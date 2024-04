A katalizátorként működő technológia: itt az ideje felkészülni valami egészen másra

Véleményvezérek stratégiái és kilátásai, a fenntarthatóság és a költségmegtakarítás kapcsolata, hálózatmodernizáció, egy új energiatérkép létrejötte, a nettó zéró pálya alakulása, AI a fenntarthatóság szolgálatában és a technológia, mint katalizátor - csupán néhány azokból a kulcsfontosságú témákból, amelyek nem maradhattak ki a Schneider Electric Innovation Summit 2024 konferencia programjából. A korábbi helyszíni beszámoló után , most részletesen is összefoglaltuk, hogy mi mindenről volt szó a szakmai beszélgetéseken. A Schneider Electric innovációs lépéseiről április 24-én a Portfolio Sustainable Tech konferencián Hajós Balázs, értékesítési igazgató fog megszólalni.

A konferencia - és így az arról készült első beszámolónk - egyik kulcsfontosságú pontja volt, hogy nem valósítható meg zöld átállás a partnerségek kialakítása nélkül. Nem lehet különálló szervezetként, vállalatként, vagy akár országként egy ennyire komplex és határokon, iparágakon átívelő feladatot egyedül megvalósítani. Ennek megfelelően az Innovation Summit 2024 egyik kiemelt kerekasztal-beszélgetésében a Schneider Electric, és néhány meghívott partnere - a BlackRock, a Henkel, és a Michael Smith Switchgear - szólalt meg az az eddigi eredményekről, stratégiájukról.

A Zero Carbon projekt egyes részleteit mutatta be Rohan Kelkar, EVP Power Products, Schneider Electric, melynek részeként a vállalat a legnagyobb 1000 beszállítójával azt tűzte ki célul, hogy 50%-kal csökkentik a karbonlábnyomukat 2030-ig. A harmadik éve tartó projekt a teljes láncolat zöldítésében legalább olyan fontos, mint a saját célok előmozdításában.

Az értékláncok dekarbonizációja egy közös utazás - ezért vagyunk annyira érdekeltek a partnerségekben.

Az ún. upstream szakaszok - vagyis például a termékek előállítása - dekarbonizációja mellett a downstream partnerségek abban segítenek, hogy a technológiákat a felhasználókig eljuttathassák. "Ennek az ökoszisztémának a nagy része kisebb, illetve közepes méretű vállalatokból áll, akik igénylik a segítséget. A karbonsemlegesítésbe több módon is bele lehet kezdeni, fókuszálhatunk először a saját működésünkre, vagy az ügyfeleink dekarbonizációjához is hozzájárulhatunk, azáltal, hogy támogatjuk őket abban, hogy fenntarthatósági szakértőkké váljanak a saját piacukon - ismertette a fókuszpontokat Rohan Kelkar, majd kiemelte, hogy túl nagy ára van annak, ha egy szereplő nem vág bele időben.

A piaci kereslet átalakulása is megágyaz a fenntarthatósági céloknak, míg a technológia katalizátorként segíti elő az ipar átalakulását.

Technológiai szolgáltató oldalról azt látjuk, hogy innovációk cunamijával állunk szemben. A mai technológiákkal sokkal jobbat tudunk kihozni a vállalatok működéséből" - tette hozzá.

"Gyártó vállalatként, az éghajlatváltozással, a körforgás biztosításával és a kémiai anyagok felhasználásával kapcsolatos kihívásokból fakadóan is egyfajta erkölcsi kötelesség a partnerségek kialakítása" - mondta el Sjoerd Dijkstra, Director, Sustainability Strategy & Excellence, Henkel.

A vállalat szigorú fenntarthatósági célokat tűzött ki a Scope 1 és 2-es kibocsátások tekintetében, tehát a saját gyáraik és létesítményeik működéséből származó szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, valamint a klímasemlegesség elérésére 2030-ig. A villamos energia tekintetében már 89%-ra növelték a megújuló energia részarányát, de a célok teljesítéséhez a fűtési megoldások energiahatékonysági fejlesztéseivel is kiemelten kell foglalkozniuk.

A kibocsátásunk több, mint 80%-a a megvásárolt nyersanyagokból származik, tehát a Scope 3-as kibocsátásunk visszaszorításában a partnerségek döntő szerepet játszanak.

