán. A várakozások szerint a beszéd áttekinti a gazdasági helyzetet, valamint a Fed ötéves keretrendszerre vonatkozó kilátásait,

a piacok pedig erőteljes jelzéseket remélnek Powelltől egy szeptemberi kamatcsökkentéssel kapcsolatban.

Powell és más jegybankárok ugyanakkor eddig óvatosan közelítettek a monetáris lazításhoz, mivel a vámok inflációra gyakorolt hatása továbbra sem egyértelmű. Ennek ellenére a piacok több mint 70 százalékos esélyt áraznak arra, hogy a Fed jövő havi ülésén kamatot vág, a jelenlegi 4,25–4,50 százalékos szintről, először a 2024. decemberi döntés óta.

A kamatpálya mellett a befektetők kiemelt figyelmet fordítanak majd Powell munkaerőpiaci és inflációs értékelésére is.

Emelkedéssel nyitnak az amerikai tőzsdék

A tőzsdenyitást követően mindhárom vezető amerikai részvényindex emelkedik: a Dow 0,7 százalékkal, az S&P 500 0,4, a Nasdaq pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása
Véleményt mondott a Concorde a Duna House-ról

A Duna House ma reggel publikálta második negyedéves eredményeit, amelyek a Concorde friss elemzésében értékelt.

Tovább a cikkhez
Véleményt mondott a Concorde a Duna House-ról
Nem találja az irányt a magyar tőzsde

Felemásan teljesítenek a hazai blue chipek.

Tovább a cikkhez
Nem találja az irányt a magyar tőzsde
Szinte hihetetlen: tízből négyen már az AI-hoz fordulnak befektetési tippekért

A britek 40 százaléka használ mesterséges intelligencia eszközöket pénzügyi tanácsadásra, ami szakértők szerint aggasztó tendencia a megfelelő szakmai háttér hiánya miatt – írja a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Szinte hihetetlen: tízből négyen már az AI-hoz fordulnak befektetési tippekért
Nagy bejelentést tett a DeepSeek

A kínai DeepSeek mesterséges intelligencia startup bejelentette, hogy hamarosan hazai fejlesztésű, új generációs chipek támogatják majd AI modelljeit, miközben frissítette egyik nagy nyelvi modelljét - számolt be a CNBC.

Tovább a cikkhez
Nagy bejelentést tett a DeepSeek
Elképesztő találat: hamarosan rekord mennyiségű olaj szökik a felszínre!

Az Orlen Upstream Norway és partnerei rekordméretű olajfelfedezést tettek a norvég kontinentális talapzaton, amelynek becsült kitermelhetõ készlete elérheti a 134 millió hordó olajegyenértéket - jelentette a Reuters.

Tovább a cikkhez
Elképesztő találat: hamarosan rekord mennyiségű olaj szökik a felszínre!
Az Nvidia állítólag leállította a Kínának szánt chipek gyártását

Az Nvidia állítólag leállította a Kínának szánt H20 chipek gyártását, miután Peking biztonsági aggályokra hivatkozva megtiltotta a helyi technológiai cégeknek ezek beszerzését - közölte a CNBC.

Tovább a cikkhez
Az Nvidia állítólag leállította a Kínának szánt chipek gyártását
Remekel a Duna House részvénye

Ahogy azt mi is megírtuk, rekord negyedévet zárt a Duna House: a második negyedévben az árbevétel 23%-kal, az EBITDA 41%-kal nőtt, az adózott eredmény pedig megduplázódott. A befektetők kifejezetten lelkesen fogadták a friss számokat, magas forgalom mellett már 4 százalékkal kerlt feljebb a vállalat részvénye.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása
Bizonytalan nyitás a tőzsdéken

Európa vezető tőzsdéin egyelőre nincs meg az irány, az FTSE 100 és a CAC is 0,1 százalékot esett, míg a DAX 0,1 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása
10 milliárd dolláros üzletet kötött a Meta

A Meta több mint 10 milliárd dolláros megállapodást kötött a Google felhőszolgáltatásainak igénybevételére, elsősorban mesterséges intelligencia infrastruktúra céljából - írta a Cnbc.

Tovább a cikkhez
10 milliárd dolláros üzletet kötött a Meta
Kisebb pluszban a magyar tőzsde

Óvatos emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos pluszban van. A hazai blue chipek közül az OTP teljesít a legjobban, a nagybank árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.
Kiszivárgott: nem mindennapi együttműködésre készült Elon Musk

2025 elején Elon Musk megkereste Mark Zuckerberget, hogy segítsen finanszírozni az OpenAI 97,4 milliárd dolláros felvásárlását - derült ki a csütörtökön nyilvánosságra hozott bírósági iratokból - írta a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Kiszivárgott: nem mindennapi együttműködésre készült Elon Musk
Új rekordok születtek a Duna House-nál

Rekord negyedévet zárt a Duna House: a második negyedévben az árbevétel 23%-kal, az EBITDA 41%-kal nőtt, az adózott eredmény pedig megduplázódott. A lendületet főként az olasz és lengyel hitelpiaci élénkülés hajtotta, a menedzsment pedig fenntartja 2025-ös céljait.

