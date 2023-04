Mesterséges intelligencia és zöld átállás? Persze, de előbb ugorjuk meg, hogy a munkavállalók minden nap elmenjenek dolgozni

Ideje eldönteni, hogy munkaerő vagy munkahely nem lesz, hogy a mesterséges intelligencia vagy a zöld átállás forgatja fel jobban a munkaerőpiacot. A Sustainable Tech konferencia délutáni panelbeszélgetése során arról is szó volt, hogy bár a jövőben nagy kihívásokat jelenthet az IA, vagy az újítások implementálása, mégis jelenleg az a realitás, hogy bizonyos iparágakban annak is örülni kell, ha minden nap elmennek dolgozni az emberek, vagy ha nem váltanak munkát egyik napról a másikra, a szomszéd marginálisan magasabb bérajánlata miatt. Közben az irodisták körében, különösen a fiataloknál már az is érezhető, hogy komoly elvárásokat támasztanak a munkahelyük felé, nemcsak elvárják, hogy fenntartható programok, célok legyenek az általuk választott vállalatnál, de ezekbe be is szeretnének vonódni. Nagy tehát a kontraszt a magyar, de más országok munkaerőpiacán is.