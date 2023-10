Csúcsmodern sertéstelep épül Magyarországon: évi akár 500 ezer hízósertés a cél

Folyamatos árcsökkentésben vannak az idei évben a takarmánygyártók, ugyanakkor további alapanyagár-változással már nem kalkulál a piac - mondta a Portfolio-nak Horváth Péter, a BÉT egyetlen klasszikus agrárcégének számító UBM Csoport vezérigazgatója. Hazánk vezető takarmánygyártója, valamint egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedő cégcsoportja az élőállat-tenyésztés területén is jelentős beruházásokat hajt végre, miután idén nyáron tulajdonrészt szerzett a Moldován András által alapított Mangal Ilona Sertéshizlalda Kft.-ben: 2026-ig megépítik Európa egyik legmodernebb és legfenntarthatóbban működő sertéstelepét. Ezzel együtt nemzetközi terjeszkedésük is folyamatos, növekedési rátájuk pedig eléri a 24 százalékot.

A Központi Statisztikai Hivatal múlt havi jelentése szerint az idei második negyedévben a nemzetgazdaság legtöbb ágazata visszaesett éves szinten, a mezőgazdaság viszont majdnem 68 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Hogyan alakultak ezzel párhuzamosan az UBM eredményei a 2022/2023-as üzleti évben?

Az idei első negyedévben úgy terveztük, hogy az UBM árbevétele és EBITDA-ja egyaránt akár 20 százalékos növekedést mutathat, így optimális esetben előbbi a 240 milliárd forintot is elérheti, míg utóbbi 8 milliárd forint fölé emelkedhet a június 30-án záruló 2022/2023-as üzleti évünkben. Sajnos pontos számokat még nem mondhatok, annyit azonban elárulhatok, hogy a konszolidált árbevételünk az említett 240 milliárd forintos célkitűzés körül alakult, az EBITDA mértéke viszont még az év eleji várakozásainkat is jelentősen meghaladta. Az éves jelentésünk publikálása október végén várható, akkor valamennyi pénzügyi mutatónkat nyilvánosságra hozzuk majd.

A termények árának jelentős csökkenése hogyan érintette a takarmánygyártó ágazatot? Elvben csökken az alapanyag-költség, de mennyi idő alatt és milyen mértékben jelenik ez meg a gyártók eredményességében?

A takarmánygyártók, még ha drágább készletekkel rendelkeztek is, már az idei év első negyedévétől folyamatos árcsökkentésben vannak. Ennek mértéke tápféleségektől függően a tavaly decemberi árakhoz képest 30-40 százalékos. Már a kalászos gabonák betakarítása előtt megtörtént a nagyarányú csökkentés, és a folyamat a kukorica betakarítása után is folytatódik, bár már nagyon csekély mértékben, mivel további alapanyagár-változással már nem kalkulálunk.

Ennek a trendnek - számunkra - legnagyobb előnye az, hogy az alapanyagárak miatt, azonos gyártási volumen mellett is közel 40 százalékkal kisebb finanszírozási igény lép fel, így lehetőségünk nyílik a volumenek nagyarányú növelésére, illetve a mostani kamatkörnyezetben jóval kevesebb finanszírozási költség merül fel. Mivel ágazatunkban jellemző a hosszú fizetési határidő, ezért ennek hatása a harmadik negyedévtől érezhető, és ez éves szinten a mi esetünkben milliárdos finanszírozási költségcsökkenést jelenthet.

Hogyan jellemezné a takarmány alapanyagok piacát? Mekkora problémát jelent a növénybetegségekből fakadó toxin-jelenlét és az, hogy gyakran az egyéb minőségi jellemzők is elmaradnak a korábban várttól?

Mivel az idei évben csapadékos volt a nyár eleje is, ezért a kalászosoknál is érzékelhető volt a toxin jelenlét. A kukoricával is hasonló lesz a helyzet, de összességében korántsem lesz olyan mértékű toxin szennyeződés idén, mint amilyet a tavalyi évben tapasztaltunk.

Jó hír továbbá, hogy a megtermett malmi mennyiség bőven fedezi a hazai malomipar szükségletét, ráadásul exportra is jut belőle.

Emellett a korábbi évektől eltérően viszonylag nagy, 600-700 ezer tonna, főként malmi minőségű árukészlet húzódott át a 2022-es termésből.

Jelenleg a takarmány-alapanyagok piacán erőteljes kínálati piac van. Fontos feladat viszont, hogy a minőségi takarmány gyártás érdekében folyamatos, szigorú kontroll legyen a felhasználandó alapanyagoknál. Ez komoly plusz költséggel jár, de csak így valósítható meg a minőségi élelmiszer-előállítás.