Tovább a cikkhez
Új rekordok születtek a Duna House-nál
Minden fenyegetés hiába: beintettek Trumpnak a nagyhatalmak

India és Oroszország megállapodott a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok bővítéséről, jelezve, hogy az Egyesült Államok vámnyomása nem fogja megakadályozni együttműködésüket - közölte a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Minden fenyegetés hiába: beintettek Trumpnak a nagyhatalmak
84 millió forintért adott el Mol-részvényt egy felsővezető

Ortutay Zsuzsanna értékesített a keddi kereskedési napon 28 ezer Mol-törzsrészvényt, olvasható a BÉT-en közzétett közleményben.

Tovább a cikkhez
84 millió forintért adott el Mol-részvényt egy felsővezető
Kisebb esés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,04 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,35 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékos mínuszban áll.
  • Rossz hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,25 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones stagnál, a S&P 500 0,02 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a japán inflációs adatokat publikálták, majd Magyarországon a KSH teszi közzé a második negyedéves beruházási statisztikát, ami kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szerkezetének megértéséhez. Délelőtt Németországban a végleges második negyedéves GDP-adat jelenik meg, ami megerősíti, mennyire sikerült az euróövezet legnagyobb gazdaságának elkerülni a recessziós veszélyt.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,3 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 44 785,5 -0,3% -0,3% 1,0% 5,3% 9,5% 60,3%
S&P 500 6 370,17 -0,4% -1,5% 1,0% 8,3% 13,3% 87,5%
Nasdaq 23 142,58 -0,5% -2,9% -0,2% 10,1% 16,7% 100,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 610,17 -0,6% -0,1% 7,0% 6,8% 12,3% 85,9%
Hang Seng 25 104,61 -0,2% -1,6% 0,4% 25,1% 44,4% 0,0%
CSI 300 4 288,07 0,4% 2,7% 5,0% 9,0% 29,1% -9,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 293,34 0,1% -0,3% -0,1% 22,0% 31,7% 90,3%
CAC 7 938,29 -0,4% 0,9% 1,8% 7,6% 5,5% 62,1%
FTSE 9 309,2 0,2% 1,4% 3,3% 13,9% 12,4% 55,1%
FTSE MIB 43 013,44 0,3% 0,8% 7,1% 25,8% 29,1% 118,4%
IBEX 15 303,8 0,1% 0,6% 9,1% 32,0% 37,7% 119,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 106 091,9 -0,4% 1,3% 4,7% 33,7% 45,0% 194,3%
ATX 4 810,85 0,1% 0,8% 6,7% 31,3% 31,3% 119,2%
PX 2 309,75 0,0% 0,3% 5,5% 31,2% 45,6% 157,6%
Magyar blue chipek              
OTP 30 710 -0,8% 1,3% 7,2% 41,6% 66,5% 184,4%
Mol 3 008 0,1% 0,3% -1,1% 10,2% 10,3% 75,0%
Richter 10 750 0,1% 2,1% 4,6% 3,4% 1,1% 48,7%
Magyar Telekom 1 980 -0,2% 4,0% 11,6% 55,4% 87,9% 423,8%
Nyersanyagok              
WTI 64,56 0,6% -0,7% -5,6% -10,9% -11,3% 53,0%
Brent 67,68 1,2% 1,2% -2,3% -9,4% -12,5% 52,4%
Arany 3 338,8 -0,1% 0,0% -1,7% 27,2% 33,3% 72,1%
Devizák              
EURHUF 396,2500 0,4% 0,2% -0,7% -3,7% 1,0% 12,9%
USDHUF 341,1097 0,8% 0,6% 0,0% -14,1% -3,3% 14,5%
GBPHUF 458,1550 0,5% -0,2% -0,5% -7,9% -0,6% 17,6%
EURUSD 1,1617 -0,4% -0,4% -0,7% 12,2% 4,4% -1,4%
USDJPY 146,9950 0,0% -0,3% -0,3% -6,5% 0,9% 38,7%
GBPUSD 1,3428 -0,3% -1,0% -0,5% 7,2% 2,8% 2,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 112 472 -1,6% -5,0% -4,2% 19,2% 83,9% 875,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,31 1,0% 0,9% -1,5% -5,7% 13,6% 590,2%
10 éves német állampapírhozam 2,71 1,4% 1,8% 5,2% 14,7% 26,6% -601,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,1 0,9% 1,1% 0,6% 7,3% 10,9% 204,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Lecsaptak a Magyar Madarai – Lángokban a Barátság kőolajvezeték

Újabb támadást intézett Ukrajna augusztus 22-re virradóra a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték ellen – közölte az Ukrajinszka Pravda.

Tovább a cikkhez
Lecsaptak a Magyar Madarai – Lángokban a Barátság kőolajvezeték

