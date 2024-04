Elindult a lavina - Sorra jönnek a beszámolók a vállalatok fenntarthatósági fejlesztéseiről

Legyen szó finanszírozásról, ipari tevékenységről, energetikáról, vagy épületszektorról, egy zöldebb üzletmeneten és a fenntartható napi működésen dolgozik folyamatosan sok-sok magyarországi vállalat, szakértő. Az ESG, a zöld technológia, a környezeti és társadalmi szempontok mindenkit egyre komolyabban érintenek, és az üzleti világot is jócskán befolyásolják. Jól mutatja ezt az elmúlt időszak bejelentési dömpingje is: más és más vállalatok számoltak be az elkészült fenntarthatósági jelentésekről, az energetikai fejlesztésekről, partnerségi megállapodásról, új kezdeményezésről, vagy elnyert zöld minősítésről. A zöld átállás különböző aspektusaival a Portfolio is foglalkozik az április 24-i össziparági Sustainable Tech konferencián.