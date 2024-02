Technológia nélkül nincs zöld átállás - Megragadjuk a lehetőségeket?

2024-ben felgyorsulnak az események a zöld megoldások átvételében, a finanszírozási lehetőségekben, és az újonnan alkalmazott technológiákban. Az a vállalat, amely nem fogékony az innovációra, nem tud lépést tartani a változásokkal, vagy éppen diktálni az ütemet, annak komoly versenyképességi kihívásokkal kell szembe néznie a jövőben.

Sustainable Tech 2024 2024. április 24-én közösen teszünk egy lépést előre. Találkozzunk a Sustainable Tech konferencián!

Melyek most a különböző iparágak nagyvállalatainak fókuszpontjai? Ki, milyen technológiára mondja, hogy „All-In”? Milyen futurisztikusnak tűnő, de már az ajtónkon dörömbölő újítások vannak a világban? Milyen piaci lehetősége van most a legígéretesebb megoldásoknak? Honnan lehet finanszírozáshoz jutni? Az EU-s pénzek milyen lehetőséget nyitnak meg a zöldítések előtt? Mit keresnek a befektetők? Hogyan tudja a digitalizáció bebiztosítania a hosszú távú tervek sikerességét, képes-e a zöld technológia megágyazni a zöld átállásnak? Segítheti az AI a 2050-es klímasemlegességi célok elérését? Felkészültek a hálózatok a különböző típusú megújuló energiák ingadozására, felkészültek az épületeink a zöld energia átvételére, felkészültek az emberek, hogy az energiamix átalakuljon? Mit kell tudnunk a hidrogéntechnológiáról? Mennyire rögös az út a különböző megújulók előtt jelenleg? Mit tartogat a geotermia? Hogyan segít a technológia a jövőbeli ipari, közlekedési, építési szektor energiaszükségletének kielégítésében? Honnan lesz ennyi innovációs szakértőnk? Hogyan érhető el a felhasznált anyagok körforgásban tartása? Melyek most a legnépszerűbb energiahatékonysági beruházások? Mivel csökkenthető az építőipar szén-dioxid kibocsátása vagy az épületszektor energiahatékonyságának növelése?

Többek között ezekre a kérdésekre is választ adnak meghívott előadóink. A Sustainable Tech 2024 konferencia a zöld átállásban érdekelt vállalatok képviselőinek, vezetőinek, fenntarthatósági szakértőinek a találkozóhelye. A rendezvényen különböző iparágak zöld lehetőségeiről értesülhetnek a résztvevők, illetve megalapozhatják a szakmai kapcsolataikat a hasonló érdeklődési körrel rendelkező vállalatok képviselőivel.

Kiemelt témáink

Nagyvállalatok iránymutatása – Ki, milyen technológiára mondja, hogy „All-In”?

Zöld technológiák fejlesztése, zöld beruházások – Forrásszerzés az első lépés

Digitalizáció és ESG kéz a kézben

AI & Tech és Green - Kéz a kézben a mesterséges intelligencia és a fenntarthatósági technológiák

Zöld hidrogén jövője – alkalmazási területek és a fejlődési pálya

A jövő tökéletes energiamixe – 2024-től új lökést kaptak a megújulók

Geotermia a következő nagy dobásunk? – Tárolási kérdések, lehetőségek, fejlesztések

A jövő green tech munkavállalói - Honnan lesz ennyi innovációs szakértőnk?

Körfogásba hozva – A legjobb anyagmegválasztástól a hulladékkezelésig

Energiahatékonysági beruházások - A legnépszerűbb zöldítési projektek

Az épületszektor teljes zöldítése – CO2-mentes építőipartól az energiahatékony ingatlanokig

Kinek javasoljuk?

A Sustainable Tech 2024 konferenciára olyan cégeket, vállalati képviselőket várunk, akik tudatában vannak annak, hogy a zöld átállás megvalósítására minden szinten készülnünk kell és olyan kihívásokra keresik a legjobb választ, mint az időnyomás, a technológiai tudás, a finanszírozás, a megtérülés, a szabályozások és az iparágak zöldülése. Éppen ezen akadályok megismeréséről és leküzdéséről szól a Sustainable Tech 2024 konferencia, melynek célja, hogy a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági technológiai lépéseket gyorsítja, és segítse a piaci szereplők közös gondolkodását, üzletfejlesztését. Az iparágfüggetlen rendezvényünk, az adott problémakörben jártas szakértők sorát hívja a színpadra, hogy a zöld átállás lehető legtöbb oldala, aspektusa felszínre kerüljön.