Az idei évben az UBM egyik nagy bejelentése volt, hogy a cégcsoport 24,9 százalékos tulajdonrészt szerzett a Moldován András által alapított Mangal Ilona Sertéshizlalda Kft.-ben, ezzel belépett az élőállat-tenyésztés területére is. Évek óta azt lehet hallani, hogy a sertéstartók költségei elképesztő mértékben megnőttek, miközben a felvásárlási árak nem emelkedtek, ráadásul mostanában arról is lehetett olvasni, hogy a magyar termelők és forgalmazók a hazai boltok polcain megjelent olcsó német hústermékek miatt is nehéz helyzetbe kerültek. Miért éri meg beszállni ilyen piaci körülmények között erre a területre?

Az iparági előrejelzések szerint a baromfi- és sertéshús-fogyasztás összesen 10 százalék körüli mértékben növekszik globálisan a következő években, ráadásul ezzel párhuzamosan az állattartás súlypontja fokozatosan áthelyeződik majd Nyugat-Európából Kelet-Közép-Európába. Ebben a trendben pedig az UBM vezető szerepet kíván betölteni, méghozzá úgy, hogy cégcsoportunk az élőállat-tenyésztés területén is jelentős beruházásokat fog végrehajtani: 2026-ig például megépítjük Európa egyik legmodernebb és legfenntarthatóbban működő sertéstelepét.

A méretgazdaságosságból fakadó piaci előnyöket is szeretnénk kihasználni – éves szinten 350-500 ezer hízósertés előállítása a célunk.

Nemcsak működési vertikumuk további szélesítését jelentették be idén nyáron, hanem földrajzilag is terjeszkedett a cégcsoport: előbb romániai bővülésüket, majd olaszországi leányvállalatuk megalapítását jelentették be. Mik a célkitűzéseik ezeken a piacokon?

Romániában egy 104 ezer négyzetméteres raktárbázist vásárolt helyi leányvállalatunk, az UBM Agri Trade SRL. Terveink szerint az akvizíció is hozzájárul majd ahhoz, hogy az UBM Agri Trade SRL az előző üzleti évben elért, közel 20 milliárd forintos árbevétele tovább növekedjen. És ahogyan említette, nemrég azt is bejelentettük, hogy Ausztria után nyugat felé is folytatjuk a terjeszkedésünket: újonnan alapított leányvállalatunk a tervek szerint az idei üzleti évben 100 ezer tonna, míg a következőben már 180 ezer tonna takarmány-alapanyagot értékesít majd az olasz piacon, ezzel tovább bővítjük a kontinentális kereskedelmi tevékenységünket.

A cégcsoport növekedés rátája 2020 és 2023 között elérte a 24 százalékot. Mik a jövőbeli eredményvárakozásaik?

A cégcsoport manapság Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági cége, amely hazánk vezető takarmánygyártója, valamint egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedője. Terveink szerint két éven belül Magyarország nagyjából kétezer kilométeres körzetében valamennyi piacot kiszolgáljuk majd, árbevételünk a tervek szerint évi 9-15 százalékos átlagos növekedést mutat majd a 2023-2025 években – így a jelenlegi árkörnyezetet feltételezve, ezen időszak végére elérheti a 350 milliárd forintos szintet.

Az eddigiekben elmondottaknak is köszönhetően az UBM neve már jól ismert a mezőgazdaságban, az azonban még kevésbé köztudott, hogy a cégcsoport részvényei bárki számára elérhetőek a Budapesti Értéktőzsdén. Szándékukban áll a tulajdonosi kör bővítése?

A BÉT-en egyetlen agráripari céget találunk jelenleg, ez az UBM, amely ráadásul a pénzügyi szektor nélkül a BÉT 7. legnagyobb árbevételű szereplője. Az eddigiekben vázolt terveink megvalósításához és a forrásbevonáshoz szeretnénk kihasználni a hazai tőkepiacot is, egyúttal felkínálva a tőzsdei befektetők számára, hogy ők is részesedjenek a hazai mezőgazdaság hosszú távú sikereiből. Az intézményi befektetők már felfigyeltek a cégcsoportra és többen közülük csatlakoztak is a részvényeseink táborához, de nem titkolt célunk, hogy a következő egy évben 2-5 ezer magánbefektetővel is bővítsük a cégcsoport részvényesi körét.

A cikk megjelenését az UBM Csoport támogatta.

