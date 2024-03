Jó sztorik a magyar tőzsdén

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,34 százalékot esett, a Hang Seng 1,4 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 1,22 százalékot emelkedett.

Vegyes hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,15 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,15 százalék pluszban nyithat.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,06 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,05 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,04 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a magyar bérstatisztikákat is megismerjük a KSH jóvoltából, illetve demográfiai statisztikákat is közzétesz a hivatal. A szálláshelyek forgalmát is ismerteti a szervezet. Érkeznek az amerikai folyamatban levő lakáseladások, de ennél fontosabb, hogy az USA-ban az 5 éves inflációs várakozásokat is közzéteszik. Legutóbb növekedtek a várakozások, ami semmiképp nem jó hír a Fed számára.

2024. március 25-31. makronaptár Magyar makrogazdaság március 25. hétfő 11:00 PM Részletes ÁHT febr. március 26. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció március 26. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés március 26. kedd 15:00 MNB Közlemény március 27. szerda 8:30 MNB Háztartások hitelállománya Q4 március 27. szerda 8:30 MNB Negyedéves fiz. Mérleg Q4 március 27. szerda 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege febr. március 27. szerda 8:30 KSH Munkanélküliség febr. március 28. csütörtök 8:30 KSH Népmozgalom febr. március 28. csütörtök 8:30 KSH Keresetek jan. március 28. csütörtök 8:30 KSH Szálláshelyek forgalma febr. Nemzetközi makrogazdaság március 25. hétfő 15:00 USA Újlakás-eladások febr. március 26. kedd 13:30 USA Tartós javak rendelésállománya febr. március 26. kedd 15:00 USA CB fogyasztói hangulatindex márc. március 27. szerda 9:00 Spanyolo. Infláció márc. március 27. szerda 11:00 EU EB hangulatindex márc. március 27. csütörtök 8:00 Németo. Kiskereskedelem febr. március 27. csütörtök 9:55 Németo. Munkanélküliség márc. március 28. csütörtök 15:00 USA Folyamatban levő lakáseladások febr. március 28. cstürtök 15:00 USA 5 éves inflációs várakozások márc. március 29. péntek 0:50 Japán Kiskereskedelem febr. március 29. péntek 8:45 Francio. Infláció márc. március 29. péntek 11:00 Olaszo. Infláció márc. március 29. péntek 13:30 USA PCE-infláció febr. március 31. vasárnap 1:30 Kína NBS BMI (feldolg+szolg.) márc. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 21,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,8 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 30,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 14,3 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 39 760,08 1,2% 0,6% 2,0% 5,5% 22,6% 55,2% S&P 500 5 248,49 0,9% 0,5% 3,4% 10,0% 32,0% 87,1% Nasdaq 18 280,84 0,4% 0,2% 1,7% 8,6% 44,2% 150,1% Ázsiai részvényindexek Nikkei 40 762,73 0,9% 1,9% 3,9% 21,8% 48,4% 90,7% Hang Seng 16 392,84 -1,4% -0,9% -2,4% -3,8% -16,2% -42,9% CSI 300 3 502,79 -1,2% -2,3% 0,2% 2,1% -12,7% -6,4% Európai részvényindexek DAX 18 477,09 0,5% 2,6% 5,2% 10,3% 22,1% 61,8% CAC 8 204,81 0,2% 0,5% 3,2% 8,8% 15,9% 54,8% FTSE 7 931,98 0,0% 2,5% 3,2% 2,6% 6,2% 10,3% FTSE MIB 34 759,69 0,2% 1,4% 6,3% 14,5% 32,6% 64,0% IBEX 11 111,3 1,1% 3,3% 9,9% 10,0% 24,8% 20,4% Régiós részvényindexek BUX 64 830,3 -0,3% -1,7% -1,1% 6,9% 54,0% 56,9% ATX 3 523,44 0,7% 2,0% 3,7% 2,6% 15,4% 16,0% PX 1 513,01 1,6% 1,2% 2,2% 7,0% 16,5% 40,5% WIG20 81 560,31 0,3% 2,3% -1,7% 4,0% 44,3% 36,3% Magyar blue chipek OTP 16 600 -0,6% -3,7% -2,8% 5,1% 66,1% 33,3% Mol 2 920 -0,1% -1,7% 1,0% 3,3% 17,2% -11,0% Richter 9 265 -0,4% -0,6% -4,4% 5,9% 24,6% 75,1% Magyar Telekom 890 0,0% -0,1% 6,1% 30,5% 130,0% 89,8% Nyersanyagok WTI 82,15 -0,3% -0,8% 2,9% 14,3% 12,8% 38,3% Brent 85,94 -0,8% -0,1% 3,3% 10,6% 9,9% 26,3% Arany 2 190,84 0,7% 1,6% 7,8% 6,1% 11,9% 67,2% Ezüst 24,54 0,3% -1,5% 8,9% 1,2% 6,7% 60,1% Devizák EURHUF 394,5400 -0,4% -0,1% 0,9% 3,2% 2,2% 23,3% USDHUF 364,6227 -0,3% 0,2% 1,2% 5,4% 1,8% 28,2% GBPHUF 460,8950 -0,1% 0,0% 0,8% 4,5% 4,9% 22,8% EURUSD 1,0821 -0,1% -0,3% -0,3% -2,0% 0,4% -3,8% USDJPY 151,5850 0,0% 0,0% 0,8% 7,5% 15,3% 37,3% GBPUSD 1,2630 0,0% -0,6% -0,4% -0,9% 2,9% -4,3% Kriptovaluták Bitcoin 69 421 -0,8% 2,3% 21,6% 57,1% 155,8% 1 624,5% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,19 -1,1% -2,1% -3,1% 8,3% 18,5% 76,6% 10 éves német állampapírhozam 2,27 -2,4% -6,0% -6,7% 13,6% 1,9% -2 903,7% 10 éves magyar állampapírhozam 6,76 1,2% 1,5% 7,1% 14,0% -19,5% 131,5% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: Getty Images