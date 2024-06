Íme a fenntarthatósági bejelentések: egyre több vállalat számol be zöld fejlesztésekről

Mi sem mutatja jobban, hogy a zöld forradalom korát éljük, minthogy egyre több vállalat számol be a különböző fenntarthatósági területen elért eredményeiről is, legyen szó környezettudatos tanúsítványról, elkészült ESG-jelentésről, hulladékcsökkentést célzó együttműködésről, vagy új zöld technológiáról. Az április vége és május vége közötti zöld eredmények közül válogattunk összefoglalónkban. A zöld átállás különböző aspektusaival a Portfolio is foglalkozik a szeptember 4-i üzleti fenntarthatósági rendezvényén, a Sustainable World 2024 konferencián.