Az adatok, valamint azok átláthatósága kihívást jelent a céljaink elérésében, elsődleges és másodlagos adatokkal is dolgozunk, utóbbinál nem mindig egyértelmű, hogy honnan származnak, akár globális átlagokról, akár az adott beszállítóra vonatkozó egyedi adatokról van szó. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az információcserét, és hogy közös alapokat alakítsunk ki a használt adatokra vonatkozóan, partnerségeket kötünk olyan vállalatokkal, mint a Schneider Elctric. Amiről még nem beszéltem - de a számításaink része - az a vevőinknél keletkező felhasználáson alapuló kibocsátás, ami szintén a Scope 3-as kibocsátások közé tartozik, de néha Scope 4-nek is nevezik, mivel nem a közvetlen ellátási láncban történik, mégis nagy hatása van." - összegezte a feladatokat Sjoerd Dijkstra, végül üzent azoknak, akik még nem kezdtek el felkészülni a zöld átállásra:

"Azt látom, hogy a legalacsonyabban lógó gyümölcsöket már leszüreteltük. Új szinthez érkeztünk, ahol a fenntarthatóság az üzleti élet motorjává válik. A vezető vállalatok innovációs projektjei a következő termékhullámot, a piacot is meghatározzák, ez felelősséggel jár, de erkölcsi kötelezettség is. A szabályozásnak köszönhetően kezd világossá válni, hogy ki, milyen mértékben veszi ki a részét a változás előmozdításából, az éghajlatváltozási problémák kezeléséből.

Meggyőződésem, hogy aki ezeknek nem tesz eleget, az néhány éven belül sem beszállítóként, sem vásárlóként nem lesz része a gazdasági életnek."

- zárta gondolatait a Henkel vezetője.

Sean Smith, Managing Director, Michael Smith Switchgear elmondta: "Egy 52 alkalmazottat foglalkoztató brit kkv vagyunk, tíz évvel ezelőtt kezdtük el a fenntarthatósági megvalósításokat, a működésünk modernizálását. Az Egyesült Királyságban a kkv-k a vállalkozások 99%-át teszik ki, tehát ha mindenki megtenné a maga kis részét a fenntarthatóság területén, akkor komoly eredményeket lehetne elérni.

Sokan azt gondolják, hogy a fenntarthatósági kezdeményezések sok pénzbe kerülnek, de ez nem igaz mindenre.

Mi kezdetben a kisebb beruházásokkal kezdtünk: LED-világítás, a fogyasztás visszafogása, a gyártási folyamatok racionalizálása, korszerű CNC gépek. Majd napelemeket telepítettünk, olyan mennyiségben, hogy az a villamosenergia-szükségletünk nagy részét lefedje. Változtattunk a csomagolásokon, közelebbi beszállítót kerestünk, így nemcsak a kibocsátást csökkentettük, de a költségeket is. Számunkra a végső cél, hogy ne legyen szükségünk kompenzációra, hanem klímapozitívak lehessünk. Ezt azonban addig nem tudjuk megtenni, amíg a teljes értéklánc nem lesz az" - mondta el a beszélgetésben a vezető. Hozzátette, hogy ha egy vállalat a fenntarthatóságot inkább költségmegtakarítási szempontból mozdítja elő, a sor végén azzal is nyer a környezetünk, így motivációtól függetlenül egy win-win szituáció alakulhat ki.

Barry Novick, Consultant Innovation Office, BlackRock a teljes értéklánc zöldítésének hangsúlyozása mellett az energiahatékonysági kérdésekre is kitért az irodaházakat illetően, a saját iroda modernizálása ugyanis elsőként szokott napirendre kerülni a vállalatoknál, amikor a saját kibocsátást vizsgálják. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy az irodaházaknál az energiamegtakarítást úgy kell a cégeknek elérnie, hogy a dolgozóknak ne kelljen a kényelmi szempontokból leadni. Elmondta, hogy a saját New York-i központjuk esetén milyen energiahatékonysági és kényelmi szolgáltatásokat próbáltak ki és vezettek be, ezzel LEED Platinum minősítést elérve. "Mindig valódi célokat, mérőszámokat vagy koncepciókat határozzunk meg! Egy épület esetében a hatékony tervezés ugyan fontos, de a megvalósítás, és az üzemeltetés talán még fontosabb" - emelte ki Barry Novick.

