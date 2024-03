Hatalmas gyártócégek érkeznek Magyarországra: mit lépnek az IT-beszállítók?

Portfolio 2024. március 28. 10:00

Az IT-cégek esetében az állami megrendelések és a versenyszférában való jelenlét egészséges egyensúlya a kívánatos mind szakmailag, mind financiálisan. A nagyvállalatokkal való együttműködéseknek az egész szektorban új lendületet adhatnak a járműipari és egyéb nemzetközi cégek Magyarországra érkezésével, ebből a Delta is igyekszik kivenni a részét az elkövetkező években. Emellett pedig a magyarországi KKV-k további korszerűsítése is fontos piaci lehetőség, amit a generációváltás és a korábbi években lezajlott digitalizációs fejlesztések mára beért kedvező tapasztalatai is gyorsítanak – mondta el Korcsok Katalin, a Delta Systems kereskedelmi vezérigazgató-helyettese a Portfolio-nak.