A beszélgetés során az adatközpontok is előkerültek - mint az AI fejlődésének egyik szükséges velejáróra, és egyben egy olyan létesítmény, ami elképesztő energiaigénnyel rendelkezik.

Hálózatmodernizáció és a termelő fogyasztók megjelenése

A konferencián a továbbiakban az energiahálózat fejlesztésével, a termelő fogyasztókkal, az új energiatérképpel, az ingatlanpiac változásával, a mesterséges intelligencia fenntarthatósági vonatkozásaival foglalkoztak a megszólaló szakértők. A legfontosabb megállapításokból emelünk ki most néhányat.

A közműszolgáltatók az adatvagyonukat, az eszközeiket, a fejlesztéseket mindig zárt ajtók mögött kezelték, de ebben is változásra készülhetünk. A jövőben úgy kell a hálózattal kapcsolatos üzemeltetési, fejlesztési terveiket összeállítani, hogy nemcsak a saját tulajdonukban lévő eszközöket veszik számításba, hanem más eszközök lehetséges integrációját is - a fogyasztók ugyanis termelőkké is váltak. Ha a közműszolgáltatók a nagy elektrifikációs törekvések hullámában tartani akarják a lépést, akkor intelligens módszerekben, új eszközökben kell gondolkozniuk, különben a nagyobb betáplálási vagy energiafogyasztási terhelések gondot fognak okozni.

hanem más eszközök lehetséges integrációját is - a fogyasztók ugyanis termelőkké is váltak. Ha a közműszolgáltatók a nagy elektrifikációs törekvések hullámában tartani akarják a lépést, akkor intelligens módszerekben, új eszközökben kell gondolkozniuk, különben a nagyobb betáplálási vagy energiafogyasztási terhelések gondot fognak okozni. A zöld átállás folyamatának csak egy része a technológia fejlettsége. Az ügyfelek, vagyis a fogyasztók, termelő fogyasztók bevonása szintén fontos és értékes részt képvisel. A közműszolgáltatók a mérőórák analitikáján keresztül meg fogják tudni érteni a felhasználási szokásokat, és ezzel párhuzamosan meg kell, hogy változtassák az ügyfelekkel való kapcsolattartás módját. A kapcsolattartás rendkívül lényeges lesz a jövőben.

Számos jó példa létezik már a felhasználók hálózattól való függetlenedésére. Kaliforniában például létrehoztak egy 200 otthonból álló elszigetelt energiaközösséget, ahol minden ház saját napelemmel és energiatárolóval rendelkezik, de ezen túlmenően közösen használnak egy központi 2 megawattos akkumulátort is. A mikrogriddel összekapcsolt otthonok és a központi tároló lehetővé teszi, hogy a tárolási szükséglet háztartásonként csökkenjen, valamint segít simítani a fogyasztást. Nem feltétlenül több, hanem intelligensebb infrastruktúrában kell tehát a jövőben gondolkozni.

A napelem, a tárolóegységek telepítése nagy döntés egy háztartás számára, a vállalatoknak felelőssége és egyben lehetősége is van abban, hogy az elektrifikációs folyamatokban támogassák a lakosságot.

Az energiafogyasztás optimalizálására létrehozott high-tech innovációk nemcsak az energiaátmenetet támogatják, de azt is, hogy az otthonok ne legyenek kitéve a magas energiaáraknak.

Az új energiatérkép és a nettó zéró pálya

Az elmúlt időszakban megjelenő jogszabályok, irányelvek segítenek a vállalatoknak kijelölni az utat, konkretizálni a 2030-ra vonatkozó 55%-os kibocsátás-csökkentési célkitűzést. De már rég nem a célok kijelölésével kell foglalkoznunk, hanem a megvalósítással .

. Annak ellenére, hogy a megújuló villamos energia rekordokat döntött az elmúlt évben, - Európában 73 GW többlet kapacitás jelent meg, amiből 56 GW napenergia, a többi szélenergia volt - még mindig messze vagyunk a REPowerEU terv által 2030-ra kitűzött 1236 GW-tól. A feladatunk most, hogy felgyorsítsuk a projektek létrejöttét.

A termelési oldalról többet szoktunk beszélni, noha a keresleten, vagyis az energiatudatosságon, hatékonyságon is sok múlik. Még egy olyan évben is, amikor a GDP alacsonyabb volt a vártnál, csak néhány százalékkal tudtuk csökkenteni az energiafogyasztást. Amikor az energiaátállásról van szó, az egyenlet mindkét oldalát vizsgálni kell.

Még egy olyan évben is, amikor a GDP alacsonyabb volt a vártnál, csak néhány százalékkal tudtuk csökkenteni az energiafogyasztást. Amikor az energiaátállásról van szó, az egyenlet mindkét oldalát vizsgálni kell. A fenntarthatóság, a versenyképesség és a rugalmasság kéz a kézben jár az új energiatérképen. Minden, ami támogatja a fenntarthatóságot, az jót tesz a másik két területnek.

Az energiahatékonyság és a fenntarthatósági célok az ingatlanpiacot is megbolygatják

Az ingatlanszektorban a fenntarthatósági célkitűzések komoly kereslet-kínálati szakadékot okoznak a kereskedelmi épületek esetében. A vállalatok a nettó zéró vállalásaiknak megfelelő irodaházat, gyártó létesítményt, adatközpontokat keresnek. Néhány piacon azonban a kínálat ezt nem tudja lekövetni: Londonban például az irodakínálat kevesebb, mint 2%-a felel meg a nettó zéró szén-dioxid-kibocsátásra törekedő bérlők igényeinek, annak ellenére, hogy a teljes kereslet 80%-a éppen ilyen házat keres.

a kereskedelmi épületek esetében. A vállalatok a nettó zéró vállalásaiknak megfelelő irodaházat, gyártó létesítményt, adatközpontokat keresnek. Néhány piacon azonban a kínálat ezt nem tudja lekövetni: Londonban például az irodakínálat kevesebb, mint 2%-a felel meg a nettó zéró szén-dioxid-kibocsátásra törekedő bérlők igényeinek, annak ellenére, hogy a teljes kereslet 80%-a éppen ilyen házat keres. Mindez az ingatlaneszközök értékére is hatással van, sok ingatlantulajdonos aggódik most és biztonságos, fenntartható, jövőbiztos helyet keres a tőkéjének.

Az adatközpontok iránt óriási a kereslet, ami az AI fejlődésével, a digitalizáltság növekedésével csak nőni fog, ahogy a szükséges energia mennyisége is.

Európában a ma létező épületek 80%-a 2050-ben is állni fog, így az új energiahatékony épületek mellett a felújításokra is fókuszálni kell. Vannak kiváló példák, megoldások, megvan a lehetőségünk arra, hogy az épületállományt nettó zéró kibocsátásúra alakítsuk át, de a tudatosság, az oktatás hiánya ezt nagyon megnehezíti.

Mesterséges intelligencia a fenntarthatóságért

A mesterséges intelligencia bőven túlmutat a ChatGPT-ben látott funkciókon, az éghajlat, az éghajlatváltozás modellezése, a fúziós energia, a gyógyszeripari innovációk és az ipari automatizálás terén is számos AI-alapú megoldás létezik már.

Egyszerűen kevesebb energiát használunk fel ugyanazon eredmény eléréséhez, ha optimalizáljuk a folyamatainkat, amihez viszont mesterséges intelligenciára van szükség. Ez még önmagában nem elég a teljes dekarbonizációhoz, itt jön képbe az elektrifikáció. A villamos energiára való áttéréssel a hálózat működtetése túl bonyolulttá fog válni, aminek a kezelésére ismét a mesterséges intelligenciát tudjuk segítségül hívni.

Ez még önmagában nem elég a teljes dekarbonizációhoz, itt jön képbe az elektrifikáció. A villamos energiára való áttéréssel a hálózat működtetése túl bonyolulttá fog válni, aminek a kezelésére ismét a mesterséges intelligenciát tudjuk segítségül hívni. A kereslet optimalizálásával sokkal látványosabb eredményeket lehet elérni, nemcsak az általános energiafelhasználás csökkentése miatt, hanem a csúcsidők problémájának kezeléséből fakadóan is.

